Luciana Fuster celebra la presencia de Natalie, Alessia y Alexandra en el casting de Victoria’s Secret: “Son peruanas luchando por su sueño”

Luciana Fuster celebra la presencia de más peruanas en el casting de Victoria’s Secret

La participación de cuatro modelos peruanas en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ha generado expectativa y orgullo entre seguidores y representantes del mundo de la moda en Perú. Luciana Fuster, una de las seleccionadas para esta etapa, celebró la presencia de más compatriotas en la competencia internacional y compartió sus impresiones en una entrevista. La modelo y comunicadora se mostró entusiasta por el crecimiento de la representación peruana en escenarios globales y agradeció el apoyo recibido por parte del público.

En el proceso de selección, que incluyó castings en cuatro ciudades de Estados Unidos —Los Ángeles, Miami, Houston y Chicago—, las peruanas Natalie Vértiz, Alexandra Morillo, Alessia Rovegno y la propia Luciana Fuster participaron en las audiciones presenciales.

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“Han sido cuatro castings. Fueron cuatro castings en cuatro ciudades. Empezó en Los Ángeles, luego en Miami, que fue el que yo fui, también Natalie, luego en Houston y terminó en Chicago, me parece”, detalló Fuster a con Malvina Espectáculos sobre el alcance y dificultad del proceso.

La modelo Luciana Fuster comparte su emoción tras su participación en el casting de Victoria's Secret, destacando el talento de otras compatriotas como Natalie Vértiz y Janick Maceta. - Malvidna / Marisol Mayta

Consultada acerca de los comentarios que la ubicaban como una de las favoritas, Fuster optó por un mensaje de humildad y camaradería: “Agradecer a toda la gente que me apoya. Igual todas las demás chicas, cada una tiene lo suyo, cada una tiene su espíritu, cada una tiene su esencia. Yo creo que eso es lo importante”. La modelo resaltó el valor de la diversidad y el esfuerzo individual, reconociendo el mérito de todas las participantes.

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Festeja que más peruanas hayan participado en audición

La presencia de cuatro representantes peruanas en el casting no pasó desapercibida para Fuster, quien celebró la oportunidad de competir junto a otras figuras nacionales de proyección internacional. “Cuatro peruanas en total, yo me imaginé cuando vi la postulación en todas las que podían ir al casting, que iban a ser Natalie, Alessia, pensé que Janick (Maceta) también iba a ir y bueno, Ale Morillo también, así que no, feliz. Mujeres exitosas, ver a peruanas triunfando y luchando por sus sueños al igual que yo, es algo maravilloso”, expresó, resaltando la importancia de la unidad y el apoyo mutuo entre compatriotas.

Luciana Fuster reveló que Victoria’s Secret la invitó a un casting presencial tras pasar el primer filtro del proceso para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Fuster también se refirió a la incertidumbre que rodea el resultado del casting, afirmando que lo fundamental es haber tenido la oportunidad de participar y representar al país. “Es un casting en el que no se sabe. Está incierto, hay que esperar a ver qué pasa, yo no doy nada por sentado, hay que esperar a ver qué. Pero contenta de haber tenido esa oportunidad, como dije, sea lo que sea, el haber sido seleccionada, digamos, dentro de todas las chicas que pudieron ir al casting presencial, feliz y agradecida”, comentó, reflejando una actitud positiva y resiliente frente al proceso.

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El respaldo del público ha sido un factor determinante para la experiencia de Luciana Fuster en el casting de Victoria’s Secret, y no dudó en agradecerlo. “Como lo he dicho y lo he repetido, sentí el apoyo de la gente desde que se enteraron que iba a estar en el casting Kai y como lo sentí cuando competía en Miss Grand International. Es algo que me llena mucho el corazón”, añadió la modelo, reconociendo el estímulo que representa el aliento de sus seguidores en cada etapa de su carrera.

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La noticia de que más peruanas accedieron al casting de una de las pasarelas más importantes del mundo fue recibida con entusiasmo en redes sociales y por la comunidad de la moda local. Las imágenes y testimonios de las participantes han servido de inspiración para jóvenes que aspiran a seguir sus pasos y alcanzar escenarios internacionales.

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Natalie Vértiz, Alexandra Morillo y Alessia Rovegno, quienes también participaron en el proceso, han manifestado su satisfacción por la oportunidad. Las cuatro modelos representan diferentes trayectorias y estilos, demostrando la amplitud y diversidad del talento nacional.

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