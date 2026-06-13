ATU restablece tránsito en tramo de la avenida Faucett tras liberar carriles cerrados por obras de la Línea 2

La habilitación forma parte del plan para minimizar el impacto de las obras de la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 del Metro - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aseguró este sábado 13 de junio el restablecimiento del tránsito en un tramo clave de la avenida Elmer Faucett, luego de la liberación de dos carriles en sentido norte-sur.

La medida, ejecutada por la concesionaria Línea 2 del Metro de Lima y Callao, permitió el retorno de 39 rutas de transporte público y reordenó el flujo vehicular en una zona de alta demanda.

La ATU informó que la habilitación abarcó el segmento comprendido entre las calles Agua Santa y Violetas en el primer puerto. Con esa decisión, volvió la conexión vial directa entre los distritos de Bellavista y Callao, interrupción que se extendió durante casi un año por las intervenciones asociadas al proyecto ferroviario.

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El restablecimiento de la circulación posibilitó que los servicios de transporte público recuperaran sus recorridos habituales, con lo cual se redujeron desvíos y tiempos adicionales para los pasajeros.

La reapertura devolvió la conexión vial directa entre Bellavista y Callao, interrumpida durante casi un año - Créditos: ATU.

La reapertura también devolvió a los conductores particulares el uso de uno de los principales ejes viales del primer puerto, una vía que concentra desplazamientos diarios hacia zonas residenciales, comerciales y de intercambio modal.

La entidad precisó que esta liberación se enmarcó en los compromisos asumidos para recuperar, de forma progresiva, las arterias intervenidas conforme avancen las obras de la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4.

Según el organismo, el objetivo consiste en compatibilizar la ejecución de proyectos estratégicos de transporte con la continuidad de la movilidad urbana y, al mismo tiempo, reducir el impacto para los usuarios en puntos donde se concentran congestión y desvíos.

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Tramo habilitado y efecto en la conectividad

La reapertura del tramo entre Agua Santa y Violetas restableció un enlace directo que había quedado fragmentado por los trabajos vinculados a la futura Estación E4-8 Carmen de la Legua y al Pozo de Ventilación PV4-7 BIS del Ramal de la Línea 4.

Con la recuperación de los carriles en sentido norte-sur, el flujo de buses, combis y autos volvió a distribuirse por un corredor que funciona como ruta de paso entre zonas de Bellavista y áreas centrales del Callao.

Se restableció el tránsito en un tramo clave de la avenida Elmer Faucett tras la liberación de dos carriles en sentido norte-sur - Créditos: ATU.

Obras del Metro y tareas previas de seguridad vial

Antes de autorizar el paso, la concesionaria Línea 2 ejecutó trabajos de reposición de la calzada y renovación de la señalización horizontal en el espacio intervenido. La intervención incluyó la recuperación de condiciones de seguridad y transitabilidad, con el fin de permitir el desplazamiento de transporte público y privado bajo criterios básicos de ordenamiento vial.

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Las obras de la Estación E4-8 “Carmen de la Legua” continuarán durante los próximos meses. La ATU indicó que las siguientes etapas se ejecutarán de manera subterránea, por lo cual no afectarán la circulación vehicular recuperada en la avenida Faucett. En la actualidad, esa infraestructura registra un avance físico de 43.76 %.

Funciones de la ATU

Planifica y gestiona el sistema de transporte urbano en Lima y Callao.

Organiza, autoriza y supervisa rutas y servicios de transporte público.

Regula estándares de operación, seguridad vial y calidad del servicio al usuario.

Fiscaliza el cumplimiento de normas por empresas y conductores; aplica sanciones.

Coordina obras y medidas de tránsito para reducir impactos en la movilidad.

Administra infraestructura asociada al transporte (paraderos, señalización y corredores).

Promueve la integración tarifaria e intermodal con Metro, buses y otros servicios.

Atiende reclamos, difunde información y orienta a pasajeros sobre cambios de rutas.