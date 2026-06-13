DNI para menores de edad: ¿Cómo solicitarlo por primera vez y quién debe hacer el trámite?

El primer DNI para menores de cero a 16 años permite obtener el DNI electrónico y exige la intervención de un declarante autorizado - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La solicitud del documento nacional de identidad por primera vez para menores de cero a 16 años es el trámite que permite obtener el DNI electrónico para niñas, niños y adolescentes. El registro se realiza con la presencia del menor y de un declarante autorizado: madre, padre, hermano mayor de 18 años, hermano de padre o madre, abuelos o tutor legal. Si el bebé tiene menos de ocho meses, no es obligatorio que asista a la oficina.

El número asignado en esta emisión se mantiene durante toda la vida. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que, desde ahora, solo emitirá la versión electrónica. Además, mantiene un costo por campaña para el primer documento hasta el 31 de diciembre de 2026.

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¿Quién puede hacer el trámite y qué debe tener en cuenta?

El procedimiento lo realiza el declarante, con un vínculo acreditable con el menor. La entidad solicita documentos que respalden identidad, nacimiento y domicilio. En caso de nacimiento en el extranjero, se exige el acta emitida por la Oficina Consular o apostillada en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El trámide de DNIe se realiza en el Reniec - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Reniec también estableció condiciones precisas para la fotografía: debe ser actual, a color, con fondo blanco, sin retoques, sin sonrisa, con el rostro y las orejas descubiertas, sin prendas en la cabeza, impresa en tamaño pasaporte y en papel no poroso. En los Centros de Atención que cuentan con el servicio, la misma entidad toma la foto sin costo a mayores de siete años.

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Requisitos para el primer DNI electrónico de un menor

Ficha registral suscrita por el titular en calidad de declaración jurada (formato entregado por el registrador).

Copia certificada del acta de nacimiento. Si el acta figura en el sistema de RENIEC, no se solicita su presentación.

Recibo original de agua, teléfono, predial o arbitrios con antigüedad máxima de seis meses. Si el domicilio del menor coincide con la dirección consignada en el DNI del declarante, no se pide el recibo.

Una fotografía actual con las características exigidas por RENIEC.

DNI u otro documento que acredite la relación del declarante con el menor. Para extranjeros: carné de extranjería o copia simple de pasaporte o cédula de identidad, o el documento del representante de la Defensoría del Pueblo o del Centro de Protección, según el Anexo 7.

Comprobante de pago por derechos administrativos.

El costo por campaña para el primer documento se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 y el pago es de S/16 - Créditos: Andina.

Hazlo en cuatro pasos

Paso 1: paga S/ 16.00 y genera tu ticket

El pago por inscripción del DNI electrónico para un menor es de S/ 16.00, con el código de tributo 00647. Para el abono, se usa el número de CUI (Código Único de Identificación), que figura en el acta de nacimiento o en el certificado de nacido vivo.

Opciones de pago:

Yape o agente BCP: genera el ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ , selecciona el código del trámite y luego paga en Yape (Yapear servicios > Reniec) con el número de ticket. También puedes acudir con ese ticket al agente BCP más cercano.

Banco de la Nación: paga en una agencia, en un agente o en Pagalo.pe con el mismo código.

Reniec recomienda conservar el comprobante o una captura de pantalla.

Paso 2: acude a un Centro de Atención de Reniec o a un Centro MAC

El declarante debe asistir al punto de atención elegido junto al menor. Si el bebé tiene menos de ocho meses, no es obligatorio llevarlo.

Paso 3: entrega los documentos y recibe la fecha de recojo

El registrador revisa los requisitos, ingresa la información y entrega un ticket con la fecha de entrega. El plazo indicado es de aproximadamente 15 días hábiles.

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Paso 4: verifica el estado y recoge el DNI electrónico

Antes del recojo, el declarante debe confirmar que el trámite figure al 100 % en “Consulta de Estado de Trámite” (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm). La entrega se realiza en la misma sede donde se inició la solicitud.

Reniec permite solicitar un cambio de lugar de entrega, con un pago adicional de S/ 5.00. En ese caso, el tiempo de espera se amplía entre 10 a 15 días. Si el declarante no puede acudir al recojo, debe descargar la carta poder simple, firmarla y colocar su huella dactilar para que un representante reciba el documento.

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Para orientación, Reniec ofrece su asistente virtual por WhatsApp en https://wa.me/51990182569. También atiende en (01) 315-2700 y (01) 315-4000, anexo 1900.