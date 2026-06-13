Gerardo Pe habría tenido gesto obsceno con reportero de ‘Amor y Fuego’ y Rodrigo González responde furioso: “Desubicado”

El conductor de espectáculos Rodrigo González expresó su incomodidad durante la última edición del programa ‘Amor y Fuego’ al referirse a un incidente protagonizado por Gerardo Pe, integrante de ‘La Manada’, quien habría realizado un gesto considerado inapropiado frente a un reportero del ciclo. Las declaraciones del presentador, también conocido como ‘Peluchín’, pusieron en el centro de la discusión la actitud del creador de contenido en un contexto de cobertura mediática.
El episodio tuvo lugar mientras el equipo de ‘Amor y Fuego’ cubría una nota relacionada con Mario Irivarren, exintegrante de realities peruanos. Según relató el propio González en vivo, la presencia de Gerardo Pe junto a Irivarren y Laura Spoya fue registrada por las cámaras del programa.
PUBLICIDAD
“Qué desubicado”, afirmó el conductor en referencia a una escena que, según explicó, quedó fuera del material difundido y que habría evidenciado una conducta irrespetuosa por parte del integrante de ‘La Manada’.
De acuerdo con el relato brindado al aire, el periodista de ‘Amor y Fuego’ se acercó a Gerardo Pe para consultarle sobre Mario Irivarren. Fue entonces cuando, según la reconstrucción de González, el creador de contenido habría respondido señalándose una zona íntima en tono de burla. “En una de las imágenes, él de una manera muy desubicada cuando le hacen una pregunta él se señala”, sostuvo el presentador, quien remarcó su malestar con el gesto.
PUBLICIDAD
La co-conductora Gigi Mitre intervino en la transmisión para especificar el lugar al que hacía referencia el gesto, detallando que se trató de la parte inferior del cuerpo. “Abajo”, puntualizó. Ante esta aclaración, ‘Peluchín’ confirmó la interpretación y resaltó la naturaleza inapropiada de la reacción observada en las imágenes.
Expone inapropiada actitud de Gerardo Pe
Durante el desarrollo del programa, González insistió en la necesidad de exhibir la secuencia completa para que la audiencia pudiera evaluar el comportamiento de Gerardo Pe sin ediciones ni omisiones. “Quiero que busquen esa parte y la pongan sin editar, cómo reaccionó, cómo respondió y el gesto que hizo quiero que lo vean. No quiero taparlo, no quiero ayudarlo, quiero evidenciarlo”, manifestó el conductor en vivo.
PUBLICIDAD
La insistencia en transparentar el material respondió, según sus palabras, al compromiso con la audiencia y la integridad periodística del espacio.
Según lo relatado en el programa, la respuesta de Gerardo Pe a la pregunta del reportero habría incluido una frase de tono ambiguo y la realización del gesto señalado por el conductor.
La reacción del equipo ante el gesto de Gerardo Pe no se limitó al cuestionamiento en pantalla. El conductor reiteró su malestar y calificó la respuesta del creador de contenido como “totalmente desubicada”. Además, pidió que la producción revisara el material original y considerara la posibilidad de emitirlo sin cortes para que el público pudiera sacar sus propias conclusiones. “De repente cree que es gracioso, chistoso”, añadió, refiriéndose a la posible intención detrás del comportamiento.
PUBLICIDAD
“Esa es la parte a la que yo me refería, pero no lo han incluido en su nota o es su mejor amigo, le quieren salvar su pellejo o no le pareció relevante, no sé qué”, comentó González, a la hora de evidenciar la actitud del creador de contenido.
Bastante fastidiado, Rodrigo señaló que no había visto ese tipo de actitud desde primaria, resaltando lo infantil que le pareció el gesto. Asimismo, le aclaró que las cámaras estaban dirigidas hacia Mario Irivarren, no hacia él. “¿Te tienes que robar la atención que nadie te ha dado?“, sentenció.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026
Los ‘cerveceros’ se estrenarán ante el cuadro selvático en Iquitos por el Grupo J del torneo nacional. Sigue las incidencias del emocionante duelo
Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026
Haitianos y escoceses pondrán en marcha su participación en la Copa del Mundo con un partido clave para sus aspiraciones. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo
Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026
El conjunto árabe intentará debutar con un triunfo en la cita mundialista, aunque delante tiene a una peligroso cuadro ‘helvético’. Sigue las incidencias
Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026
El conjunto árabe intentará obtener su primer triunfo frente a los suizos en California. Los aficionados podrán consultar las opciones de transmisión para no perderse este duelo
Nolberto Solano cuestionó la ausencia de Renato Tapia y evidenció el ambiente negativo en la selección peruana: “Se perdió la armonía”
El técnico nacional se mostró sorprendido de la decisión del Mano Menezes por no convocar al ‘capitán del futuro’ y recordó el paso de Ricardo Gareca por la ‘bicolor’
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD