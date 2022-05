Anthony Aranda no volverá a Esto es Guerra porque su imagen “ya no vende”, según Magaly Medina

Anthony Aranda no aparece en Esto es Guerra desde marzo. El futuro del bailarín en el programa sería incierto. (Foto: América TV)

La última vez que Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes, apareció en Esto es Guerra fue el 9 de marzo de este año. En aquel entonces, se informó que se retiró de la competencia debido a una lesión en el tobillo. Sin embargo, han pasado dos meses y hasta la fecha no ha vuelto a pisar el set de América Televisión. Magaly Medina especuló que no regresaría más porque la producción así lo ha decidido.

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora señaló que es muy extraño que ‘El Activador’ sea el único competidor que no haya asistido al programa pese a su lesión. Tiempo atrás, Elías Montalvo, Angie Arizaga y hasta Jossmery Toledo, uno de los nuevos jales de la temporada de aniversario, participaron del programa usando muletas.

“No le han dado pelota en lo absoluto, comparado a otros lesionados como Elías Montalvo, quien fue a trabajar en muletas a los dos días de accidentarse. Jossmery, que es nueva y no hace ‘fufu’, se lesionó y al día siguiente la llevaron con muletas para que, por lo menos, la gente la vea cojeando. Aunque no hagan nada, las llevan para que se paren como un poste. Lo mismo con Angie Arizaga, que se lesionó la columna. Pero ‘El Activador’, nada”, comentó la ‘Urraca’.

Elías Montalvo volvió al set de Esto es Guerra tras haber sufrido un accidente. (Foto: América TV)

Según el parecer de Magaly, ‘El Activador’ solo volvería al canal de Pachacamac para devolver su camiseta de combatiente porque la producción ya se habría percatado que su imagen no es rentable para el programa. Recordemos que él fue presentado como la “bomba” debido a su relación amorosa con Melissa Paredes, protagonista del ampay más sonado del 2021. Actualmente, está siendo reemplazado por Gino Assereto.

“Ya está bien, ya baila y hace TikTok, pero no lo han llamado ni siquiera para mostrar su vendaje. Lo que pasa es que nadie quiere tener en su programa al ‘Activador’. Parece que no vende. Si tienen a Jossmery, es porque vende como producto. Seguro que el bailarín no funcionará, ya se dieron cuenta, ya pasó su cuarto de hora. Ya nadie quiere hablar de él ”, arremetió.

CONSEJO PARA MELISSA PAREDES

Magaly Medina no perdió la oportunidad para recomendarle a la modelo peruana que busque un trabajo lo antes posible, ahora que Anthony Aranda parece haberse quedado sin la posibilidad de regresar a Esto es Guerra.

“El futuro del bailarín no es muy bueno. Melissa, como dijo Rodrigo Cuba en una entrevista, vas a tener que buscar chamba porque si no el bailarín te servirá, aunque sea, de carga carteras. Porque para eso sirven muchos compañeros de la gente de la tele, solo para cargar carteras. Una pena para las mujeres que pueden soportarlo”, señaló.

En marzo, Melissa Paredes y Anthony Aranda festejaron juntos el ingreso del bailarín a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, el ‘Gato’ Cuba confesó que él es uno de los más interesados en que Melissa Paredes se encuentre bien a nivel económico, ya que, según la conciliación a la que llegaron, debe aportar dinero suficiente para cubrir el 50% de los gastos de su hija.

“No estoy muy al tanto si está bien o no económicamente, yo le di una suma importante de dinero en el tema del divorcio. Yo soy el más interesado en que ella pueda conseguir trabajo la verdad, porque si ella está bien mi hija va a estar bien ”, enfatizó en entrevista exclusiva con Amor y Fuego.

Magaly Medina cree que Anthony Aranda no regresará a Esto es Guerra | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme