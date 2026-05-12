¿Cómo es el nuevo sistema de pensiones de la PUCP? Escalas, becas Mac Gregor y todo lo que cambia desde el 2027

El nuevo sistema de pensiones de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) desató una ola de críticas

El anuncio del nuevo sistema de pensiones de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) desató una ola de críticas, preguntas y manifestaciones dentro del campus universitario. La institución respondió con un comunicado oficial en el que explicó los alcances del cambio, aclaró los puntos más polémicos y convocó a espacios de diálogo con la comunidad. El nuevo modelo entrará en vigencia en el ciclo 2027-1 y no afectará a quienes ya estudian en la universidad.

Qué cambia: de nueve escalas a cuatro escalas y cuatro becas

El sistema vigente clasifica a los estudiantes en nueve escalas de pago (de G1 a G9), dentro de las cuales se incorporan también los niveles de mayor subvención económica. Las escalas G1, G2 y G3 son las de carácter más excepcional, condicionadas a una evaluación socioeconómica que determina una mayor necesidad de apoyo.

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El nuevo modelo elimina esa estructura y la reemplaza por ocho niveles distribuidos en dos categorías:

4 escalas de pensión regular

4 niveles de becas socioeconómicas, denominadas becas Mac Gregor

La diferencia central respecto al sistema anterior es que la subvención institucional, antes incorporada dentro de las escalas G1, G2 y G3, ahora se separa de forma explícita y se canaliza a través de las becas Mac Gregor. Según la PUCP, esta separación responde a exigencias de la Ley Universitaria y busca hacer más transparente la distinción entre escalas regulares y subvenciones de alto impacto.

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La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) detalla las escalas de pensiones para el año 2027, aplicables únicamente a los nuevos ingresantes a partir de ese periodo académico.

¿Qué son las becas Mac Gregor y por qué generaron controversia?

El uso de la palabra “beca” fue el punto que más alarma generó entre los estudiantes. Muchos temieron que los nuevos niveles de mayor subvención dependieran del rendimiento académico o de una competencia por vacantes limitadas, como ocurre con otras modalidades de becas.

La PUCP fue enfática al aclarar que las becas Mac Gregor son de carácter estrictamente socioeconómico. No dependen de las notas ni exigen competir por cupos académicos. Su asignación responde exclusivamente a la situación económica familiar de cada ingresante, determinada mediante una evaluación socioeconómica realizada después del proceso de admisión. Además, la universidad precisó que la beca se otorgará de forma inmediata al ingresar, sin necesidad de cursar previamente un semestre, como ocurre actualmente con otras modalidades.

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En términos de subvención económica, las becas Mac Gregor cumplen el mismo rol que los niveles G1, G2 y G3 del sistema anterior. El cambio es de forma, no de fondo: lo que antes estaba incorporado dentro de las escalas ahora se identifica de manera separada y explícita como beca socioeconómica.

Las becas Lucet, que sí reconocen el alto rendimiento académico, se mantienen sin modificaciones y continuarán operando bajo su sistema actual de evaluación.

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La Universidad PUCP detalla los valores de crédito, derecho de matrícula y pago mensual para sus becas de excelencia académica Lucet (BL1, BL2) y de apoyo socioeconómico Mac Gregor (B1, B2).

¿Qué se mantiene y qué mejora el nuevo sistema?

La PUCP aseguró que la cobertura de los niveles de mayor subvención se mantendrá en una capacidad similar a la del ciclo 2026-1. Es decir, el número de estudiantes que acceden a los apoyos económicos más significativos no disminuirá con el cambio de sistema.

Entre las mejoras anunciadas destacan:

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Un sistema de evaluación socioeconómica mejorado , más claro y predecible para las distintas realidades familiares

Estabilidad de las escalas y becas asignadas para los ingresantes 2027-1, sin ajustes inflacionarios adicionales durante ese período

Acceso opcional a espacios de acompañamiento, mentoría y actividades de la Dirección de Asuntos Estudiantiles para quienes reciban las becas Mac Gregor

El reconocimiento explícito de los niveles de alta subvención como becas facilita la postulación a oportunidades internacionales y el reconocimiento académico en el exterior

Un diagrama de flujo ilustra el nuevo sistema de pensiones de la PUCP para admitidos desde 2027-I, detallando montos según nivel socioeconómico y potencial académico. (PUCP)

¿Por qué la PUCP realiza este cambio?

La universidad explicó que el cambio responde a la necesidad de transparentar ante la Ley Universitaria los criterios y condiciones bajo los cuales se otorgan subvenciones y becas. El sistema actual, al incorporar los niveles de alta subvención dentro de las escalas de pago, dificultaba la distinción formal entre ambos conceptos.

La institución subrayó que desde sus inicios sostiene el sistema de subvención económica mediante un esfuerzo institucional propio, con el objetivo de garantizar que estudiantes de distintas realidades económicas puedan acceder y permanecer en la universidad.

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El impacto en los estudiantes actuales

La PUCP fue clara en un punto que generaba especial preocupación: el nuevo sistema no aplica a quienes ya estudian en la institución. Los estudiantes actuales mantendrán las mismas condiciones económicas, escalas y pensiones con las que ingresaron, sin modificación alguna.

El cambio aplica exclusivamente para quienes ingresen desde el ciclo 2027-1 en adelante.

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Ante las protestas y el debate generado, la universidad anunció la apertura de espacios de diálogo dirigidos a la comunidad PUCP para resolver dudas y explicar con mayor detalle el funcionamiento del nuevo sistema. La institución hizo un llamado a que las conversaciones se desarrollen “en un marco de respeto, tolerancia y escucha mutua, preservando la convivencia dentro de la comunidad universitaria, sin agresiones ni situaciones que afecten la integridad de las personas”.