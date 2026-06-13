Perú Deportes

Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

El conjunto árabe intentará debutar con un triunfo en la cita mundialista, aunque delante tiene a una peligroso cuadro ‘helvético’. Sigue las incidencias

Guardar
Google icon
Qatar y Suiza chocarán por la fecha 1 del grupo B del Mundial 2026.
Qatar y Suiza chocarán por la fecha 1 del grupo B del Mundial 2026.

El Levi’s Stadium de San Francisco será el escenario donde las selecciones de Qatar y Suiza se enfrentarán hoy, sábado 13 de junio, por el grupo B del Mundial 2026. Este duelo marcará el debut de ambas escuadras en el torneo en donde buscarán llegar lo más lejos posible.

Ambas selecciones buscarán el triunfo luego del empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Con esto, el que gane el encuentro tomará el liderato del cuadro, en busca de avanzar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Hay mucho en juego y cualquier cosa puede pasar. Para no perdérselo.

08:01 hsHoy

Así llega Qatar

La selección de Qatar llega a este compromiso en medio de las dudas ante la ausencia de victorias este año: derrota ante Irlanda y empate contra El Salvador. De hecho, el último triunfo fue en octubre del 2025, cuando superó por 2-1 a Emiratos Árabes Unidos.

El equipo dirigido por Julen Lopetegui ha mostrado dificultades para convertir pese a que cuenta con Akram Afif, una de las figuras en la zona ofensiva y que viene de anotar 19 goles y brindar 17 asistencias en 37 partidos con Al Sadd de su país en la reciente temporada.

08:01 hsHoy

Así llega Suiza

La selección de Suiza afronta este debut mundialista en medio de la irregularidad que lo rodea con respecto a los últimos amistosos que jugó con empates ante Australia y Noruega, triunfo contra Jordania y derrota con Alemania.

El DT Murat Yakin buscará exprimir el máximo potencial a un equipo que logró la clasificación a este magno evento deportivo tras quedar invicta en el grupo B de las Eliminatorias Europeas por encima de Kosovo, Eslovenia y Suecia.

De todos modos, el cuadro ‘helvético’ cuenta con jugadores de jerarquía como el arquero Greg Kobel, el volante Granit Xhaka, el delantero Breel Embolo, entre otros.

08:01 hsHoy

Último enfrentamiento

Las selecciones de Qatar y Suiza solo se han enfrentado en una ocasión y ocurrió el 14 de noviembre del 2018 en un amistoso internacional. El estadio Cornaredo de Lugano fue testigo de un triunfo de los asiáticos por 1-0 con el gol de Akram Afif.

08:00 hsHoy

Árbitro del Qatar vs Suiza

El encuentro entre Qatar y Suiza será dirigido por el árbitro hondureño Saíd Martínez. Lo acompañarán sus compatriotas, Walter López y Christian Ramírez como asistentes en la terna arbitral.

El hondureño Saíd Martínez será el árbitro del Qatar vs Suiza por el Mundial 2026. - créditos: Difusión
El hondureño Saíd Martínez será el árbitro del Qatar vs Suiza por el Mundial 2026. - créditos: Difusión
08:00 hsHoy

Qatar vs Suiza: posibles alineaciones

Qatar: Mahmud Abunad, Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Ahmed Fathi, Al-Hashmi Al-Hussain, Jassem Gaber Abdulsallam, Yusuf Abdurisag, Edmilson Junior y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui

Suiza: Greg Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Granit Xhaka, Remo Freuler, Michel Aebischer, Dan Ndoye, Johan Manzambi y Zeki Amdouni. DT: Murat Yakin

08:00 hsHoy

Dónde ver Qatar vs Suiza por Mundial 2026

El partido entre Qatar y Suiza, programado para el sábado 13 de junio, contará con transmisión en Perú a través de DSports y la plataforma digital, DGO. En Qatar, la señal estará disponible por beIN Sports y el aplicativo TOD, mientras que en Suiza se emitirá por M6 y BEIN1.

De la misma manera, la cobertura digital sumará el portal web de Infobae Perú, que brindará información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del encuentro.

08:00 hsHoy

A qué hora juegan Qatar vs Suiza por Mundial 2026

El Qatar vs Suiza por la jornada 1 del grupo B, se disputará en el estadio de la Bahía de San Francisco a las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.

En Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se dará a las 16:00 horas, mientras que en México está previsto para las 13:00 horas. En España, el pitazo inicial será a las 21:00 horas.

Temas Relacionados

Selección Qatar Mundial 2026Selección Suiza Mundial 2026Mundial 2026peru-deportes

Últimas noticias

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Haitianos y escoceses pondrán en marcha su participación en la Copa del Mundo con un partido clave para sus aspiraciones. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Pirata FC vence 2-0 a Universitario: resumen del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Los ‘cremas’, con su equipo de Liga 3, no pudieron ante el elenco de Chiclayo y se complicaron en la clasificación a la siguiente fase del torneo doméstico

Pirata FC vence 2-0 a Universitario: resumen del partido en Trujillo por Copa de la Liga 2026

Autogol de Universitario que puso en ventaja a Pirata FC en Copa de la Liga 2026

Anderson Rodríguez avanzó por la banda y envió un centro bajo al área. Joaquín Verde, al intentar despejar, desvió el balón hacia su propio arco y marcó en contra

Autogol de Universitario que puso en ventaja a Pirata FC en Copa de la Liga 2026

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Universitario tropezó ante Piratas FC. Sporting Cristal vista a Comerciantes FC este sábado 13 de junio

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Gianluca Lapadula es nuevo jugador de Universitario: el ‘Bambino’ se desvinculó de Spezia y se pondrá a las órdenes de Héctor Cúper

El delantero ítalo-peruano de 36 años disputará su primera temporada en la Liga 1 con los colores de la escuadra estudiantil; contrato por un año y medio con el apremiante objetivo del título nacional a fin de año

Gianluca Lapadula es nuevo jugador de Universitario: el ‘Bambino’ se desvinculó de Spezia y se pondrá a las órdenes de Héctor Cúper

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detuvieron a una mujer que violó la prisión domiciliaria por narcotráfico en Neuquén

Detuvieron a una mujer que violó la prisión domiciliaria por narcotráfico en Neuquén

La defensa del acusado de empujar al joven atropellado en Mar del Plata pidió que no haya una “condena anticipada”

Desvincularon a un funcionario de La Plata, luego de que fuera denunciado por abuso sexual y violencia de género

La universidad pública necesita respuestas estructurales

Violencia en las escuelas: qué hacer ante amenazas, agresiones y “retos virales”

INFOBAE AMÉRICA

Salir de las dictaduras: la hoja de ruta se construye con inteligencia y minuto a minuto

Salir de las dictaduras: la hoja de ruta se construye con inteligencia y minuto a minuto

Quién era el “Niño Guerrero”, el líder del Tren de Aragua que cayó tras un operativo conjunto entre Venezuela y EEUU

Ricardito, el narco uruguayo que manejaba bocas de droga desde prisión y se jactaba de su fama criminal

Perú: fin de fiesta

La rivalidad con China será una cuestión central en la cumbre del G7 en Francia

DEPORTES

La historia del “Rey Playboy”: de escapes con amantes a entrenar a Rumania en un barco para el primer Mundial de 1930

La historia del “Rey Playboy”: de escapes con amantes a entrenar a Rumania en un barco para el primer Mundial de 1930

Fue compañero de Neymar, le ganó una final al Dibu Martínez en un Argentina-Brasil y hoy es psicólogo: “Vi el lado oscuro del fútbol”

La historia del entrenador que descubrió a Marcos Senesi y construyó su camino junto a Marcelo Bielsa y Carlos Tevez

El laboratorio de última tecnología donde entrena la selección argentina durante el Mundial: “AFA quedó satisfecha”

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones