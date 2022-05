Magaly Medina se refirió a Renzo Schuller en EEG: “Siempre fue la sombra de Gian Piero Díaz”

Magaly Medina comparó a Renzo Schuller con Gian Piero Díaz. (Foto: Captura TV)

¡Fiel a su estilo! Magaly Medina no pasó desapercibido el ingreso de Renzo Schuller a Esto es Guerra. La conductora de espectáculos se tomó unos minutos para comentar sobre el presentador televisivo y no dudó en recordar a Gian Piero Díaz.

Luego de varios días de misterio, se reveló este 09 de mayo que el popular ‘Shushu’ sería la dupla de Johanna San Miguel, quien aseguró que la competencia se volverá más fuerte y se enfrentará a su compañero para defender a los guerreros.

Las diversas reacciones y memes en redes sociales no se hicieron esperar así como la opinión de la popular ‘Urraca’ ante el nuevo integrante del reality de América Televisión. La periodista comparó a Renzo Schuller con Gian Piero Díaz cuando ambos eran los conductores del programa Combate de ATV.

“Renzo Schuller como ustedes saben junto a Gian Piero Díaz animaron por mucho tiempo Combate, pero Renzo siempre fue una sombra de Gian Piero. El que tenía mayor desenvolvimiento y presencia televisiva era Gian Piero. Él (Renzo) era como un segundo, un apoyo en algunas cosas pero solo como que no” , dijo la conductora de Magaly TV La Firme.

En ese sentido, la periodista aseguró que hasta el momento no ha visto algún trabajo que haya resaltado a Renzo Schuller en la televisión peruana como para calificarlos como uno de los mejores animadores.

“Era como el espejo, se reflejaban mutuamente, pero Renzo por sí mismo no le hemos visto hasta el momento de hoy ningún desempeño que valga la pena decir que es un gran animador. Han promocionado al nuevo conductor como si se tratara de una gran estrella de la televisión y no hay estrellas”, añadió.

Recordemos que, Combate se emitió por primera vez el 27 de junio del 2011 con Gian Piero Díaz y Renzo Schuller en la conducción. Ambos han sido considerados como una de las mejores duplas y se llevaron el cariño de los televidentes durante los 7 años que duró al aire.

A pesar de su gran fanaticada, el programa llegó a su fin el 28 de diciembre del 2018 tras 16 temporadas en donde los quipos rojo y verde se enfrentaban diariamente. Desde entonces no se ha vuelto a ver a los actores juntos en la pantalla, por lo que miles de fans solicitan que se vuelvan a unir.

Magaly Medina sobre Renzo Schuller en Esto es Guerra: “Siempre fue la sombra de Gian Piero Díaz”. (VIDEO: ATV)

RENZO SCHULLER Y JOHANNA SAN MIGUEL EN SU PRIMER ENFRENTAMIENTO

Renzo Schuller y Johanna San Miguel serán los conductores que manejarán Esto es Guerra. Antes de ser anunciado, la presentadora de TV le advirtió sobre la dura competencia y recordó algunas palabras que el actor decía cuando estaba en Combate.

“Quiero que me diga cara a cara todo lo que dijo en el otro canal, me van a decir copiones o le van a llamar rata a mi productor”, dijo la actriz cómica cuando aún no se sabía que Renzo Schuller sería su compañero.

Por ello, el conductor no dudó en enfrentarse en vivo a San Miguel. “Tú querías que te dijera algo en la cara y te lo digo: Copiona. Con todo el cariño y el respeto que te mereces, copiona”, dijo Schuller acercándose al rostro de San Miguel.

Cabe resaltar que, antes de decir alguna palabra, el animador se paró en el centro del set al lado de Johanna San Miguel y no dudó en abrazar fraternalmente a quien sería su nueva compañera de lunes a viernes.

Renzo Schuller y Johanna San Miguel en su primer enfrentamiento. (VIDEO: América TV)

