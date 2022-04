Angie Arizaga reaparece en Esto es Guerra y revela cuándo será mamá

Angie Arizaga reaparece en Esto es Guerra y sorprende a Jota Benz. (Foto: Captura de América)

Angie Arizaga no forma parte de la nueva temporada de Esto es Guerra, pero cada vez que puedo va al set del reality para visitar a su enamorado Jota Benz, con quien lleva más de un año de relación y tienen varios proyectos a futuro.

Aunque su ausencia en el reality obedece a una lesión que arrastra en la espalda desde hace varios meses, ella aseguró que cuando se recupere al 100 % volverá a la competencia, pero todavía no existe una fecha definida.

Asimismo durante su presencia en el programa, las conductoras Johanna San Miguel y María Pía Copello le hicieron más de una consulta acerca de la maternidad, pues durante mucho tiempo se jugó con la especulación que estaba en la dulce espera, incluso fue abordado en la serie La Academia.

Pese a que desea convertirse en madre, la popular ‘Negrita’ afirmó que no sabe el momento exacto en que lo hará, pues a la fecha no se encuentra buscando salir embarazada. “ Cuando se tenga que dar, yo no sé el momento exacto (…) Puede ser de aquí un mes, de aquí al año ”, manifestó.

Asimismo, una de las conductoras del programa le preguntó a Jota Benz si en algún momento van al médico y les confirman que Angie se encuentra en la dulce espera. El chico reality no dudó en recrear este momento emocionando a sus compañeros de programa.

“ ¡Voy a ser papá! ”, gritó el chico reality para demostrar que se emocionaría mucho si en algún momento se entera que va a ser padre. Además, Angie Arizaga comentó que ella también le daría la bienvenida, pues en estos momentos ellos se encuentran muy felices como pareja.

“De todas maneras, si se da bienvenido sea, yo no estoy buscándolo, pero si llega a dar el momento obviamente estamos felices, no sabemos cuándo pueda pasar”, manifestó la exchica reality al hablar sobre el tema.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A LA COMPETENCIA?

Angie Arizaga emocionó a más de uno al aparecer frente a cámaras en Esto es Guerra. La popular ‘Negrita’ confesó que extraña a sus compañeros, además de afirmar que ella siempre ha sido una ‘guerrera’ en clara referencia que no integraría el equipo de los ‘combatientes’ pese a que su parece se encuentra ahí.

Al ser consultada por el ‘Tribunal’ si ya se encontraba lista para regresar a la competencia, la modelo señaló que aunque le gustaría estar en el programa, ella no se siente preparada para estar en competencia, pues todavía no se recupera del todo de su lesión.

“ Ya puedo hacer un poco de peso puedo cargar, pero no me siento apta para la competencia que es demasiado fuerte. Está Paloma y Jota y los apoyo desde afuera ”, aseguró en un primer momento.

Para luego añadir: “ Me encantaría volver, pero no sé todavía si puedo estar en competencia ”, sentenció. Asimismo, dejó entrever que estaría en el equipo que más peso tenga. “No pues donde pesa más”.

