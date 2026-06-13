Perú

Derrota para Roberto Sánchez: JEE rechazaron todos los pedidos para anular más de 2 mil actas de Perú y EE. UU.

Los tribunales desestimaron los recursos presentados por Juntos por el Perú señalando que las denuncias se basaron en “alegaciones subjetivas”, sin adjuntar evidencias ni el comprobante de pago de la tasa electoral

Guardar
Google icon
El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez camina en la iglesia con su familia el día de las elecciones, en Huaral, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno
El candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez camina en la iglesia con su familia el día de las elecciones, en Huaral, Perú. 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Duro revés para el candidato presidencial Roberto Sánchez. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima Centro 1 y Lima Centro 2 declararon improcedentes las solicitudes de Juntos por el Perú que buscaban anular los resultados de más de 2.300 mesas de sufragio de la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

Los recursos, ingresados el 10 de junio de 2026 por el personero legal titular del partido Carlos Adeval Zafra Flores, intentaban invalidar 1.751 mesas en Lima Metropolitana y 647 mesas instaladas en los Estados Unidos.

El caso de Lima: Falta de pago de tasas

En el ámbito nacional, Juntos por el Perú solicitaba la nulidad de 1.751 mesas de sufragio ubicadas en 36 distritos de la capital. El partido de Roberto Sánchez alegaba haber detectado “indicios razonables de fraude y alteración de actas” y argumentaba la existencia de 584 patrones de repetición exacta que supuestamente beneficiaban a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

PUBLICIDAD

Imagen de un documento oficial con texto en español. Se ve una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declarando improcedente una solicitud
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de nulidad de 1751 mesas de sufragio presentada por Juntos por el Perú, alegando indicios de fraude y alteración de actas electorales.

Sin embargo, el tribunal electoral desestimó el recurso de plano porque el partido no presentó el comprobante de pago de la tasa electoral. Según la normativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cada pedido de nulidad requiere el pago del 25% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), un requisito indispensable para evitar solicitudes indiscriminadas o temerarias que retrasen el proceso electoral. Al no subsanar esta falta, se declaró la improcedencia sin llegar a evaluar el fondo de las denuncias.

El caso de Estados Unidos: Denuncias sin pruebas

Una suerte idéntica corrió el recurso de Juntos por el Perú con el que buscaba que no se contabilizaran los votos de 647 mesas en Estados Unidos, denunciando supuestas irregularidades como la inducción del voto hacia Fuerza Popular y la fusión arbitraria de mesas por parte de miembros y funcionarios consulares en ciudades como Salt Lake City, Carolina del Norte y Nueva York. En Nueva York, incluso, se acusó a los funcionarios de hacer firmar actas en blanco a los personeros.

PUBLICIDAD

El JEE Lima Centro 2, que tiene jurisdicción sobre los peruanos residentes en el extranjero, declaró el recurso improcedente, nuevamente, por la omisión en la presentación del comprobante de pago de la tasa correspondiente. No obstante, debido a la celeridad del proceso, hizo una excepción para pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones, concluyendo que las denuncias eran “alegaciones subjetivas” carentes de todo sustento probatorio.

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declaró improcedente la solicitud de nulidad de 647 mesas de sufragio en Estados Unidos, presentada por el personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Adeval Zafra Flores. | Canal N

Y es que el personero de Juntos por el Perú, menciona el fallo, no adjuntó los medios de prueba ni las actas que presuntamente demostraban el fraude, cohecho o intimidación alegado. El ente electoral recordó que en este tipo de recursos la carga de la prueba recae estrictamente sobre quien solicita la nulidad.

Ante la falta de acreditación de los hechos denunciados, los magistrados apelaron al “principio de conservación del voto”, optando por salvaguardar y conferir validez a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Así, ambas instancias electorales rechazaron formalmente los intentos de anulación de actas de Juntos por el Perú.

¿Recuento de votos?

El último viernes, Roberto Sánchez planteó un recuento total del proceso electoral; sin embargo, esta propuesta también sería improcedente.

Temas Relacionados

Roberto SánchezJEESegunda vuelta electoralJuntos por el PerúElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

La primera jornada sigue su curso: Universitario tropezó ante Piratas FC. Sporting Cristal visita a Comerciantes FC en Iquitos. Alianza Lima hará lo suyo con César Vallejo el domingo 14 de junio

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Los ‘cerveceros’ se estrenarán ante el cuadro selvático en Iquitos por el Grupo J del torneo nacional. Sigue las incidencias del emocionante duelo

Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Haitianos y escoceses pondrán en marcha su participación en la Copa del Mundo con un partido clave para sus aspiraciones. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

El conjunto árabe intentará debutar con un triunfo en la cita mundialista, aunque delante tiene a una peligroso cuadro ‘helvético’. Sigue las incidencias

Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

Gerardo Pe habría tenido gesto obsceno con reportero de ‘Amor y Fuego’ y Rodrigo González responde furioso: “Desubicado”

El conductor manifestó su molestia tras advertir un gesto considerado fuera de lugar por parte de Gerardo Pe durante una cobertura junto a Mario Irivarren y Laura Spoya

Gerardo Pe habría tenido gesto obsceno con reportero de ‘Amor y Fuego’ y Rodrigo González responde furioso: “Desubicado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

¿Se pueden recontar los votos de las 92 mil mesas como pide Roberto Sánchez? Esto dice el JNE

¿Se pueden recontar los votos de las 92 mil mesas como pide Roberto Sánchez? Esto dice el JNE

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.327 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Alfredo Torres confirma que hay data que asegura que Keiko Fujimori ganaría las elecciones 2026 y envía mensaje a Roberto Sánchez: “Yo no soy ONPE ni JNE”

ONPE 100% de actas procesadas: ¿Por qué sería inviable que se aplique el pedido de Roberto Sánchez para iniciar el reconteo de votos?

Congreso promulga la Ley ‘Anti Delia Espinoza’: Inhabilitados no podrán dirigir colegios profesionales

ENTRETENIMIENTO

La tía de Paula Michael amenaza con enfrentar a Pamela López tras terminar ‘La Granja VIP’: “En la calle se la agarra conmigo”

La tía de Paula Michael amenaza con enfrentar a Pamela López tras terminar ‘La Granja VIP’: “En la calle se la agarra conmigo”

Gerardo Pe habría tenido gesto obsceno con reportero de ‘Amor y Fuego’ y Rodrigo González responde furioso: “Desubicado”

Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?

‘La Granja VIP’ confirma entrega de S/100 mil al ganador tras rumores y anuncia sorteos de premios de S/1,000 para el público

Pablo Heredia rompe en llanto al ver clasificar a Shirley Arica en la final de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Haití vs Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026

Qatar vs Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026