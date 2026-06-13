Perú

Gerardo Pe habría tenido gesto obsceno con reportero de ‘Amor y Fuego’ y Rodrigo González responde furioso: “Desubicado”

El conductor manifestó su molestia tras advertir un gesto considerado fuera de lugar por parte de Gerardo Pe durante una cobertura junto a Mario Irivarren y Laura Spoya

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El conductor manifestó su molestia tras advertir un gesto considerado fuera de lugar por parte de Gerardo Pe durante una cobertura junto a Mario Irivarren y Laura Spoya. Video. Amor y Fuego

El conductor de espectáculos Rodrigo González expresó su incomodidad durante la última edición del programa ‘Amor y Fuego’ al referirse a un incidente protagonizado por Gerardo Pe, integrante de ‘La Manada’, quien habría realizado un gesto considerado inapropiado frente a un reportero del ciclo. Las declaraciones del presentador, también conocido como ‘Peluchín’, pusieron en el centro de la discusión la actitud del creador de contenido en un contexto de cobertura mediática.

El episodio tuvo lugar mientras el equipo de ‘Amor y Fuego’ cubría una nota relacionada con Mario Irivarren, exintegrante de realities peruanos. Según relató el propio González en vivo, la presencia de Gerardo Pe junto a Irivarren y Laura Spoya fue registrada por las cámaras del programa.

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Qué desubicado”, afirmó el conductor en referencia a una escena que, según explicó, quedó fuera del material difundido y que habría evidenciado una conducta irrespetuosa por parte del integrante de ‘La Manada’.

Polémica por gesto de Gerardo Pe hacia periodista durante cobertura de ‘Amor y Fuego’ .
Polémica por gesto de Gerardo Pe hacia periodista durante cobertura de ‘Amor y Fuego’ .

De acuerdo con el relato brindado al aire, el periodista de ‘Amor y Fuego’ se acercó a Gerardo Pe para consultarle sobre Mario Irivarren. Fue entonces cuando, según la reconstrucción de González, el creador de contenido habría respondido señalándose una zona íntima en tono de burla. “En una de las imágenes, él de una manera muy desubicada cuando le hacen una pregunta él se señala”, sostuvo el presentador, quien remarcó su malestar con el gesto.

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La co-conductora Gigi Mitre intervino en la transmisión para especificar el lugar al que hacía referencia el gesto, detallando que se trató de la parte inferior del cuerpo. “Abajo”, puntualizó. Ante esta aclaración, ‘Peluchín’ confirmó la interpretación y resaltó la naturaleza inapropiada de la reacción observada en las imágenes.

Expone inapropiada actitud de Gerardo Pe

Durante el desarrollo del programa, González insistió en la necesidad de exhibir la secuencia completa para que la audiencia pudiera evaluar el comportamiento de Gerardo Pe sin ediciones ni omisiones. “Quiero que busquen esa parte y la pongan sin editar, cómo reaccionó, cómo respondió y el gesto que hizo quiero que lo vean. No quiero taparlo, no quiero ayudarlo, quiero evidenciarlo”, manifestó el conductor en vivo.

Gerardo Pe tiene actitud grotesca con reportero de Amor y Fuego. Youtube: 'La manada'
Gerardo Pe tiene actitud grotesca con reportero de Amor y Fuego. Youtube: 'La manada'

La insistencia en transparentar el material respondió, según sus palabras, al compromiso con la audiencia y la integridad periodística del espacio.

Según lo relatado en el programa, la respuesta de Gerardo Pe a la pregunta del reportero habría incluido una frase de tono ambiguo y la realización del gesto señalado por el conductor.

La reacción del equipo ante el gesto de Gerardo Pe no se limitó al cuestionamiento en pantalla. El conductor reiteró su malestar y calificó la respuesta del creador de contenido como “totalmente desubicada”. Además, pidió que la producción revisara el material original y considerara la posibilidad de emitirlo sin cortes para que el público pudiera sacar sus propias conclusiones. “De repente cree que es gracioso, chistoso”, añadió, refiriéndose a la posible intención detrás del comportamiento.

Esa es la parte a la que yo me refería, pero no lo han incluido en su nota o es su mejor amigo, le quieren salvar su pellejo o no le pareció relevante, no sé qué”, comentó González, a la hora de evidenciar la actitud del creador de contenido.

Bastante fastidiado, Rodrigo señaló que no había visto ese tipo de actitud desde primaria, resaltando lo infantil que le pareció el gesto. Asimismo, le aclaró que las cámaras estaban dirigidas hacia Mario Irivarren, no hacia él. “¿Te tienes que robar la atención que nadie te ha dado?“, sentenció.

Rodrigo González le aclara a Gerardo Pe que las cámaras buscaban declaraciones de Mario Irivarren, no de él. YouTube/ La Manada
Rodrigo González le aclara a Gerardo Pe que las cámaras buscaban declaraciones de Mario Irivarren, no de él. YouTube/ La Manada

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