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Christian Cueva hizo sincera confesión por su estado físico y rechazó adicción al alcohol: “No hubiera tenido 19 años de carrera”

El volante de Juan Pablo II se pronunció por los cuestionamientos a su peso y la búsqueda de su reinvidicación en el fútbol en medio de los problemas extradeportivos

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'Aladino' hizo sincera confesión sobre su peso y su reinvidicación en el fútbol. (Video: Willax Televisión / Amor y Fuego)

El presente de Juan Pablo II en la Liga 1 2026 está lejos de ser el esperado: el equipo ocupa el puesto 15, rozando la zona de descenso y con escasas alegrías para su hinchada. En medio de este panorama, la figura de Christian Cueva sobresale al anotar dos goles y brindar tres asistencias en 13 partidos, intentando dejar huella a pesar de los resultados adversos del club.

Sin embargo, más allá de su rendimiento, ‘Aladino’ sigue en el ojo de la tormenta por su estado físico y su vida fuera de las canchas. Ante los rumores y críticas, el futbolista decidió enfrentar las preguntas de manera directa, ofreciendo una confesión sincera sobre su relación con el alcohol y las dificultades que ha atravesado en los últimos años.

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“Para mí es muy difícil llevar esta situación. Mentirte que no celebro o que no me tomo una cerveza como cualquier otra persona, lo hago”, reconoció en entrevista para Amor y Fuego.

El veterano mediocampista respondió así a quienes lo han señalado por supuestos excesos: “¿Tema con el alcohol? No. Si tuviera un problema con el alcohol, estoy con 19 años de carrera, ¿conseguiría todo lo que conseguí? Cuando a ti te dicen que siempre tuve problemas el alcohol, porque así dijeron, entonces no duraría ni dos años o tres años de carrera”.

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Christian Cueva busca ser el jugador diferencial en Juan Pablo II. - créditos: Juan Pablo II
Christian Cueva busca ser el jugador diferencial en Juan Pablo II. - créditos: Juan Pablo II

Cueva Bravo también admitió haber cometido errores en la gestión de su estado físico, una autocrítica que matizó con esperanza hacia el futuro. “¿Por qué descuidó tanto su físico? Son malas decisiones. Estoy seguro que también puedo tener otra oportunidad en la vida como persona y como futbolista. Definitivamente, no ha sido fácil tampoco para mí toda esta situación, todo esto que he venido pasando por mis decisiones”, expresó.

En esa línea, el menudo jugador reconoció que las decisiones equivocadas han tenido un impacto en su rendimiento, pero dejó claro que mantiene el deseo de superarse y volver a recuperar su mejor versión, tanto en lo deportivo como en lo personal.

El consejo de Ricardo Gareca a Christian Cueva para volver a su mejor nivel

Entre quienes han seguido de cerca la carrera de Christian Cueva, Ricardo Gareca ocupa un lugar especial. El extécnico de la selección peruana compartió con el jugador no solo los momentos más altos de la ‘blanquirroja’, sino también instancias de aprendizaje cruciales. Sus palabras hacia Cueva han trascendido el aspecto deportivo para convertirse en una guía de resiliencia.

“A veces uno tiene éxito y tiene fracasos. Uno tiene que agarrar el éxito y lo tienes que meter en un cajón de la mesita de noche. El fracaso también lo tienes que guardar en la mesita de noche para no olvidarte. Los dos los tienes que tener. Entonces, cuando tienes un fracaso, agarras la mesita, lo sacas y empiezas a recordar todo lo que lograste. Eso moralmente te levanta, la autoestima, porque vienes de un fracaso. Y cuando estás arriba que tienes éxito, de pronto dices que te sale todo, ganaste esto o lo otro; entonces agarras el cajoncito del fracaso, lo sacas y dices ‘no me puedo caer porque también me he caído, entonces también fracasé’. Te hace mantener en un equilibrio permanente”, dijo en el podcast, La Sustancia.

El futbolista Christian Cueva sorprende al revelar en una entrevista para 'Amor y Fuego' que está pagando una deuda de 5.5 millones de dólares a la FIFA. Explica el origen del problema contractual y cómo lo está afrontando para continuar su carrera. Video: TikTok @riclatorrez

Este consejo se convierte en una hoja de ruta para Cueva en su intento de volver al máximo nivel. El ‘Tigre’ Gareca le recordó que, si logra enfocarse, su talento natural puede abrirle nuevamente la puerta de la selección peruana: “Si te llegas a enchufar y te enfocas, si te llega a ver Mano Menezes, vas a estar en la mira nuevamente porque jugadores como tú no abundan”.

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