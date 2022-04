Gino Assereto se arrepiente de haber usado anabólicos: “Mis tetillas crecieron”

Gino Assereto recomienda no usar 'pichicata'. (Foto: Instagram)

Aunque estuvo alejado por un tiempo de los reality de competencia para dedicarse a la música, Gino Assereto decidió volver a Esto es Guerra para reemplazar a Anthony Aranda, quien se lesionó del tobillo y tuvo que alejarse de las pantallas de América Televisión.

Por este motivo, la producción del reality llamó al hermano de Jota Benz y este aceptó volver. Desde que se encuentra presente en los estudios de Pachacamac, el influencer aparece en diferentes programas de televisión para dar a conocer detalles de su vida.

Durante una entrevista que tuvo con el programa En Boca de Todos, el chico reality reveló que tuvo que someterse a una operación tras ser diagnosticado con ginecomastia a causa de los anabólicos que utilizó para poder desarrollar su musculatura.

“ La verdad que sí, ginecomastia creo que cuando llegué a Perú fácil fue la inmadurez de uno de utilizar cosas que no debía usar y eso provocó un poco que mis tetillas crecieran. Estéticamente no me gustaban y me los quité, tal cual”, dijo Gino Assereto.

Asimismo, la expareja de Jazmín Pinedo aprovechó las cámaras de En Boca de Todos para recomendarle a las personas que no usen ningún tipo de ‘pichicata’, pues esto en el futuro los puede perjudicar así como le pasó a él.

“ La pichicata es verdad, es eso y puedo decir que no la usen porque me produjo ginecomastia y me la tuve que quitar... que le sirva de consejo a la gente para que no lo usen. Yo hace tiempo que no lo uso y estoy bien”, agregó bastante tranquilo.

GINO ASSERETO Y PATRICIO PARODI TUVIERON FUERTE DISCUSIÓN

Gino Assereto y Patricio Parodi protagonizaron una dura discusión en la más reciente edición de Esto es Guerra, esto luego que la expareja de Jazmín Pinero señalara que el capitán de los ‘guerreros’ no sufrió una lesión y fingió no estar bien para no competir.

“ Yo sigo pensando que ese día no te lesionaste. Por más que la gente diga, por más que tus fans digan, yo creo que tú no te lesionaste , porque si te hubieras lesionado, ahorita no estarías haciendo nada”, cuestionó.

Estas palabras de Gino Assereto no fueron bien recibidas por Patricio Parodi, quien no dudó en responderle fuerte y claro por poner en duda su estado de salud. “No es que digan los seguidores, no es lo que digan los televidentes, no es lo que digas tú, yo tengo una prueba médica donde mi resonancia magnética lo dice”, acotó.

Sin embargo, esto no detuvo al integrante de los ‘combatientes’, pues indicó que pese a que su compañero tenía una examen médico, este pudo haberlo fabricado. “ Yo también puedo mandar a hacer una prueba magnética falsa ”, arremetió.

