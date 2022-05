Mario Irivarren ‘agarró del cuello’ a Vania Bludau en su última pelea, según Magaly Medina

Mario Irivarren habría agredido a Vania Bludau en discoteca. (Foto: Instagram)

Desde que Vania Bludau anunció que terminó su relación sentimental con Mario Irivarren, poco a poco la modelo ha ido revelando los verdaderos motivos por los que se separaron, entre los que destacan un episodio de violencia que se vivió hace unos meses en una discoteca del sur de Lima.

Aunque la exchica reality no ha dicho de manera explicita que ha sido agredida por su expareja, ella no duda en hacer muecas o intentar cambiar de tema cada vez que le hacen esta pregunta; sin embargo, según Magaly Medina, la exbailarina se animó a confesárselo a productor periodístico.

“ Vania Bludau se entrevistó con mi director periodístico José Luis y a él le dijo que Mario la había agredido y lo había, la última vez, públicamente en un sitio del sur que la había agarrado del cuello ”, indicó la popular ‘Urraca’.

Asimismo, cuando el programa Magaly Tv: La firme se acercó a ella para conversar sobre este tema, Vania Bludau solo atinó a decir que debía ser el misma Mario Irivarren el que hable del tema, pues era el indicado para contar lo que realmente sucedió en su relación.

Fue por este motivo que un reportero se acercó al exintegrante de Esto es Guerra para preguntarle directamente sobre el tema, pero él lo negó de manera rotunda y señaló que no hablaría sobre temas personales.

Tras escuchar la negativa de Mario Irivarren, Vania Bludau volvió a ser consultada sobre el tema, respondiendo que había hablar con su expareja y este le dijo que no iba a decir nada debido a que no quiere ‘lapidarse’ públicamente.

“ Lo que me puso es que no quiere lapidarse mediáticamente, decir ese tipo de cosas frente a cámaras (…) Yo voy a apalear de verdad a su buen juicio (¿Si él te desmiente?) Me daría mucha pena”, señaló Bludau.

MAGALY MEDINA SEÑALA QUE MARIO AGREDIÓ MÁS DE UNA VEZ A VANIA

La ‘Urraca’ reveló que Vania Bludau les contó que la última agresión que recibió por parte de Mario Irivarren se dio una discoteca y fue frente a varios amigos, quienes serían los testigos de este caso.

“ La última agresión fue en esta discoteca del Sur donde él delante de sus amigos la agarró del cuello . Quiere decir que hay testigos, pero que no fue la única vez que él la violentó y que ella se sentía mal y que fue a decirle “no pasa nada”, ella reconoce que tuvo una reacción pasiva”, manifestó.

Asimismo, la conductora de televisión contó que la relación entre Mario y Vania se encontraba bastante mal desde la vez que ellos fueron detenidos por la policía cuando participaban de un reunión social en Punta Hermosa.

Desde ese momento su relación no volvió a ser la misma y aparentaban en redes sociales que todo estaba bien para poder seguir haciendo negocio con las diferentes marcas que apostaron por ellos.

De acuerdo a Magaly Medina, Vania Bludau le confirmó a su director periodístico que fue agredida por Mario Irivarren en una discoteca.

