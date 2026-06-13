Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

El acceso al encuentro entre Sporting Cristal y Comerciantes FC en el estadio Villa Emprendedora CFC de Iquitos ya está habilitado para los aficionados. Las entradas se ofrecen desde S/30 , según lo informado oficialmente por el club. Quienes deseen asistir pueden adquirir sus boletos de manera digital a través de la plataforma Vaope.

En México , el encuentro comenzará a las 14:30 horas . Para quienes se encuentren en Colombia y Ecuador , el inicio será también a las 15:30 horas . En Bolivia , Venezuela , Estados Unidos y Chile , el pitazo inicial está fijado para las 16:30 horas . Finalmente, en Brasil , Argentina , Uruguay y Paraguay , los aficionados podrán ver el partido desde las 17:30 horas .

El duelo entre Sporting Cristal y Comerciantes FC está programado para hoy, sábado 13 de junio, a las 15:30 horas de Perú en la Villa Emprendedora CFC , situada en la ciudad de Iquitos. La organización del evento ha definido horarios específicos para diversos países, facilitando que los hinchas internacionales puedan seguir el partido sin inconvenientes.

Además de la cobertura audiovisual, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento completo desde la primera fecha del certamen. Los lectores tendrán a disposición información previa, actualizaciones minuto a minuto, las mejores jugadas, resultados al instante y la tabla de posiciones. Todo el desarrollo de la Copa de la Liga estará disponible en las plataformas digitales del medio, facilitando el acceso a los detalles clave para los seguidores del fútbol nacional.

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Comerciantes FC por la Copa de la Liga tendrá transmisión gratuita mediante Bicolor + , el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube . Esta opción garantiza que el partido pueda ser visto en todo el país, tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles, permitiendo que los hinchas accedan al contenido sin restricciones y sin depender de la televisión por cable o señal abierta.

Sin embargo, persiste la incertidumbre respecto a la participación del primer equipo en el torneo próximo. Las señales apuntan a que Sporting Cristal , al igual que Universitario de Deportes y Alianza Lima , podría optar por competir con su equipo de Liga 3 . Esta decisión, aún no oficializada, responde a una tendencia generalizada entre los clubes grandes del país, que han preferido reservar a sus figuras principales y dar rodaje a sus divisiones formativas en este tipo de certámenes.

Mosquera, quien suma dos títulos nacionales en sus anteriores etapas con el club, ya inició los trabajos en el complejo de La Florida . Los entrenamientos cuentan con la totalidad del plantel, incluyendo a Hernán Barcos , la más reciente incorporación y uno de los refuerzos de mayor experiencia para la temporada.

El regreso de Roberto Mosquera al banquillo de Sporting Cristal marca el inicio de un ciclo renovado para el conjunto celeste. La presentación oficial del técnico estuvo a cargo de Julio César Uribe en una conferencia de prensa que reunió a la dirigencia y al cuerpo técnico, subrayando la importancia del nuevo proyecto.

¡Sábado de debut! Sporting Cristal iniciará su camino frente Comerciantes FC en la Copa de la Liga 2026 . Los ‘cerveceros’ visitarán al cuadro selvático en Iquitos, y buscará celebrar su primera victoria en el Grupo J de la competencia.

Últimas noticias

Se conoció revelador detalle detrás del fichaje de Aixa Vigil a Universitario: la decisión de la FPV y la respuesta de San Martín La ‘U’ oficializó la llegada de la voleibolista, pero no fue porque pagó por su carta pase que pertenecía al club de Santa Anita. La controversia se mantiene en este caso

Dónde ver Haití vs Escocia en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026 Este duelo será determinante en las aspiraciones de ambas selecciones para clasificar a la siguiente instancia de la Copa del Mundo. Conoce cómo sintonizar en vivo

A qué hora juega Haití vs Escocia en Perú HOY: partido en Boston por fecha 1 del Mundial 2026 Los ‘granaderos’ se estrenan en la Copa del Mundo luego de 52 años de ausencia; al frente tendrán a un combinado británico que esperó 28 años para volver a citarse en la máxima fiesta del fútbol. Conoce los horarios del esperado compromiso

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC HOY: canal tv online del partido por Copa de la Liga 2026 En Iquitos se marcará el regreso oficial de Roberto Mosquera al mando del conjunto ‘celeste’. Del otro lado, la ‘fuerza loretana’ buscará hacer valer su localía y un presente alentador en la Liga 2