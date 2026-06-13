Gol de Jair Moretti para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026

El joven atacante se hizo cargo de la primera diana del lance. | VIDEO: La Bicolor

A Jair Moretti no le ha pesado la responsabilidad de la referencia ofensiva en Sporting Cristal. Ha aprovechado su oportunidad para situarse como un puntual capaz de ser clave en enfrentamientos como el protagonizado contra Comerciantes FC, en Iquitos, por la primera fecha del Grupo J de la Copa Caliente 2026.

La anotación de los ‘cerveceros’ fue de laboratorio. Porque la gestación partió de una secuencia de toques cortos desde el lado izquierdo hasta el lado derecho con un Ian Wisdom muy involucrado en la elaboración. Prosiguió en la acción Catriel Cabellos, apilando a los zagueros contrarios, para alargar el juego con Duham Ballumbrosio.

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El lateral forjado en las divisiones menores del elenco del Rímac jugó directo por la banda derecha, como si fuera un puñal, y metió un centro raso en el corazón del área donde se encontraba Cristian Benavente, quien sacó un tiro de media vuelta con destino a portería.

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