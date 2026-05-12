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Entradas Alianza Lima vs Universitario en Matute: precios y cómo comprar boletos para el clásico de la Liga Femenina 2026

Las ‘blanquiazules’ y las ‘leonas’ se verán las caras por primera vez en la temporada. Este duelo definirá al líder del campeonato. Entérate los detalles para alentar al equipo de José Letelier

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Entradas Alianza Lima vs Universitario en Matute por la Liga Femenina 2026.
Entradas Alianza Lima vs Universitario en Matute por la Liga Femenina 2026.

El primer enfrentamiento de la temporada 2026 entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en la Liga Femenina despierta expectativas altas, ya que ambos equipos buscan quedarse con la cima del fútbol femenino en Perú. Este clásico no solo tiene valor deportivo, sino que también define el liderazgo exclusivo en la tabla de posiciones.

El encuentro se disputará este domingo 17 de mayo, a partir de las 15:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva, como parte de la fecha 7 del campeonato nacional. La programación del duelo garantiza un escenario de máxima rivalidad, con los dos conjuntos luchando por consolidarse como las principales animadoras del torneo.

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¿Cómo adquirir las entradas para el clásico?

Ya están en la venta los boletos para el primer clásico de la temporada en la Liga Femenina 2026. Los hinchas de Alianza Lima podrán asegurar sus asientos en Matute a través del portal de Joinnus.

- Sur: S/. 3.95 soles

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- Norte: S/. 3.95 soles

- Oriente Conadis: S/. 5.00 soles

- Oriente: S/. 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 12.50 soles

- Occidente: S/. 17.50 soles

Precios de entradas para Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026.
Precios de entradas para Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universitario al clásico?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en la Liga Femenina 2026 adquiere aún mayor relevancia, ya que ambos equipos llegan invictos y liderando la tabla junto a Atlético Andahuaylas, los tres con 15 puntos. El duelo, programado en el Estadio Alejandro Villanueva, representa una oportunidad clave para definir la punta del torneo.

A pesar de jugar fuera de casa, el conjunto ‘crema’ atraviesa un momento de gran confianza. Universitario de Deportes ostenta el primer lugar, respaldado por una diferencia de goles notable: ha marcado 33 tantos y solo ha recibido 1 en lo que va del campeonato. Entre sus victorias más destacadas figuran el triunfo ante Carlos Mannucci (16-0) y la goleada a Defensores del Ilucán (7-0).

Por su parte, Alianza Lima también mantiene el invicto y suma cinco victorias en el certamen. Las ‘blanquiazules’, actuales campeonas, han mostrado solidez tanto en defensa como en ataque, con marcadores amplios como el 7-0 sobre FC Killas y el 7-1 frente a Club UNSAAC. El equipo buscará aprovechar su condición de local y el apoyo de la afición para quedarse con el liderato exclusivo o, en caso de empate, continuar compartiendo la cima con Andahuaylas.

¿Qué necesita Alianza Lima y Universitario para salir campeón? (Liga Femenina)
¿Qué necesita Alianza Lima y Universitario para salir campeón? (Liga Femenina)

Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina

El clásico femenino entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2026 contará con transmisión en vivo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. Esta opción digital permitirá a los hinchas seguir el partido y todos los encuentros de la séptima fecha del Torneo Apertura sin restricciones geográficas.

Gracias a esta modalidad, los seguidores del fútbol femenino podrán disfrutar del evento desde cualquier dispositivo conectado a internet, ya sea teléfono móvil, tableta o computadora. La transmisión online garantiza que la competencia llegue a una amplia audiencia, tanto en Perú como en el extranjero, promoviendo una mayor visibilidad para la disciplina.

Así se jugará la fecha 7 de la Liga Femenina 2026

Viernes 15 de mayo

- FBC Melgar vs UNSAAC (15:00 horas / Centro de Alto Rendimiento FBC / Bicolor+)

Sábado 16 de mayo

- Sporting Cristal vs FC Killas (10:00 horas / La Florida / Bicolor+)

Domingo 17 de mayo

- Yanapuma C. D. vs Flamengo F. B. C. (10:00 horas / Villa Emprendedora CFC / Bicolor+)

- Def. Ilucán vs C. A. Mannucci (13:00 horas / Municipal Juan Maldonado G./ Bicolor+)

- Alianza Lima vs Universitario (15:30 horas / Alejandro Villanueva / Bicolor+)

Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.
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