Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026

Hoy, viernes 12 de junio, seguirá el Mundial 2026 y también la Copa de la Liga 2026, un nuevo capítulo en el fútbol peruano con la participación simultánea de clubes de la Liga 1 y Liga 2. Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal quedaron listos para su debut y lo harán utilizando a su equipo de Liga 3, es decir su reserva.

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

Jueves 11 de junio

ADA Jaén 2-0 Comerciantes Unidos (Finalizado / Grupo B)

Viernes 12 de junio

Unión Minas vs. ADT | Grupo E | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo

Pirata FC vs. Universitario de Deportes | Grupo D | Hora por confirmar | Estadio Mansiche

Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar | Grupo H | 15:30 horas | Estadio Jorge Basadre

Sábado 13 de junio

San Martín vs. Sport Boys | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil

Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético | Grupo A | 13:15 horas | Estadio César Acuña Peralta

Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Villa Emprendedora CFC

Deportivo Binacional vs. Cienciano | Grupo F | 18:30 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Domingo 14 de junio

Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas

Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia

César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Mansiche

Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 15 de junio

Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco

Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio Gran Saposoa

Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

Dónde ver los partidos de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

El acceso a la Copa de la Liga peruana 2026 será diferente este año, ya que los partidos se verán en exclusiva mediante Bicolor +, la plataforma oficial en YouTube gestionada por la Federación Peruana de Fútbol. Esto permite que los hinchas puedan sintonizar los encuentros desde cualquier lugar, ya sea en celular, computadora o smart TV, sin depender de la televisión tradicional.

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Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura integral desde el inicio del torneo. Los seguidores podrán consultar en tiempo real la previa de cada partido, el seguimiento minuto a minuto, videos con las mejores jugadas y la actualización de los resultados y la tabla de posiciones. Esta doble vía de información asegura que la afición disponga de contenidos actualizados y análisis en profundidad durante toda la competencia.

Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026

Grupos de la Copa de la Liga 2026

Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos A. Mannucci.

Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén.

Grupo C: UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba.

Grupo D: Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.

Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas.

Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.

Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC.

Grupo H: FBC Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica.

Grupo I: Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín.

Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.

Grupos confirmados de la Copa de la Liga 2026.