Elías Montalvo se graba llorando y dice que cerrará sus redes sociales: “Prometo volver más fuerte”

Elías Montalvo sorprende con publicación en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram)

Elías Montalvo sorprendió a sus miles de seguidores tras publicar una imagen donde se le ve con los ojos llorosos, además de dejar un mensaje anunciando un próximo cierre de sus redes sociales. Según explicó el joven, no se encuentra bien anímicamente, por lo que se dará una pausa para recuperarse.

Como se recuerda, el joven se encuentra en México, dedicado a sus cuentas sociales tras no ser convocado para Esto es Guerra 10 años.

“Y sí cerramos redes por un tiempo. Creo que después de tantas cosas que pasaron rápido y en tan poco tiempo no me he tomado el tiempo que necesito para mí y para ordenarme y sentirme bien”, señaló.

Todo haría indicar que Elías Montalvo no la está pasando nada bien, pues las constantes críticas de las que ha sido presa ha terminado por afectarlo.

“Hay veces que juzgamos cómodamente detrás de un teléfono todo lo que vemos sin saber lo que hay detrás. Y no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos y cuán insensibles somos juzgando”, explicó en su publicación.

Asimismo, indicó que no siempre se puede ser fuerte, pero que este tiempo que se dará lejos de las redes sociales le servirá para sí mismo. Además, pidió que ya dejen de tirar odio.

“No siempre tenemos que estar fuertes, hoy me siento así. El único consejo es no tiren hate, más amor en el mundo, menos odio. Prometo que volveré más fuerte que nunca, prontito, los amo”, acotó el joven, quien se encuentra en México junto a su novio.

Elías Montalvo anuncia que cerrará sus redes. (Video: Instagram)

ELÍAS MONTALVO DISFRUTA DE SU AMOR CON SU NOVIO MEXICANO

Desde que Elías Montalvo reveló en una entrevista para Amor y Fuego que regresó con su novio mexicano y que sí estuvo saliendo con Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, el tiktoker no dudó en alistar sus maletas y viajar a México. La pareja, conformada por el bailarín y Luis Guzmán, retomó su relación y no tiene reparo en mostrar su amor a través de las redes sociales.

Como se recuerda, Guzmán publicó polémicos mensajes sobre Elías Montalvo cuando terminaron su romance, contando algunos detalles de la intimidad del tiktoker. Sin embargo, al parecer todo ha quedado arreglado y disfrutan de sus vacaciones en tierras charras. Al menos, eso creíamos hasta la última publicación que hizo, donde se le ve llorando y anunciando el cierre de sus cuentas.

¿QUÉ DIJO ELÍAS MONTALVO SOBRE PETER FAJARDO?

Elías Montalvo confesó que sí salía con Peter Fajardo, pero nunca concretaron su relación. El tiktoker decidió regresar con el mexicano Luis Guzmán.

“No éramos pareja, pero salíamos. Si hubiésemos sido pareja, yo lo hubiese dicho públicamente (...) Pensé que podía pasar algo más, pero realmente, antes de estar con una persona tú la conoces y te das cuenta que ya no te gustan algunas cosas”, indicó en Amor y Fuego.

“Estoy en eso, estamos en eso (en viajar a México) (¿Estás enamoradísimo? Para dejar todo e irte para allá con él) Sí, totalmente”, señaló en ese entonces.

