Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

Qatar y Suiza chocarán por la fecha 1 del grupo B del Mundial 2026.

El Levi’s Stadium de San Francisco será el escenario donde las selecciones de Qatar y Suiza se enfrentarán hoy, sábado 13 de junio, por el grupo B del Mundial 2026. Este duelo marcará el debut de ambas escuadras en el torneo en donde buscarán llegar lo más lejos posible.

Ambas selecciones buscarán el triunfo luego del empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Con esto, el que gane el encuentro tomará el liderato del cuadro, en busca de avanzar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Hay mucho en juego y cualquier cosa puede pasar. Para no perdérselo.