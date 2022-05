Renzo Schuller tras ingresar como conductor a Esto es Guerra: “Quería ser parte de los 10 años de EEG”

Renzo Schuller se enfrentó a Johanna San Miguel y sacó cara por los combatientes tras su ingreso. (Foto: Captura TV)

Este 09 de mayo, se acabó el misterio y Renzo Schuller fue presentado como el nuevo conductor de Esto es Guerra. Al inicio del programa, Johanna San Miguel aseguró que su compañero era un hombre y tras varios minutos, se dio a conocer que el presentador televisivo se encargaría de defender a los ‘combatientes’.

El también actor se mostró muy emocionado y agradeció por la oportunidad de ser convocado al reality. Recordemos que los rumores de su ingresó comenzaron el pasado viernes 07 de mayo cuando María Pía Copello abandonó el programa y se difundió un avance de las características del nuevo rostro de América TV.

“Yo me siento contento de estar esta noche acá. No por los 10 años de EEG sino por los 12 de combate. Hace 5 o 4 me alejé de los reality de competencia , pero hoy estoy acá porque quería ser parte de los 10 años y dejar en alto el nombre de Combate”, fueron las primera palabras de Schuller tras su presentación.

Asimismo, recordó el porqué Combate dejó de transmitirse y no dudó en resaltar algunas características que se llevó durante los años que estuvo conduciendo el reality de ATV. “Nosotros empezamos hace mucho, mientras tú hacías Dos para las siete’. En el camino apareció Esto es Guerra. Combate siempre lideró hasta que EEG comenzó a superarnos. Mientras nosotros pedíamos fierros y vigas para poder construir una estructura metálica, nos daban tres alfileres y un fósforo. Yo aplaudo la producción de acá y son impecables. Me imagino que cuando esté aquí voy a conocerlos más, pero Combate tiene ese algo que tú no conoces. Tiene ‘alma, corazón y vida’”.

En otro momento, contó el motivo por el cual aceptó el trabajo de conducir EEG. “Yo estaba en otros proyectos y las producciones chocaban porque yo era parte de otro programa. Tenía que respetar mi contrato sino hubiera estado acá sin problemas”.

Como se sabe, Renzo Schuller estuvo trabajando en Latina Televisión desde hace varios meses, por lo que se descartó que pertenezca a EEG cuando inició su última temporada el pasado mes de febrero. Sin embargo, el contrato llegó a su fin y fue su oportunidad de aceptar la propuesta de la producción de América Televisión.

Renzo Schuller tras ingresar como conductor a Esto es Guerra: “Quería ser parte de los 10 años de EEG”. (VIDEO: América TV)

RENZO SCHULLER Y JOHANNA SAN MIGUEL EN SU PRIMER ENFRENTAMIENTO

Renzo Schuller y Johanna San Miguel serán la dupla de conductores que manejaran Esto es Guerra. Antes de ser anunciado, la presentadora de TV le advirtió sobre la dura competencia y recordó algunas palabras que el actor decía cuando estaba en Combate.

“Quiero que me diga cara a cara todo lo que dijo en el otro canal, me van a decir copiones o le van a llamar rata a mi productor”, dijo la actriz cómica cuando aún no se sabía que Renzo Schuller sería su compañero.

Por ello, el conductor no dudó en enfrentarse en vivo a San Miguel. “Tú querías que te dijera algo en la cara y te lo digo: Copiona. Con todo el cariño y el respeto que te mereces, copiona”, dijo Schuller acercándose al rostro de San Miguel.

Cabe resaltar que, antes de decir alguna palabra, el animador se paró en el centro del set al lado de Johanna San Miguel y no dudó en abrazar fraternalmente a quien sería su nueva compañera de lunes a viernes.

Renzo Schuller y Johanna San Miguel en su primer enfrentamiento. (VIDEO: América TV)

