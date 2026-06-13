Keiko Fujimori descarta recuento total de votos y dice que declarará cuando todas las actas sean contabilizadas

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hace un llamado a la calma y a esperar con prudencia los resultados electorales finales. Además, defiende el derecho a la protesta pacífica y respetuosa. - Canal N

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo que no procede un recuento total de votos, tal como propuso su rival Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.

En declaraciones a la prensa, Fujimori indicó que las normas electorales establecen que “solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas”.

“¿Y quién puede observar un acta? Solamente la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, que está dirigida por la ONPE. Entonces, hay 1.550 actas que van a ser probablemente recontadas. ¿Y quién lo define? Los jurados especializados. Estos jurados está dirigidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, son los organismos y las instituciones del Estado quienes solicitan un reconteo y quienes definen finalmente la votación final", manifestó.

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Peru's conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media, as vote counting continues in a tight presidential race between Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

En esa línea, la candidata presidencial de Fuerza Popular consideró que a Juntos por el Perú “le ha faltado leer mejor la ley y el reglamento”. “Está muy claro en el reglamento, en el artículo 10. Ahí ellos pueden dilucidar y ustedes, señores periodistas, también. Lo que corresponde es esperar. Lo que sí quiero dejar bien claro es que los puentes de diálogo van a estar siempre abiertos”, apuntó.

Finalmente, Keiko Fujimori sostuvo que se volverá a pronunciar “de aquí a una o dos semanas” cuando los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las actas observadas y se tenga el 100% de actas contabilizadas.

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Sánchez planteó recuento total

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso a Keiko Fujimori pedir de manera conjunta una revisión exhaustiva y un reconteo de votos en la segunda vuelta de las elecciones de 2026, con observadores internacionales y dentro del debido proceso, mientras el conteo oficial de la ONPE seguía definiendo una contienda de margen mínimo.

Sánchez respondió así a una convocatoria pública de su rival a dialogar. En una conferencia de prensa, el postulante dijo: “Tiene razón la señora Keiko Fujimori: nos ha invitado a un diálogo, a un consenso y a un respeto sacrosanto de la legitimidad y la transparencia de este proceso”.

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El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla en una rueda de prensa este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El candidato de Juntos por el Perú planteó que ese acercamiento se traduzca en una solicitud compartida para reforzar la verificación electoral. “En ese contexto, yo le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral y la presencia de observadores internacionales, y que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso”, declaró Sánchez.

La posibilidad de recontar la totalidad de los votos tiene un límite normativo. El recuento es una figura incorporada por el actual Congreso, pero no se activa porque los dos candidatos estén de acuerdo, sino que constituye una medida excepcional prevista solo para supuestos específicos.

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De acuerdo con el artículo 9 de la resolución 0182-2025-JNE, el recuento únicamente procede respecto de actas observadas y solo cuando el cotejo no permite dilucidar la observación. Eso excluye, en principio, una revisión general de todas las mesas solicitada por Sánchez.

El abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos reforzó esa interpretación. “De acuerdo con el JNE, no procede el recuento de votos contenidos en las actas que NO HAN SIDO OBSERVADAS por la ONPE. En cristiano, NO procede volver a contar los votos de las más de 92 mil mesas”, escribió en X, antes Twitter.