Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

El Levi’s Stadium de San Francisco será el escenario donde las selecciones de Qatar y Suiza se enfrentarán hoy, sábado 13 de junio, por el grupo B del Mundial 2026. Este duelo marcará el debut de ambas escuadras en el torneo en donde buscarán llegar lo más lejos posible.
Ambas selecciones buscarán el triunfo luego del empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Con esto, el que gane el encuentro tomará el liderato del cuadro, en busca de avanzar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Hay mucho en juego y cualquier cosa puede pasar. Para no perdérselo.
Así llega Qatar
La selección de Qatar llega a este compromiso en medio de las dudas ante la ausencia de victorias este año: derrota ante Irlanda y empate contra El Salvador. De hecho, el último triunfo fue en octubre del 2025, cuando superó por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos.
El equipo dirigido por Julen Lopetegui ha mostrado dificultades para convertir pese a que cuenta con Akram Afif, una de las figuras en la zona ofensiva y que viene de anotar 19 goles y brindar 17 asistencias en 37 partidos con Al Sadd de su país en la reciente temporada.
Así llega Suiza
La selección de Suiza afronta este debut mundialista en medio de la irregularidad que lo rodea con respecto a los últimos amistosos que jugó con empates ante Australia y Noruega, triunfo contra Jordania y derrota con Alemania.
El DT Murat Yakin buscará exprimir el máximo potencial a un equipo que logró la clasificación a este magno evento deportivo tras quedar invicta en el grupo B de las Eliminatorias Europeas por encima de Kosovo, Eslovenia y Suecia.
De todos modos, el cuadro ‘helvético’ cuenta con jugadores de jerarquía como el arquero Greg Kobel, el volante Granit Xhaka, el delantero Breel Embolo, entre otros.
Último enfrentamiento
Las selecciones de Qatar y Suiza solo se han enfrentado en una ocasión y ocurrió el 14 de noviembre del 2018 en un amistoso internacional. El estadio Cornaredo de Lugano fue testigo de un triunfo de los asiáticos por 1-0 con el gol de Akram Afif.
Árbitro del Qatar vs Suiza
El encuentro entre Qatar y Suiza será dirigido por el árbitro hondureño Saíd Martínez. Lo acompañarán sus compatriotas, Walter López y Christian Ramírez como asistentes en la terna arbitral.
Qatar vs Suiza: posibles alineaciones
Qatar: Mahmud Abunad, Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Ahmed Fathi, Al-Hashmi Al-Hussain, Jassem Gaber Abdulsallam, Yusuf Abdurisag, Edmilson Junior y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui
Suiza: Greg Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka, Remo Freuler, Michel Aebischer, Dan Ndoye, Johan Manzambi y Zeki Amdouni. DT: Murat Yakin
Dónde ver Qatar vs Suiza por Mundial 2026
El partido entre Qatar y Suiza, programado para el sábado 13 de junio, contará con transmisión en Perú a través de DSports y la plataforma digital, DGO. En Qatar, la señal estará disponible por beIN Sports y el aplicativo TOD, mientras que en Suiza se emitirá por M6 y BEIN1.
De la misma manera, la cobertura digital sumará el portal web de Infobae Perú, que brindará información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del encuentro.
A qué hora juegan Qatar vs Suiza por Mundial 2026
El Qatar vs Suiza por la jornada 1 del grupo B, se disputará en el estadio de la Bahía de San Francisco a las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.
En Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se dará a las 16:00 horas, mientras que en México está previsto para las 13:00 horas. En España, el pitazo inicial será a las 21:00 horas.