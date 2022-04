Óscar del Portal: Ni despedido ni sancionado, América TV le dio licencia sin goce de haber

Ya se conoce el futuro laboral de Óscar del Portal en el canal de Pachacamac. (Foto: América TV)

Ya se conoce cuál es la situación de Óscar del Portal en América Televisión. Aunque se especuló que el conductor de Fútbol en América había sido despedido por su casa televisiva, las conductoras de América Hoy aclararon que sigue siendo figura del canal de Pachacamac . Sin embargo, su futuro es incierto debido al complicado momento familiar que vive.

Como se recuerda, Magaly Medina mencionó en su programa de espectáculos que el periodista habría sido separado tras protagonizar un ampay con Fiorella Méndez, productora de La Banda del Chino. ¿La razón? Ha estado ausente en su bloque deportivo y ha decidido eliminar de sus redes sociales lo relacionado con su trabajo.

“No sé que hará en Perú porque creo ya perdió su trabajo en América. En sus redes sociales, él ha borrado que trabajaba allí. Según nuestros informantes, a él lo habrían sacado y a Miyashiro solo le habrían dado una sanción. Siempre la pita se rompe por el lado más débil”, sostuvo la ‘Urraca’.

No obstante, Janet Barboza anunció en América Hoy que Óscar del Portal está ausente porque América TV le concedió una licencia indeterminada sin goce de haber, la cual él mismo ha pedido a fin de mantenerse alejado del ojo público .

Sobre la situación de Aldo Miyashiro, señalaron: “Aún no nos informan, no se ha comentado aún. Solo se sabe que no veremos por un buen tiempo en el canal de América TV a Óscar porque él mismo ha solicitado esa licencia. Se respeta. Y obviamente el canal ha aceptado que sea sin goce de haber”.

¿QUÉ ES UNA LICENCIA SIN GOCE DE HABER?

La licencia sin goce es una autorización otorgada para que el trabajador no asista a su centro de labores por uno o más días. Para ello, debe existir un motivo que justifique la interrupción de la prestación de servicios. Cabe resaltar que la empresa no está obligada a aceptar dicha solicitud. En caso de hacerlo, el trabajador no recibirá sus beneficios laborales, tales como gratificaciones, utilidades, CTS, entre otros.

PROBLEMAS FAMILIARES

Óscar del Portal regresó a Lima tras unas cortas vacaciones en Punta Cana junto a esposa y sus dos hijos. Su viaje fue interrumpido por las nuevas pruebas que presentó Magaly Medina, que demostrarían que se encontró varias veces con Fiorella Méndez en un hotel miraflorino. De inmediato, alistó sus maletas y fue visto en el aeropuerto de República Dominicana.

Cuando pisó el aeropuerto Jorge Chávez, ya en la capital, el conductor fue hostigado por la prensa al punto de necesitar apoyo policial. Los reporteros le preguntaron cuál era su relación sentimental con Fiorella Méndez y qué opinaba su esposa Vanessa Químper al respecto. Del Portal decidió guardar silencio y no respondió a ninguna de las preguntas que le realizaron en ese momento.

“Muchos pensaban que ibas a llegar con tu pareja, pero has llegado solo... el ‘Chino’ (Aldo Miyashiro) decía que no había pasado nada, pero los registros del hotel confirman que has estado con Fiorella (...) Un mensaje para tu familia”, le dijo un reportero de Amor y Fuego.

En ese mismo informe, se mencionó que Óscar del Portal llegó antes que su esposa e hijos a Lima porque debía retirar sus cosas del departamento que compartía al lado de su familia. Se especuló que Vanessa Químper regresará a Lima el próximo 6 de mayo.

