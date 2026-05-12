¿Planeas viajar en vacaciones? Los 8 países de Sudamérica que los peruanos pueden visitar sin pasaporte y solo con DNI

Una persona con mochila y sombrero mira aviones en el aeropuerto, mientras una mano sostiene un documento de identidad peruano (Infobae)

Viajar se ha convertido en una de las experiencias más valoradas por miles de personas que buscan conocer nuevas culturas, probar distintas gastronomías y desconectarse de la rutina diaria. En los últimos años, además, los viajes cortos dentro de Sudamérica han ganado popularidad entre los peruanos debido a la cercanía de los destinos y la reducción de requisitos migratorios.

Para muchos ciudadanos, uno de los principales obstáculos al momento de planificar unas vacaciones en el extranjero suele ser el trámite del pasaporte. Gracias a diversos acuerdos internacionales suscritos por el Perú, hoy es posible visitar varios países sudamericanos únicamente presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI), hecho que facilita el turismo y promueve la integración regional.

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La Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que los ciudadanos peruanos pueden ingresar a ocho países de Sudamérica utilizando solo su DNI vigente, sin necesidad de portar pasaporte ni visa cuando el viaje tenga fines turísticos. Esta facilidad aplica gracias a acuerdos multilaterales y bilaterales firmados por el Estado peruano.

¿Qué países permiten el ingreso de peruanos solo con DNI?

De acuerdo con la entidad, los países que permiten el ingreso de peruanos únicamente con DNI son Bolivia, Colombia y Ecuador, en el marco de los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Asimismo, mediante convenios bilaterales, también se puede viajar a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay presentando solo el documento nacional de identidad.

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Pasos para obtener la Tarjeta Andina de Migración Virtual - Perú - Crédito: Infobae Perú / Agencia Andina.

Migraciones precisó que, aunque no se exija pasaporte, los viajeros sí deben pasar obligatoriamente por los controles migratorios correspondientes en aeropuertos y puestos fronterizos. Además, el DNI debe encontrarse vigente y en buen estado para evitar inconvenientes durante el proceso de ingreso o salida del país.

En el caso específico de los países miembros de la Comunidad Andina —Bolivia, Colombia y Ecuador— los viajeros reciben la Tarjeta Andina de Migración (TAM), un documento de control migratorio y estadístico obligatorio para ingresar y salir de dichos territorios. Este registro contiene información sobre el ingreso del pasajero, fechas y permanencia autorizada.

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Actualmente, el Perú ha implementado la TAM Virtual en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en los puertos marítimos autorizados para cruceros internacionales. Con este sistema digital, se eliminó el uso de formularios físicos y se agilizó el proceso migratorio para los pasajeros. Los usuarios pueden descargar posteriormente su constancia virtual a través de la plataforma de consultas de Migraciones.

Especialistas en turismo señalan que esta facilidad migratoria ha impulsado el incremento de viajes regionales en los últimos años, especialmente hacia destinos cercanos como Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador. Muchos viajeros aprovechan estas condiciones para realizar escapadas cortas, viajes familiares o turismo de compras sin necesidad de gestionar un pasaporte electrónico.

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Recomendaciones antes de viajar al extranjero

La entidad también recordó que los menores de edad que viajen fuera del país deben contar con una autorización de viaje, documento obligatorio establecido por la normativa peruana. Este requisito aplica para niños y adolescentes, incluso cuando el destino permita el ingreso únicamente con DNI.

Migraciones recomienda a los ciudadanos revisar previamente las condiciones particulares de ingreso de cada país, ya que algunas naciones pueden solicitar documentos complementarios como boletos de retorno, reservas de hospedaje o acreditación de solvencia económica. También es importante verificar posibles exigencias sanitarias o formularios migratorios adicionales antes del viaje.

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Asimismo, viajeros frecuentes y especialistas en turismo aconsejan llevar siempre documentos adicionales y confirmar con las aerolíneas los requisitos vigentes, debido a que algunas empresas pueden solicitar información complementaria antes del embarque.

Finalmente, Migraciones reiteró que antes de programar cualquier viaje internacional, los ciudadanos deben comprobar la vigencia de su DNI y asegurarse de que el documento no presente daños o deterioro. La entidad recordó que contar con la documentación adecuada permite evitar retrasos, observaciones o impedimentos durante el control migratorio en terminales terrestres, aéreas y fronterizas.

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