Corpus Christi en Plaza Mayor de Lima se celebrará con normalidad pese a restricción de calles de la MML

La celebración por la Solemnidad del Corpus Christi se realizará con normalidad este domingo 14 de junio en el atrio de la Catedral de Lima, informó el Arzobispado de Lima. El ingreso de los fieles a la Plaza Mayor se efectuará por vía peatonal debido a la restricción vehicular dispuesta por la Municipalidad de Lima.
La jornada religiosa, que iniciará desde las 8:30 a.m., reunirá a comunidades parroquiales, hermandades, sacerdotes, religiosos, agentes pastorales y laicos para acompañar en procesión a Jesús Eucaristía. La institución pidió a los asistentes tomar precauciones y llegar con anticipación.
Celebración religiosa y procesión del Corpus Christi
Inspirados en el lema “Como Toribio de Mogrovejo, unidos en el Cuerpo de Cristo, somos un solo Pueblo”, los participantes se congregarán en la Plaza Mayor para la celebración del Corpus Christi 2026. La Santa Misa comenzará a las 10:00 a.m. y será presidida por el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima.
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La Eucaristía será transmitida por la señal abierta de TV Perú y el canal de YouTube del Arzobispado de Lima. Al finalizar la misa, se dará inicio al recorrido procesional, que pasará por los cuatro altares instalados alrededor de la Plaza Mayor, con la participación de obispos, sacerdotes, seminaristas, hermandades, estudiantes de colegios parroquiales y fieles.
Campaña de donaciones para ollas comunes y espacios parroquiales
Como parte de la actividad, este año se ha convocado una red de hermanamiento que busca recolectar víveres no perecederos para compartir con las ollas comunes, cunas y comedores parroquiales de la ciudad.
El Arzobispado de Lima invitó a los asistentes a llevar sus donaciones, las cuales serán recibidas por la Vicaría de la Juventud y canalizadas por Cáritas Lima. Los puntos de acopio estarán ubicados en el atrio de la Catedral, Carabaya con Junín, jirón de la Unión con Junín y jirón de la Unión con Huallaga.
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Recomendaciones para el ingreso a la Plaza Mayor
El acceso del público a la Plaza Mayor de Lima se habilitará desde las 8:30 de la mañana. Las delegaciones parroquiales y comunidades se ubicarán por orden de llegada, por lo que se recomienda acudir con anticipación.
Para llegar al lugar, se recomienda utilizar las vías de jirón Callao, jirón de la Unión, jirón Carabaya, jirón Conde de Superunda y jirón Junín. Además, se instalarán baños públicos, puntos de atención médica y un área destinada para personas con discapacidad.
¿Por qué la MML restringe el tránsito vehicular en el Centro de Lima?
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso una restricción temporal al tránsito vehicular en distintas calles del Centro Histórico de Lima debido a las movilizaciones programadas para este sábado 13 de junio, convocadas por grupos vinculados al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
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La decisión ocurre en medio de un escenario electoral marcado por una diferencia reducida en la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con el conteo oficial, Keiko Fujimori, postulante de Fuerza Popular, continúa por delante de Roberto Sánchez, mientras los organismos electorales avanzan con la revisión de las actas que aún están pendientes.
A través de un comunicado, la comuna limeña señaló que la restricción busca reforzar la seguridad vial, mantener el orden público Centro Histórico de Lima. Además, indicó que la medida se tomó tras recibir reportes de inteligencia y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).
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