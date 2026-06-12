Plan canje de televisores: cómo recibir un Smart TV para el mundial dando tu aparato viejo como parte de pago

El Plan Canje permite acceder a televisores de hasta 96 pulgadas entregando el equipo viejo como parte de pago

El plan canje de televisores impulsado por una reconocida marca en la Argentina ofrece la posibilidad de acceder a Smart TV de última generación entregando el aparato viejo como parte de pago y sumando un beneficio económico directo. Esta iniciativa, que se encuentra vigente en todo el territorio nacional con excepción de la provincia de Tierra del Fuego, permite a los usuarios cambiar su televisor actual por uno nuevo de mayores dimensiones, tecnología avanzada de imagen y sonido, y facilidades de financiación.

El proceso resulta sencillo para quienes buscan renovar su equipo. El usuario selecciona el nuevo televisor en el sitio web de Samsung y accede a la opción de cotizar el valor del equipo viejo mediante un formulario que evalúa el estado de funcionamiento y otros datos relevantes. La empresa acepta aparatos en uso de cualquier marca, siempre que enciendan y apaguen correctamente y, en el caso de modelos inteligentes, cuenten con IMEI o número de serie legible. La variedad de productos disponibles para canje abarca diferentes categorías y tamaños, con especial énfasis en Smart TV de 55 a 96 pulgadas.

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Una vez completada la cotización y aceptados los términos y condiciones, el usuario realiza la compra abonando el precio total del equipo nuevo. El reintegro correspondiente al canje se acredita luego de la entrega y validación del televisor usado. El monto se devuelve en el mismo medio de pago utilizado en la compra, en un plazo estimado de 15 a 20 días hábiles, dependiendo de la entidad emisora y la forma de pago elegida. Si el usuario realizó el pago con dos tarjetas, el reintegro se efectúa sobre la primera que se ingresó.

La mecánica de entrega del equipo viejo ofrece distintas alternativas. Tras la recepción del nuevo televisor, el equipo de la empresa se contacta con el usuario a través de WhatsApp para coordinar la validación y la entrega del aparato antiguo, que puede realizarse tanto en el domicilio como en tiendas oficiales o sucursales de la empresa de logística Andreani. El contacto para coordinar la entrega puede demorar hasta 72 horas hábiles luego de recibir el nuevo producto.

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Entre los beneficios del plan canje, se destaca la acumulación de descuentos: la empresa ofrece un valor de bonificación sobre el equipo entregado, al que se suma un descuento propio de los televisores seleccionados para la promoción. Además, existe la posibilidad de acceder a un descuento adicional por pago en una sola cuota, o de elegir el abono en cuotas sin interés. El plan tiene como objetivo facilitar el acceso a televisores de gran tamaño y tecnología actualizada, en particular de cara al próximo Mundial de Fútbol, cuando la demanda de pantallas grandes suele incrementarse.

La promoción ofrece descuentos acumulables y reintegro en el medio de pago utilizado, con validación del estado del equipo entregado

El catálogo habilitado para el programa incluye alrededor de dieciséis modelos de Smart TV, todos ellos con tecnologías avanzadas de imagen y sonido. Los equipos seleccionados van desde las 55 pulgadas y alcanzan hasta 96 pulgadas, lo que permite a los usuarios elegir opciones acordes a distintos ambientes y necesidades. Los televisores ofrecidos en la promoción corresponden a líneas recientes, con especial foco en la experiencia de visualización y el rendimiento para eventos deportivos y entretenimiento.

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La acción comercial para el canje de televisores en la Argentina está vigente, sobre todo para las gamas premium, y se encuentra disponible en todo el país salvo en Tierra del Fuego, mientras que para productos como lavarropas el alcance está restringido al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para acceder al beneficio, el interesado debe finalizar la cotización y la compra a través del sitio oficial, verificando que el ítem “Plan Canje” figure en el resumen de la operación y en las notificaciones recibidas.

El plan también establece condiciones concretas: si el estado del equipo entregado no coincide con la declaración inicial, la bonificación puede aplicarse de manera parcial, ajustándose al nuevo valor estimado tras la revisión. La empresa actualiza periódicamente las cotizaciones para reflejar el valor real de mercado de los equipos usados.

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El reintegro que genera la entrega del televisor antiguo se realiza siempre sobre el mismo medio de pago utilizado para la compra. Consultas o gestiones vinculadas al plan pueden canalizarse a través del chat del sitio oficial de Samsung Argentina, donde se ofrece asistencia personalizada para quienes hayan omitido cargar el plan en el proceso de compra o presenten dudas sobre los pasos a seguir.

La acción comercial responde a un cambio de comportamiento de consumo en el país, donde el recambio tecnológico de electrodomésticos como los televisores se acelera frente a grandes eventos deportivos y la necesidad de contar con dispositivos de mayor tamaño y calidad. Los equipos inteligentes actuales poseen una vida útil más acotada que los modelos antiguos, lo que incrementa el interés por alternativas de recambio accesibles y con respaldo oficial.

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El Plan Canje EcoCambio para televisores permite ahorrar hasta un 36% sobre el valor del nuevo equipo al entregar el aparato viejo como parte de pago. La promoción excluye la provincia de Tierra del Fuego, y los requisitos del equipo a entregar incluyen que se encuentre en funcionamiento y que el IMEI o número de serie sea legible. La información completa sobre condiciones y modelos incluidos puede consultarse en el sitio web de la empresa.