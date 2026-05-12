San Marcos cumple 475 años: la historia de la Decana de América, desde Carlos I de España hasta Mario Vargas Llosa y el Premio Nobel

Universidad San Marcos cumple 475 años de fundación y como la Decana de América

Este 12 de mayo de 2026, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) cumple 475 años desde que el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico firmó en Valladolid la real provisión que la fundó oficialmente. Es la primera universidad fundada por real provisión y autorizada por real cédula en América, la que más tiempo ha funcionado de forma ininterrumpida en el continente y la única reconocida por las principales instituciones académicas iberoamericanas como la Decana de América. Sus documentos fundacionales forman parte del Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO.

El emperador Carlos V firmó en Valladolid la cédula que daría vida a una universidad en Lima, sentando así las bases del conocimiento en el corazón del virreinato más poderoso de América. (UNMSM)

El origen: de un convento dominicano a la primera universidad del continente

La historia de San Marcos comienza antes de su fundación oficial. Hacia 1548, los claustros del Convento del Rosario de la Orden de Santo Domingo, cerca de la plaza de Armas de Lima, albergaban los primeros estudios generales destinados a formar al clero en los nuevos territorios del Imperio español. Fue fray Tomás de San Martín quien, junto al capitán Jerónimo de Aliaga, viajó a España para gestionar la fundación oficial ante la corona.

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El 12 de mayo de 1551, en Valladolid, Carlos I expidió la real provisión que creó la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes, también conocida como Real Universidad de Lima. La lectura de la real cédula que autorizó oficialmente su funcionamiento estableció como misión “adoctrinar a los vecinos de estas tierras en la fe cristiana y el sometimiento al Rey”. El 2 de enero de 1553, la universidad comenzó a funcionar oficialmente en la Sala Capitular del Convento de Nuestra Señora del Rosario, bajo la dirección de su primer rector, fray Juan Bautista de la Roca.

En 1571, el papa Pío V reafirmó la institución mediante la bula papal Exponi Nobis, otorgándole también el grado de pontificia. Desde entonces pasó a denominarse Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes de Lima. El 6 de septiembre de 1574, un sorteo entre los cuatro evangelistas determinó el nombre definitivo de la institución: Real y Pontificia Universidad de San Marcos, con el evangelista Marcos como patrono.

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A medida que Lima cambiaba, también lo hacía su universidad. San Marcos creció con la ciudad, se hizo laica, se diversificó y convirtió en motor del pensamiento moderno en el Perú. En la imagen, la Facultad de Medicina de San Fernando (UNMSM)

Cuatro siglos y medio al servicio del Perú y América

A lo largo de sus 475 años, San Marcos ha sido testigo y protagonista de los momentos más decisivos de la historia peruana y latinoamericana. Durante el Virreinato fue el principal centro de formación de juristas, teólogos y médicos, y tuvo bajo su tutela cuatro colegios mayores: el Colegio Real y Mayor de San Martín, el Colegio Real y Mayor de San Felipe y San Marcos, el Real Colegio de San Carlos y el Real Colegio de San Fernando.

En los tiempos de la emancipación, San Marcos fue el semillero intelectual de la independencia. El Primer Congreso Constituyente del Perú, presidido por el rector sanmarquino Toribio Rodríguez de Mendoza, sesionó en la capilla de la universidad el 20 de septiembre de 1822. De los 64 diputados constituyentes, 54 eran sanmarquinos o carolinos. Ese mismo año, la universidad donó su colección de 50.000 libros para fundar la Biblioteca Nacional del Perú. En 1826, el Libertador Simón Bolívar recibió el grado de doctor honoris causa y declaró: “Yo no olvidaré jamás que pertenezco a la sabia Academia de San Marcos”.

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En el siglo XX, la institución jugó un papel central en el activismo político y social del país. En 1928, el presidente estadounidense Herbert Hoover, durante una visita al Perú, destacó a San Marcos como la “decana del saber”. En 1951, con motivo del cuatricentenario, los rectores de las principales universidades iberoamericanas reunidos en Lima le otorgaron formalmente el título de “Decana de América”, reconocimiento que conserva hasta hoy.

Ese mismo año, la universidad otorgó el doctorado honoris causa a Albert Einstein, quien expresó: “Vuestra acción muestra que la más antigua institución americana de alta enseñanza ha preservado el carácter supra-nacional de la Universidad”.

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En sus aulas se debatieron ideas que cambiaron la historia del país. San Marcos fue semillero de voces rebeldes, espíritus críticos y luchas por libertad a lo largo de los siglos. (UNMSM)

¿Por qué San Marcos se llama la ‘Decana de América’?

La primacía de San Marcos como primera universidad del continente se sustenta en un argumento jurídico e histórico preciso: es la primera institución de educación superior fundada oficialmente por real provisión y autorizada por real cédula en América, cumpliendo todos los requerimientos reales y canónicos de la época. El Archivo General de Indias no contiene documentos oficiales previos a 1551 que reconozcan a ninguna universidad anterior.

Aunque la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo alega una fundación mediante bula papal de 1538, la autenticidad y alcance de ese documento han sido objeto de debates histórico-jurídicos. El propio rey Fernando VI de España emitió en 1758 una real cédula prohibiendo a esa institución denominarse primada de América, al no corresponderle tal atribución “por encima de las universidades de San Marcos, México y otras de América”. Además, la Universidad de Santo Tomás desapareció a principios del siglo XIX, mientras que San Marcos ha funcionado de forma ininterrumpida desde 1553.

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Un legado de conocimiento sin precedentes

En sus 475 años, San Marcos ha formado a 21 presidentes del Perú, a siete candidatos peruanos a los Premios Nobel en Física, Literatura y Paz, y al único peruano ganador de un Nobel: el escritor Mario Vargas Llosa, laureado con el Premio Nobel de Literatura en 2010, quien declaró: “San Marcos es una institución antigua, un foco extraordinario de ciencia, de trabajo intelectual, de investigación, de creación, y también una institución que ha luchado incesantemente por la libertad”.

Entre sus egresados y catedráticos más destacados figuran el médico Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana; el arqueólogo Julio C. Tello, padre de la arqueología peruana; la arqueóloga Ruth Shady, descubridora de Caral, la civilización más antigua de América; el físico Santiago Antúnez de Mayolo, único peruano verificado nominado a un Nobel en ciencias; el escritor César Vallejo; el historiador Raúl Porras Barrenechea, cuyo retrato figuraba en el billete de 20 soles junto a la Casona de San Marcos; y el matemático Harald Helfgott, quien en 2013 demostró la conjetura débil de Goldbach, 271 años después de su formulación.

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La carrera académica de Raúl Porras comenzó en la Universidad de San Marcos, donde se destacó por su compromiso con la educación. A pesar de sus responsabilidades laborales, brilló como intelectual. Acá al lado de Víctor Raúl Haya de la Torre. (UNMSM)

San Marcos hoy: ciencia, diversidad y proyección internacional

La UNMSM es actualmente la institución peruana de mayor producción científica, tanto anualmente como en el acumulado histórico. Cuenta con 20 facultades agrupadas en cinco áreas académicas, 81 escuelas profesionales, 77 maestrías y 27 doctorados, la mayor oferta académica del país. Su Biblioteca Central “Pedro Zulen”, con 19.800 m², es la biblioteca universitaria más grande del Perú.

Su campus principal, la Ciudad Universitaria, inaugurado en 1951 en conmemoración del cuatricentenario, alberga a 17 de las 20 facultades, la biblioteca central, el estadio universitario y el rectorado. La Casona de San Marcos, sede histórica de la institución, forma parte del Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988.

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Con más de 20 facultades y una red de investigación nacional, San Marcos incentiva la innovación científica, marcando pautas para la educación universitaria en América Latina. (Andina)

En el plano internacional, San Marcos mantiene más de 150 convenios activos con instituciones de todo el mundo, incluyendo la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford, la Universidad de Bolonia, la Universidad Autónoma de Madrid y la Academia China de Ciencias, entre otras. En 2019, la universidad otorgó por primera vez en su historia un doctorado sustentado íntegramente en quechua, reafirmando su compromiso con la diversidad lingüística y cultural del Perú.

A 475 años de su fundación, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sigue siendo, como la llamó Vargas Llosa, “una de las cosas más valiosas que ha dado a lo largo de la historia nuestro país”.

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