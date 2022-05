Magaly Medina arremete contra Renzo Schuller por hablar mal de ATV: “Siempre fue el segundo de Gian Piero Díaz”

Magaly Medina ataca a Renzo Schuller sin piedad. (Foto: Captura de América y ATV)

Magaly Medina enfureció con Renzo Schuller luego de escuchar las últimas declaraciones que tuvo el nuevo conductor de Esto es Guerra sobre ATV, donde señaló que Combate fue cancelado debido a la falta de apoyo que recibieron por parte de la gerencia del canal.

Para la ‘Urraca’, el actor nunca brilló con luz propia y siempre fue el complemento de Gian Piero Díaz en la televisión, por lo que en más de una ocasión fue convocado para reemplazarlo, aunque su presencia nunca tuvo relevancia.

“ Él ha sido siempre el segundo de Gian Piero Díaz, los dos funcionaban como una dupla que funcionó mucho tiempo como Combate, nació aquí y luego en otro canal hacen ‘Esto es Guerra’ , que era una copia un poco más creativa que la que hacían en Combate”, comentó en un primer momento la ‘Urraca’.

Asimismo, la polémica periodista reconoció que parte del fracaso de Combate se debió al mal manejo de los anteriores gerentes del canal, que permitieron que las figuras del reality se fueran a la competencia sin poner mayor resistencia.

“Había plata, en esa época en este canal el horario estelar era uno que estaba mal, que no daba frutos, entonces en un momento dado tuvieron que levantar del aire este programa Combate porque ya no daba dinero, dejaron que se fueran muchos de los más representativos combatientes, los históricos se fueron”, añadió.

De otro lado, la conductora de televisión recordó que durante un tiempo Renzo Schuller y Gian Piero Díaz se fueron a Latina a realizar un nuevo reality, pero al no tener el mismo éxito que alguna vez tuvieron con Combate, volvieron a ATV y el canal los recibió con los brazos abiertos.

Para finalizar, Magaly Medina afirmó que la producción de Esto es Guerra nunca lo tuvo como primera opción, pues el primero en ser convocado fue Gian Piero, luego María Pía Copello y que al final no tuvieron otra opción más que llamarlo.

“ Se fue Gian Piero y llamaron a María Pía, fue su primera opción, pero ella renunció porque tiene compromisos con sus redes sociales y su familia, y como última opción llamaron a Renzo, no como primera opción, ubícate Renzo ”, sentenció.

La conductora de Magaly Tv: La firme afirmó que Renzo Schuller siempre fue la sombra de Gian Piero Díaz.

RENZO SCHULLER Y JOHANNA SAN MIGUEL TUVIERON SU PRIMER ENFRENTAMIENTO

Renzo Schuller y Johanna San Miguel serán los conductores que manejarán Esto es Guerra. Antes de ser anunciado, la presentadora de TV le advirtió sobre la dura competencia y recordó algunas palabras que el actor decía cuando estaba en Combate.

“ Quiero que me diga cara a cara todo lo que dijo en el otro canal, me van a decir copiones o le van a llamar rata a mi productor ”, dijo la actriz cómica cuando aún no se sabía que Renzo Schuller sería su compañero. Cuando ingresó el actor al set, no dudó en mirarle a la cara a la su compañera y la llamó ‘copiona’.

