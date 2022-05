Mario Irivarren asiste a terapia tras terminar con Vania Bludau y admite que tiene problemas de ira

Mario Irivarren reconoció que es una persona que tiene problemas de control de la ira. (Foto: Captura / Instagram)

Mario Irivarren sorprendió al aparecer en vivo en Amor y Fuego, donde reconoció que es una persona que tiene problemas de ira y autocontrol luego de que su expareja Vania Bludau lo acusara de tener una actitud violenta con ella, motivo por el cual terminaron su relación sentimental.

Según las declaraciones del exchico reality, su trato con la modelo no ha sido el mejor y admitió en vivo que en algunas circunstancias pierde el control de sus actor. “Tengo un pequeño gran problema porque se manifiesta en situaciones muy aisladas, pero cuando se manifiesta pierdo el control de mis emociones y de mis impulsos”.

“Sí (tengo un problema con la ira) y lo tengo muy mapeado a nivel consciente, pero a veces cuando me estreso o me molesto reacciono. Es algo que le puede pasar a cualquiera, pero no está bien (...) Es un patrón que he detectado, tengo un carácter fuerte, a veces feo, que con los años ha ido menguando”, añadió en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Asimismo, resaltó que no trata de justificar sus actitudes y que decidió romper su silencio para dejar en claro que él no ha agredido físicamente a la influencer como se ha tratado de hacer entender. Además, dijo que a raíz de su ruptura y de haberse dado cuenta de sus impulsos, está llevando terapia.

“Yo cuando me molesto, cuando traspaso esa barrera del autocontrol, grito, me pongo colérico, algo está mal, por eso es que ahora voy a terapia. A raíz de esto yo estoy llevando una terapia”, señaló.

VA A TERAPIA PARA CONTROLAR SUS REACCIONES

Durante la entrevista, Mario Irivarren confesó que durante mucho tiempo pensó que él mismo podía controlar sus impulsivas reacciones; sin embargo, se dio cuenta que necesitaba ayuda profesional. “Yo de verdad hasta el último me cerré, estaba en negación, pero ya luego por cosas del destino, me crucé con la persona adecuada, no la busqué sino que llegó a mi. Ha sido muy importante, es un gran amigo”.

Es así como el empresario contó que fue el actor Christopher Gianotti, quien lo aconsejó y le recomendó al especialista indicado para tratar sus problemas de enojo e ira.

“Él (Gianotti) me ha ayudado, me ha guiado en este proceso, me ha recomendado al experto adecuado, es un gran amigo con el que converso mucho, me ayuda de ver las cosas de otra manera, me ayuda a ordenar mis ideas”, manifestó.

Finalmente, contó que sus terapias son muy difíciles para él y que solo quiere que la situación se calme. “Estoy siguiendo todo este proceso que es bien complicado, implica mucho hablarte muy duro a ti y para eso lo único que quiero es estar tranquilo. He venido aquí para tratar de calmar las cosas”.

Mario Irivarren va a terapia desde que terminó con Vania Bludau tras admitir que tiene problemas de ira. (VIDEO: YouTube)

MARIO IRIVARREN SE QUEBRÓ ANTES DE ENTREVISTA

El programa Amor y Fuego pasó unas imágenes antes de la entrevista a Mario Irivarren, donde aparece el exchico reality con lágrimas en los ojos antes de ser entrevistado por los conductores del magazine. Además, una reportera se le acerca para consultarle por el difícil momento que atraviesa.

“Creo que te estás quebrando porque creo que has callado mucho, siento que callas, que siempre te pones una coraza... ¿qué es lo que más te duele? ¿esas lágrimas son de impotencia, de dolor?”, le preguntó la periodista.

“Ay yo no quería llorar”, fue la única respuesta que dio el modelo antes de levantarse de su sitio para retirarse a otro ambiente. Posteriormente, estando frente a los conductores del magazine de Willax TV, explicó el porqué lloró detrás de cámaras. “Me mentalicé bastante para venir acá (al programa) porque han sido duros. Me quiebro porque yo aquí no voy a salir bien parado”.

Mario Irivarren se quiebra antes de salir al aire en Amor y Fuego por la polémica con Vania Bludau. (VIDEO: Willax TV)

