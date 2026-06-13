Anuncian desvíos parciales en la Costa Verde de Chorrillos por la Olaya Runners 5K 2026 que reunirá a 14 mil participantes

La Municipalidad de Lima anuncia el cierre total de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, afectando a miles de conductores. (Andina)

El acceso a Costa Verde será restringido este domingo 14 de junio por la realización de la carrera “Olaya Runners 5K 2026”, que tendrá como punto de partida la explanada de la playa Agua Dulce, en Chorrillos. La Municipalidad de Chorrillos aplicará un plan de desvíos desde las 7:00 a. m., con restricciones temporales en el circuito de playas.

La comuna informó que 14.000 atletas inscritos participarán en la competencia, una de las actividades deportivas de mayor convocatoria del distrito. Para mantener la circulación vehicular, el municipio habilitó rutas alternas por el malecón Grau y la avenida Prolongación Huaylas, con señalización y personal de apoyo en puntos críticos.

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Las restricciones se aplicarán entre las 07:00 a. m. y las 11:00 a. m., con reapertura inmediata tras la limpieza de la zona. El alcalde Richard Cortez Melgarejo pidió comprensión a los vecinos y aseguró que el plan busca proteger a los corredores y reducir el impacto en la movilidad del distrito.

Desvíos y rutas alternas en el circuito de playas en Chorrillos

El Plan de Manejo de Tránsito contempló cierres y restricciones temporales en tramos del circuito de playas, debido a que el recorrido de la carrera abarcará ambas vías desde el puente de la explanada de Agua Dulce. La municipalidad precisó que el trazado avanzará desde Agua Dulce hacia el acceso Tenderini, con controles para ordenar el flujo y evitar cruces de riesgo durante el paso de los participantes.

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Un mapa detalla el plan de desvío vehicular temporal en Chorrillos para la carrera Olaya Runners 5K que se realizará el domingo 14 de junio, garantizando la seguridad de participantes y público. (Foto: Municipalidad de Chorrillos)

Entre los puntos de interferencia temporal se consideraron el circuito desde Agua Dulce hacia Tenderini; el cruce del malecón Grau con la avenida Mariscal Castilla; y el cruce de la avenida Cipriano Rivas con la Prolongación Mariscal Castilla. En esas intersecciones se desplegará personal municipal para orientar a conductores y peatones durante el horario de restricción.

Para el tránsito en sentido Lima–Chorrillos, la municipalidad indicó que los vehículos podrán desviarse desde el Circuito de Playas hacia la avenida Malecón Grau, continuar por el malecón Grau y luego tomar la avenida Prolongación Huaylas. El objetivo, según el municipio, es sostener el ingreso al distrito sin interrumpir la logística del evento deportivo.

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En el sentido Chorrillos–Lima, el flujo vehicular circulará por la avenida Prolongación Huaylas con dirección a la avenida Alejandro Iglesias, o seguirá por Prolongación Huaylas hasta retomar el Circuito de Playas. La comuna recomendó prever tiempos de viaje y respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito durante toda la mañana.

Agua Dulce será el punto de partida de la “Olaya Runners 5K 2026”

La “Olaya Runners 5K 2026” se desarrollará en la explanada de Agua Dulce como parte de las celebraciones por los 203° aniversario del sacrificio de José Olaya Balandra, figura vinculada a la historia cívico-patriótica del distrito. La municipalidad enmarcó la actividad como una jornada deportiva y recreativa de alta convocatoria, con participación de vecinos, visitantes y corredores de distintas regiones del país.

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Nuevo cierre de la Costa Verde: estas son las rutas de desvíos| Andina

El alcalde Richard Cortez Melgarejo sostuvo que la carrera busca promover hábitos saludables y la integración comunitaria. En su mensaje, destacó el volumen de inscritos y aseguró que los accesos principales de ingreso y salida al distrito “no se verán afectados en absoluto”, al tiempo que pidió a los conductores utilizar las rutas alternas habilitadas mientras se ejecuta el operativo.

La prueba tendrá categorías Juvenil, Libre y Máster, en ramas masculina y femenina. La municipalidad señaló que el despliegue incluirá equipos de transporte y serenazgo a lo largo del circuito para resguardar a los corredores y ordenar el tránsito en los cruces intervenidos.

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La Municipalidad de Chorrillos informó que la jornada empezará desde temprano en la explanada de Agua Dulce, con entrega de implementos para los participantes, actividades de animación previa y el inicio formal de la competencia, seguido de la premiación.