Mario Irivarren agradece el apoyo de sus fans tras admitir que tuvo malos tratos con Vania Bludau

Mario Irivarren y Vania Bludau se volverán a ver las caras en unos días. (Foto: Instagram)

Mario Irivarren ha tenido una semana muy complicada debido a las recientes revelaciones que hizo Vania Bludau tras el fin de su relación. La modelo envió más de una indirecta para el exchico reality, indicando que había sufrido malos tratos durante el tiempo que estuvo al lado de él.

Aunque daba a entender que había sido víctima de violencia física, la exchica reality nunca quiso afirmar que esto realmente sucedió, hasta que finalmente Magaly Medina contó un hecho entre la modelo y el influencer que lo llevó a pronunciarse de manera oficial.

En el programa Amor y Fuego, el exintegrante de Esto es Guerra apareció para negar rotundamente algún tipo de agresión física contra su expareja, pero sí reconoció que tuvo actitudes bastantes toscas que pudieron haber hecho que Vania piense que era violentada.

“ Nunca le he pegado, nunca le he metido un puñete, las formas han sido toscas, los dos tenemos un carácter bien fuerte . No soy una mala persona, no soy maltratador. Pierdo el control de mis emociones e impulsos. Tengo un ‘tema’ con la ira cuando me estreso o molesto”, indicó

Luego del mea culpa que realizó frente a cámaras, Mario Irivarren recibió decenas de críticas por intentar justificar o maquillar el tipo de violencia que ejerció contra la modelo cuando eran pareja.

Sin embargo, también salió un grupo de personas a defenderlo y pedir que lo entiendan, pues ha reconocido sus errores y ya se encuentra acudiendo a terapia para mejorar el control de su ira.

En ese sentido, Mario Irivarren restó importancia a los malos comentarios y se animó a enviar un mensaje a sus fans que lo han defendido en los últimos días, agradeciéndoles el apoyo que le han dado en estos momentos difíciles que viene atravesando.

“Muchas gracias por todos sus mensajes. Estoy gratamente sorprendido de la cantidad de mensajes cargados de amor y buena vibra que he recibido, les soy sincero, no me lo esperaba . No he podido responder todos pero si he leído todos y cada uno, y cada mensaje me ayuda a reconfortar un poquito el alma”, indicó.

Mario Irivarren le agradece a sus fans el respaldo. (Foto: Instagram)

Asimismo, se disculpó con algunos de sus seguidores por no poder responder todos sus mensajes de aliento, pues como mostró en un video, tenía cientos de mensajes que por falta de tiempo no iba a poder agradecer personalmente.

“ He intentado leer todos sus mensaje pero es simplemente imposible, creo que le faltaría horas al día para poder terminar , sólo les puedo decir gracias. Me voy a dormir con una sonrisa en el alma”, precisó.

Mario Irivarren agradecido con sus fans. (Foto: Instagram)

SE DISCULPÓ CON VANIA BLUDAU

“ Creo que lo importante para terminar la entrevista es nuevamente ofrecerle mis disculpas como lo he hecho de varias maneras, lo más sincero, de corazón, y esperar que esto quede aquí , creo que no tengo nada más qué decir, lo único que quiero de ahora en adelante es estar tranquilo, nada más”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO