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Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Los ‘cerveceros’ se estrenarán ante el cuadro selvático en Iquitos por el Grupo J del torneo nacional. Sigue las incidencias del emocionante duelo

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07:27 hsHoy

¡Sábado de debut! Sporting Cristal iniciará su camino frente Comerciantes FC en la Copa de la Liga 2026. Los ‘cerveceros’ visitarán al cuadro selvático en Iquitos, y buscará celebrar su primera victoria en el Grupo J de la competencia.

07:27 hsHoy

¿Qué equipo usará Sporting Cristal frente Comerciantes FC?

El regreso de Roberto Mosquera al banquillo de Sporting Cristal marca el inicio de un ciclo renovado para el conjunto celeste. La presentación oficial del técnico estuvo a cargo de Julio César Uribe en una conferencia de prensa que reunió a la dirigencia y al cuerpo técnico, subrayando la importancia del nuevo proyecto.

Mosquera, quien suma dos títulos nacionales en sus anteriores etapas con el club, ya inició los trabajos en el complejo de La Florida. Los entrenamientos cuentan con la totalidad del plantel, incluyendo a Hernán Barcos, la más reciente incorporación y uno de los refuerzos de mayor experiencia para la temporada.

Sin embargo, persiste la incertidumbre respecto a la participación del primer equipo en el torneo próximo. Las señales apuntan a que Sporting Cristal, al igual que Universitario de Deportes y Alianza Lima, podría optar por competir con su equipo de Liga 3. Esta decisión, aún no oficializada, responde a una tendencia generalizada entre los clubes grandes del país, que han preferido reservar a sus figuras principales y dar rodaje a sus divisiones formativas en este tipo de certámenes.

Hernán Barcos – Sporting Cristal – Roberto Mosquera – Mr. Peet – Peter Arévalo - Liga 1 – Perú – deportes – 9 junio
El posible alcance de Barcos más allá del terreno de juego abrió una discusión pública. Mr. Peet sostuvo que el aporte principal de un futbolista debe mantenerse en la cancha. (Sporting Cristal)
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Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Comerciantes FC por la Copa de la Liga tendrá transmisión gratuita mediante Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción garantiza que el partido pueda ser visto en todo el país, tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles, permitiendo que los hinchas accedan al contenido sin restricciones y sin depender de la televisión por cable o señal abierta.

Además de la cobertura audiovisual, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento completo desde la primera fecha del certamen. Los lectores tendrán a disposición información previa, actualizaciones minuto a minuto, las mejores jugadas, resultados al instante y la tabla de posiciones. Todo el desarrollo de la Copa de la Liga estará disponible en las plataformas digitales del medio, facilitando el acceso a los detalles clave para los seguidores del fútbol nacional.

Alianza Lima - César Vallejo – Copa de la Liga – Perú – deportes – 3 junio
La Copa Caliente reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un torneo que recorrerá buena parte del país. Treinta y cuatro equipos buscarán abrirse camino hacia el título. (Copa Caliente de la Liga)
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Horarios de Sporting Cristal vs Comerciantes FC

El duelo entre Sporting Cristal y Comerciantes FC está programado para hoy, sábado 13 de junio, a las 15:30 horas de Perú en la Villa Emprendedora CFC, situada en la ciudad de Iquitos. La organización del evento ha definido horarios específicos para diversos países, facilitando que los hinchas internacionales puedan seguir el partido sin inconvenientes.

En México, el encuentro comenzará a las 14:30 horas. Para quienes se encuentren en Colombia y Ecuador, el inicio será también a las 15:30 horas. En Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile, el pitazo inicial está fijado para las 16:30 horas. Finalmente, en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, los aficionados podrán ver el partido desde las 17:30 horas.

Sporting Cristal y Comerciantes FC chocan el sábado 13 de junio en el arranque de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal y Comerciantes FC chocan el sábado 13 de junio en el arranque de la Copa de la Liga 2026.
07:27 hsHoy

Precios de entradas

El acceso al encuentro entre Sporting Cristal y Comerciantes FC en el estadio Villa Emprendedora CFC de Iquitos ya está habilitado para los aficionados. Las entradas se ofrecen desde S/30, según lo informado oficialmente por el club. Quienes deseen asistir pueden adquirir sus boletos de manera digital a través de la plataforma Vaope.

  • Occidente: S/. 60.00 soles
  • Oriente: S/. 30.00 soles

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