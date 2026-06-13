Keiko Fujimori descarta recuento total de votos y dice que declarará cuando todas las actas sean contabilizadas

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo que no procede un recuento total de votos, tal como propuso su rival Roberto Sánchez de Juntos por el Perú.
En declaraciones a la prensa, Fujimori indicó que las normas electorales establecen que “solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas”.
“¿Y quién puede observar un acta? Solamente la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, que está dirigida por la ONPE. Entonces, hay 1.550 actas que van a ser probablemente recontadas. ¿Y quién lo define? Los jurados especializados. Estos jurados está dirigidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, son los organismos y las instituciones del Estado quienes solicitan un reconteo y quienes definen finalmente la votación final", manifestó.
PUBLICIDAD
En esa línea, la candidata presidencial de Fuerza Popular consideró que a Juntos por el Perú “le ha faltado leer mejor la ley y el reglamento”. “Está muy claro en el reglamento, en el artículo 10. Ahí ellos pueden dilucidar y ustedes, señores periodistas, también. Lo que corresponde es esperar. Lo que sí quiero dejar bien claro es que los puentes de diálogo van a estar siempre abiertos”, apuntó.
Finalmente, Keiko Fujimori sostuvo que se volverá a pronunciar “de aquí a una o dos semanas” cuando los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las actas observadas y se tenga el 100% de actas contabilizadas.
PUBLICIDAD
Sánchez planteó recuento total
El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso a Keiko Fujimori pedir de manera conjunta una revisión exhaustiva y un reconteo de votos en la segunda vuelta de las elecciones de 2026, con observadores internacionales y dentro del debido proceso, mientras el conteo oficial de la ONPE seguía definiendo una contienda de margen mínimo.
Sánchez respondió así a una convocatoria pública de su rival a dialogar. En una conferencia de prensa, el postulante dijo: “Tiene razón la señora Keiko Fujimori: nos ha invitado a un diálogo, a un consenso y a un respeto sacrosanto de la legitimidad y la transparencia de este proceso”.
PUBLICIDAD
El candidato de Juntos por el Perú planteó que ese acercamiento se traduzca en una solicitud compartida para reforzar la verificación electoral. “En ese contexto, yo le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral y la presencia de observadores internacionales, y que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso”, declaró Sánchez.
La posibilidad de recontar la totalidad de los votos tiene un límite normativo. El recuento es una figura incorporada por el actual Congreso, pero no se activa porque los dos candidatos estén de acuerdo, sino que constituye una medida excepcional prevista solo para supuestos específicos.
PUBLICIDAD
De acuerdo con el artículo 9 de la resolución 0182-2025-JNE, el recuento únicamente procede respecto de actas observadas y solo cuando el cotejo no permite dilucidar la observación. Eso excluye, en principio, una revisión general de todas las mesas solicitada por Sánchez.
El abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos reforzó esa interpretación. “De acuerdo con el JNE, no procede el recuento de votos contenidos en las actas que NO HAN SIDO OBSERVADAS por la ONPE. En cristiano, NO procede volver a contar los votos de las más de 92 mil mesas”, escribió en X, antes Twitter.
Más Noticias
Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026
El conjunto árabe intentará debutar con un triunfo en la cita mundialista, aunque delante tiene a una peligroso cuadro ‘helvético’. Sigue las incidencias
A qué hora juega Qatar vs Suiza HOY: partido en San Francisco por fecha 1 del Mundial 2026
Las dos selecciones buscarán un triunfo que los pongan en la cima del Grupo B luego del empate entre Bosnia y Herzegovina y Canadá. Conoce los horarios de este duelo
Derrota para Roberto Sánchez: JEE rechazaron todos los pedidos para anular más de 2 mil actas de Perú y EE. UU.
Los tribunales desestimaron los recursos presentados por Juntos por el Perú señalando que las denuncias se basaron en “alegaciones subjetivas”, sin adjuntar evidencias ni el comprobante de pago de la tasa electoral
Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.335 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el registro de todas las actas que llegaron sin observaciones a su sede. Las que permanecen pendientes son aquellas remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión, cuyo procesamiento determinará el resultado final de la segunda vuelta
La tía de Paul Michael amenaza con enfrentar a Pamela López tras terminar ‘La Granja VIP’: “En la calle se la agarra conmigo”
La tía lisuras advirtió durante un streaming que esperará el final del reality para encarar a Pamela López, a quien acusa de maltratar a su sobrino en la competencia
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD