Con Viktor Gyökeres, los 26 jugadores convocados de Suecia para el Mundial 2026.

Suecia se convirtió en una de las primeras selecciones en anunciar su lista oficial de 26 convocados para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio. Conoce todos los detalles del conjunto europeo.

Tras el anuncio de la lista oficial de Bosnia y Herzegovina, el entrenador Graham Potter dio a conocer, a través de las redes sociales oficiales del equipo, los futbolistas que representarán a su selección en el próximo Mundial de la FIFA.

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Las selecciones nacionales tienen plazo hasta el 1 de junio para anunciar sus listas definitivas de convocados para la máxima cita. Hasta ahora, la mayoría de los equipos ha dado a conocer sus nóminas preliminares.

Lista de convocados de Suecia para el Mundial 2026

Porteros : Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterstrom.

Defensas : Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelof, Erick Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson.

Medios : Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli.

Delanteros: Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak y Alexander Bernhardsson.

Los jugadores de Suecia que participarán en el Mundial 2026.

Viktor Gyökeres, la máxima figura de Suecia

Tras el retiro de Zlatan Ibrahimović, futbolista con pasado en el Barcelona y en los principales clubes de Italia, surgieron dudas sobre quién ocuparía el puesto de delantero centro en la selección de Suecia.

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En ese contexto, Viktor Gyökeres irrumpió tras destacarse en el Sporting Lisboa, luego de una trayectoria en ligas de menor visibilidad. Su capacidad goleadora le permitió ganarse el respeto y captar la atención de un club de la Premier League.

Arsenal invirtió una suma considerable para ficharlo y, aunque al inicio le costó adaptarse, Gyökeres se consolidó como titular en los ‘gunners’ gracias a su esfuerzo y sus goles, superando los 16 tantos en la temporada actual.

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El hombre de la máscara -por su peculiar celebración- buscará dejar su huella con la selección sueca en el Mundial y anotar su primer gol en el torneo. Tanto sus compañeros como el cuerpo técnico confían en que su aporte ofensivo será clave para alcanzar los octavos de final.

Gyökeres ya demostró su capacidad al anotar el gol que aseguró la clasificación de Suecia en el repechaje frente a Polonia. Con el partido empatado 2-2, el delantero de 27 años convirtió el tercer tanto, sentenciando la victoria de su equipo.

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Final de infarto en Solna. Suecia consigue una victoria memorable por 3-2 contra la Polonia de Lewandowski y sella su pasaje a la Copa del Mundo. Revive los goles, la celebración eufórica de los suecos y la desolación de los polacos en este emocionante resumen | ESPN

Fixture de Suecia en el Mundial 2026

- Fecha 1: Suecia vs Túnez (14 de junio / 21:00 horas / estadio BBVA)

- Fecha 2: Países Bajos vs Suecia (20 de junio / 12:00 horas / NRG Stadium)

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- Fecha 3: Japón vs Suecia (25 de junio / 18:00 horas / AT&T Stadium)

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Perú?

La cobertura televisiva de este torneo ofrece diversas opciones ajustadas a distintos presupuestos. Para quienes buscan acceso total, Directv, a través de su plataforma DGO, cuenta con los derechos exclusivos para transmitir todos los partidos del certamen. Los suscriptores podrán ver los 104 encuentros en vivo y en alta definición.

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América TV, por su parte, brindará la transmisión gratuita de 40 partidos a través de señal abierta. Este paquete contempla 25 encuentros de la fase de grupos, seis de dieciseisavos de final y cuatro de octavos, así como dos partidos de cuartos de final, ambas semifinales y la final. El partido por el tercer lugar no será emitido.

Como novedad en esta edición, la FIFA firmó un acuerdo con YouTube para que, por primera vez, la plataforma transmita los primeros 10 minutos de cada partido del torneo. Esta alternativa gratuita permitirá a los usuarios acceder rápidamente a cada encuentro desde cualquier dispositivo móvil.

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