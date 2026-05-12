Perú

Christian Cueva desmiente a Pamela López y revela que visitó a su hijo en su cumpleaños: “Dijeron que no me querían ver”

El futbolista mostró imágenes en las que estaba a las afueras de la casa donde residen sus hijos, pero no le permitieron ver al cumpleañero

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Doble imagen: A la izquierda, Christian Cueva en una entrevista. A la derecha, Cueva con gafas de sol posa con su hijo en una playa de guijarros
Christian Cueva en una entrevista y en un selfie con su hijo en la playa, desmintió a Pamela López al afirmar que sí lo visitó en su cumpleaños.

Christian Cueva, jugador del Club Juan Pablo II, presentó pruebas que contradicen la versión pública de Pamela López sobre la celebración del cumpleaños de su hijo menor. El futbolista compartió videos y fotos durante su participación en el programa ‘Amor y Fuego’, donde aseguró que acudió a la vivienda de los niños el día de la fecha especial.

“Siempre trato de ver a mis hijos siempre. Mis tiempos en mi trabajo, a veces puedo venir un día que me dan libre y puedo tomarme un avión, o quizás entreno en la mañana y entreno al siguiente día en la tarde”, expresó Cueva. En las imágenes, el exvolante peruano aparece esperando en las afueras de la casa, con la intención de abrazar a su hijo durante su cumpleaños.

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En uno de los videos, Cueva afirma: “Bueno, acá en la casa de mis hijos una vez más, tratando siempre de ver por ellos, estar con ellos, de cumplir como papá… Así los fui a buscar, así que nada, esperaré hasta el último momento de poder dar un abrazo por su cumpleaños a mi enano”.

El futbolista mostró imágenes en las que estaba a las afueras de la casa donde residen sus hijos, pero no le permitieron ver al cumpleañero| TikTok

Posteriormente, desde un auto, explica que no pudo verlos: “Bueno, como ven, estoy regresando porque estuve esperando a mis hijos y ya sé que están aquí, porque la verdad deseo verlos, es el cumpleaños de mi menor hijo y de mis hijas… Estoy acá nuevamente, pero ellos se comunican por WhatsApp… le dijeron que no me quería ver”.

El futbolista sostuvo que su visita se produjo el mismo día del cumpleaños del niño. Además, mostró fotografías junto a sus hijos tomadas el pasado 15 de abril, cuando pudo encontrarse con ellos.

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Christian Cueva de pie, mirando al frente, con una camiseta oscura con la palabra "Madre" y pantalones cortos azules, en un set de televisión con luces
Christian Cueva reaparece en televisión para aclarar su situación personal y desmentir rumores sobre su visita a su hijo en su cumpleaños, señalando que le impidieron verlo.

Christian Cueva acusa a Pamela López de alienación parental

Durante la entrevista, Christian Cueva fue más allá y acusó a Pamela López de incidir en la relación entre él y sus hijos. El futbolista señaló que los menores han sido influenciados para rechazarlo, atribuyendo esta situación a la madre.

Según relató, sus hijos le transmiten frases relacionadas con su vida personal y expareja, afirmando: “Ella les hace creer que mi relación terminó por Pamela Franco. No estoy de acuerdo con cómo se llevó la situación con mis hijos, tengo cosas por mostrar que las tengo guardadas por mis hijos. Yo sí creo que mis hijos han sufrido alienación parental por parte de su madre”.

La abogada Medaly Barrientos intervino en el programa y explicó que existen evidencias que sustentan la denuncia de Cueva, aunque no pueden difundirse por tratarse de menores de edad.

Christian Cueva estuvo en entrevista exclusiva con 'Amor y Fuego' donde acusó a Pamela López de alienación parental con sus hijos, en contra de Pamela Franco, su actual pareja. El futbolista se acercó a Rodrigo González y Gigi Mitre para mostrar los audios que tiene como evidencia. Video: TikTok @josepastord

Barrientos afirmó: “Son niños de 6, 7 y 10 años que se expresan de una persona y saben toda la situación: ‘Papá, te quieren por tu plata’, ‘Deja a esa mujer’, ‘Mi mamá me ha dicho que tú me dejaste’. Son situaciones que a Christian como padre le preocupan. Es parte de un proceso legal que estamos siguiendo”.

Christian Cueva explicó que estuvo un año sin contacto con sus hijos, lo que, según sus palabras, afectó su vida personal y profesional. El deportista detalló que la comunicación con los menores se vio interrumpida luego de que le bloquearan los números y el acceso a un iPad, lo que impidió cualquier intento de contacto.

El entorno legal de Cueva confirmó la existencia de una demanda de tenencia y una denuncia por violencia psicológica y alienación parental en la comisaría de San Isidro. Además, el futbolista negó que haya existido una orden de alejamiento en su contra, asegurando que no existe ningún documento oficial que lo haya impedido ver a sus hijos.

Mientras tanto, Pamela López permanece sin pronunciarse públicamente, ya que participa en un reality televisivo. El caso sigue abierto y la disputa legal continúa.

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