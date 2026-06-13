La gran final de ‘La Granja VIP’: quiénes son los cinco finalistas y cuáles son sus oportunidades de ganar los cien mil soles

Después de 13 semanas de pruebas, alianzas y conflictos, los cinco finalistas lo dejan todo para convertirse en el gran ganador de 'La Granja VIP' y llevarse los 100 000 soles. La decisión final está en las manos de público para elegir entre Shirley Arica, Pamela López, Paul Michael, Gabriela Herrera y Mónica Torres. Video: Panamericana Televisión / La Granja VIP

Tras casi tres meses de convivencia, desafíos, eliminaciones y alianzas, ‘La Granja VIP’ llega este sábado 13 de junio a su gran final con cinco participantes en carrera por el premio mayor de S/100 000. Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres y Gabriela Herrera son quienes disputarán el título de la primera temporada del reality de Panamericana Televisión, luego de que Cri Cri fuera eliminado en la placa del viernes 12 de junio al no reunir el respaldo suficiente del público.

El camino de cada uno hasta esta instancia fue distinto. Paul Michael fue el primero en asegurar su lugar en la final al ganar la competencia de la semana decisiva, lo que le otorgó además el título de último capataz del reality e inmunidad total hasta la gala del sábado. Mónica Torres clasificó el 10 de junio tras superar una prueba de rompecabezas.

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Pamela López se convirtió en la tercera finalista al ser la participante con menor cantidad de votos en contra por parte de sus compañeros. Shirley Arica y Gabriela Herrera completaron el quinteto tras imponerse en la votación del público frente a Cri Cri, el primo de Jefferson Farfán.

Paul Michael: el capataz con inmunidad y una relación que marcó la temporada

El cantante de salsa llegó a la final en la posición más sólida de todos: con inmunidad garantizada y el título de último capataz. Su trayectoria en el programa estuvo marcada por una relación tormentosa con Pamela López, que generó algunas de las escenas más comentadas de la temporada.

Filtran audio sobre la final de ‘La Granja VIP’: Paul Michael sería el ganador y el premio se habría reducido a la mitad

Las discusiones entre ambos —con intervención de la psicóloga del programa en más de una ocasión— y los momentos de reconciliación se convirtieron en el eje narrativo central del reality. Hace poco, tuvo pequeños roces con Mónica Torres por los consejos que ella le daba a López. Su fortaleza física y su capacidad para imponerse en las pruebas lo posicionan como uno de los favoritos del público. Se ha salvado más de una vez de ser eliminado por los votos del público.

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Pamela López: la más polémica y la más emotiva

La aún esposa del futbolista Christian Cueva protagonizó los momentos más intensos del programa. Sus enfrentamientos con Michael fueron constantes y llegaron a generar una sanción por quitarse el micrófono durante una pelea, lo que la excluyó de un duelo clave por el pase a la final.

Pamela López expresó frustración por no poder disputar un pase a la gran final. YouTube.

Pese a ello, también acumuló episodios de alta emotividad: el reencuentro con sus tres hijos durante la jornada electoral del 7 de junio —días antes de su cumpleaños número 40— y la noticia de que su imagen fue proyectada en Times Square, en Nueva York, fueron momentos que generaron gran respaldo entre sus seguidores. Su base de fans es una de las más activas del programa y también ha recibido el apoyo del público al no ser eliminada.

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Shirley Arica: la única del Team Víboras

La modelo es la única finalista que proviene del Team Víboras, lo que la convierte en una figura singular dentro de la gala final. Llegó a esta instancia como la representante de un equipo que fue perdiendo integrantes semana a semana, lo que refuerza la percepción de que su permanencia respondió tanto a su desempeño como al apoyo masivo de sus seguidores, quienes se movilizaron con pancartas y sombreros rosados durante su salida a votar el 7 de junio.

Shirley Arica fue la primera salvada de ‘La Granja VIP’. YouTube.

Ese día también vivió uno de los momentos más comentados de la temporada: el actor argentino Pablo Heredia apareció entre la multitud y le dio un beso frente a todos los presentes. Su fandom es considerado uno de los más organizados del reality y es la que tiene más experiencia en este tipo de competencias.

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Mónica Torres: la conciliadora que llegó lejos

La actriz peruana, conocida por su trayectoria en teatro, televisión y cine, mantuvo durante toda la temporada una postura más conciliadora que la de sus compañeros, aunque no estuvo exenta de conflictos. Su relación con el ‘Team Víboras’ se tensó en más de una oportunidad, sobre todo con las discrepancias que tuvo al inicio con Pati Lorena.

Mónica Torres aseguró su pase a la gran final del sábado 13 de junio. La Granja VIP

Durante las últimas semanas también se mostró incómoda por la actitud que tomó Diego Chávarri antes de ser eliminado, sintiendo que la dejaban de lado, a pesar de haber confiado en él. También vivió días de incertidumbre por la falta de comunicación con su pareja, el músico Carlos Ayllón, hijo de la cantante criolla Eva Ayllón, aunque el vínculo quedó confirmado cuando él la esperó en su centro de votación el 7 de junio. Su perfil más sereno dentro del juego puede jugarle a favor en la decisión final del público.

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Gabriela Herrera: la que superó la eliminación de su aliado

La bailarina y cantante vivió uno de los momentos más emotivos de la temporada cuando Diego Chávarri, con quien la relacionaron sentimentalmente, fue eliminado del programa. Su reacción de silencio y tristeza ante ese resultado fue ampliamente comentada.

Gabriela Herrera se conmovió tras la salida de Cri Cri de ‘La Granja VIP’. YouTube.

Desde entonces, Herrera se mantuvo activa en las dinámicas del grupo e intervino en varios de los conflictos recurrentes entre López y Michael, mostrando preocupación por la convivencia general. Su capacidad para mantenerse vigente pese a las turbulencias internas del equipo la llevó hasta la final.

Los participantes de 'La Granja VIP' se despiden de sus caballos Huayra y Valiente, en un emotivo momento antes de la recta final. Entre abrazos y buenos deseos, se preparan para lo que vendrá y recibieron los buenos deseos de Don Valentín. Video: Panamericana Televisión / La Granja VIP

El reality arrancó el 16 de marzo de 2026 con 16 participantes quienes se fueron dividiendo en los equipos de Team Víboras y Team Reales, y se emitió de lunes a viernes a las 7:00 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. por la señal de Panamericana Televisión. Esta primera temporada contó con la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, pero este último fue reemplazado por Adolfo Aguilar.

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