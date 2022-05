Vania Bludau opina sobre los mensajes espirituales de Mario Irivarren: “Ahora se hace el budista”

Vania Bludau cree que los mensajes de Mario Irivarren son publicados para no "desaparecer como Nicola Porcella". (Fotos: Instagram)

Mario Irivarren pasó de página. Luego de admitir en Amor y Fuego que sí agarró del cuello a Vania Bludau, aunque aseguró que eso no lo convertía en un hombre agresivo, el exchico reality se encuentra recibiendo ayuda profesional para controlar sus constantes ataques de ira. Prueba de ello son los mensajes espirituales que comparte diariamente en sus redes sociales, reflejando así que está intentando cambiar para bien después del escándalo mediático.

“Algo aprendí ayer es que la gran mayoría de cosas ‘malas’ que nos pasan es porque no estamos presentes, porque lo estamos en forma física pero no mental, porque dejamos que la ansiedad, el miedo, el estrés, el ego y el orgullo tomen control de nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras decisiones”, fue una de las tantas reflexiones que publicó en Instagram, donde ha recibido el respaldo de sus seguidores.

Mario Irivarren se pone reflexivo tras admitir agresión a Vania Bludau. (Foto: Instagram/@marioriviarren)

Pero quién no estaría de acuerdo con estas reflexiones sería Vania Bludau. Durante la emisión de Magaly TV La Firme, de este lunes 9 de mayo, los ‘urracos’ se comunicadon con la influencer mediante WhatsApp para preguntarle qué opinaba sobre la faceta espiritual de su ex. Según la modelo, Mario Irivarren está compartiendo las mismas reflexiones que ella, en su momento, le dijo para intentar ayudarlo a cambiar.

“Leí mis palabras y hasta la lectura qué le dije hace mil años. Realmente espero que sea de verdad lo que hace y no solo por quedar bien. La gente me lo envía y es loco que en el país los malos actos se puedan borrar tan fácilmente de la memoria de la gente con mensajes reflexivos . En fin, ojalá sí mejore”, comentó en un inicio.

Líneas más abajo, le recomendó seguir su tratamiento psicológico sin la necesidad de alardear en redes sociales. “Realmente jamás fue mi intención hacerlo quedar mal de mi boca. Él contó su verdad a medias y ya está, e s un tipo que tiene problemas mentales de ira o lo que quieran llamarlo. Y ahora se hace el budista, es como que en el fondo me alegra si es verdad . Pero más que todo debería guardárselo un poco en vez de salir a dar pena”.

De acuerdo a Bludau, el excompetidor de Esto es Guerra prefiere compartir todo esto porque teme dejar de figurar como otros personajes que también fueron tildados de “agresivos”. “Las personas somos distintas y ese no es el plan de él. Recuerda que si no lo hace, es probable que vaya desapareciendo como Nicola (Porcella)”, sostuvo.

Vania Bludau espera que la nueva faceta de Mario Irivarren, su expareja, sea cierta | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

FANS LE CREEN A MARIO IRIVARREN

Fue considerado en su momento como un ‘histórico’ de Combate. A lo largo de los años, Mario Irivarren ha ganado una gran cantidad de seguidores, quienes no dudan en apoyarlo en cada paso que dé. Es por ello que, cuando admitió haber tratado mal a Vania Bludau cuando estaban juntos, sus fans no le dieron la espalda y lo aplaudieron por reconocer que posee un problema de control de ira.

El chico reality agradeció el apoyo recibido mediante Instagram. “Muchas gracias por todos sus mensajes. Estoy gratamente sorprendido de la cantidad de mensajes cargados de amor y buena vibra que he recibido, les soy sincero, no me lo esperaba. No he podido responder todos, pero sí he leído todos y cada uno, y cada mensaje me ayuda a reconfortar un poquito el alma”, indicó.

Cabe resaltar que la popular ‘Calavera coqueta’ posee 2.5 millones de seguidores en Instagram y una considerable cantidad de clubes de fans, las cuales se formaron cuando participó en Combate.