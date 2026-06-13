Los mejores memes tras la derrota 4-1 de la Paraguay de Alfaro ante Estados Unidos en el Mundial: el “baile” de Pochettino

Paraguay quedó obligado a mejorar en los próximos dos partidos

Las ilusiones que trajo Paraguay a los Estados Unidos recibieron una dura cachetada porque el equipo de Gustavo Alfaro cayó 4-1 frente al anfitrión en el Estadio Los Ángeles por la primera jornada del Grupo D en el Mundial 2026 con tres goles recibidos en el primer tiempo y las redes sociales reaccionaron de diferentes maneras a la sorpresiva derrota del entrenador argentino.

Muchos usuarios hicieron hincapié en el “baile” y la “paliza táctica” que le dio el entrenador Mauricio Pochettino con el plantel de Las Barras y Las Estrellas, debido al dominio abrumador que tuvo el elenco norteamericano a lo largo del primer tiempo. Los tantos de Damián Bobadilla en contra y de Folarin Balogun por duplicado, plasmaron esa brecha futbolística y la dificultad de la defensa sudamericana para tener a Christian Pulisic, otra de las figuras, también fue parte de las chicanas de distintas personas.

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Otros eligieron enfocarse en la histórica frase hecha libro de Alfaro: “Cazadores de utopías imposibles”. En este sentido, los mensajes dejaban la puerta abierta a una remontada que nunca llegó, a pesar de que el descuento de Mauricio en la segunda parte achicó la diferencia. Ahora, Paraguay buscará reponerse el próximo sábado desde las 0 contra Turquía en el Estadio Bahía de San Francisco. Terminará su calendario en la zona el jueves 25 a partir de las 23 en el mismo recinto.

TODOS LOS MEMES TRAS LA DERROTA DE PARAGUAY

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