Magaly Medina destaca la victoria de Fabio Agostini en ‘La Casa de los Famosos’: “Conquistó el corazón de hombres y mujeres”

Magaly Medina llena de elogios a Fabio Agostini tras ganar reality internacional

El triunfo de Fabio Agostini en ‘La Casa de los Famosos’ no solo marcó un hito en su carrera como figura de realities, sino que también provocó elogios en Perú. Como es el caso de Magaly Medina, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ dedicó un espacio especial a analizar el éxito del español, resaltando las cualidades que lo llevaron a conquistar al público y quedarse con el premio de 200 mil dólares.

Durante la reciente emisión de su programa, Magaly Medina repasó la trayectoria televisiva de Fabio Agostini y resaltó que la experiencia acumulada en distintos formatos de competencia fue clave para su reciente consagración. “¿Quién lo diría? Parece que su experiencia en realitys, lo llevaron esta vez a jugar bien sus estrategias para finalmente hacerse del primer premio de ‘La Casa de los Famosos’”, afirmó la periodista, quien desde hace años sigue de cerca el movimiento de los principales rostros de la televisión de entretenimiento.

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La conductora recordó que el modelo español se ha presentado en diferentes espacios de la pantalla chica y que, a lo largo de ese recorrido, supo perfeccionar su capacidad para desenvolverse frente a cámaras y captar la atención del público. Según su análisis, ese aprendizaje fue determinante para que Agostini supiera leer el juego y conectar con la audiencia a lo largo de los más de tres meses que duró el reality internacional.

En su repaso, Magaly Medina también rememoró una entrevista realizada a Fabio Agostini en su podcast, momento que describió como crucial para cambiar la percepción que muchos tenían sobre el ganador. “Cuando yo lo entrevisté en mi podcast, mucha gente cambió la opinión que tendría sobre él, sobre todo a muchas mujeres porque lo vieron como un caballero de los que ya no existen”, comentó Medina durante la transmisión, destacando la versatilidad del español no solo en la competencia, sino también en otros formatos de diálogo más íntimos.

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Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

Resalta estrategia de Fabio Agostini

La periodista resaltó que, a lo largo de la temporada, Fabio Agostini mantuvo una actitud firme y estratégica, participando activamente en los momentos clave del programa y defendiendo a sus compañeras cuando lo consideró necesario. “No había bronca donde él no participara, no había mujer que él no defendiera. Se ganó al público a través de su votación, y esta vez conquistó el corazón de hombres y mujeres, les gustó su personalidad, votaron y lo hicieron ganador”, reflexionó la conductora de ATV, quien también resaltó el impacto de la personalidad extrovertida de Agostini en el resultado final.

El modelo y empresario, oriundo de España, se impuso en la gran final del reality transmitido por Telemundo, superando por votación a la dominicana Celinee Santos. El apoyo del público fue determinante para que lograra quedarse con el premio mayor de la competencia, lo que fue ampliamente celebrado en redes sociales y medios de América Latina.

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Tras la consagración, Fabio Agostini compartió detalles sobre sus proyectos inmediatos y cómo piensa disfrutar parte del dinero ganado. En declaraciones a Telemundo, confesó su intención de desconectarse tras 115 días de encierro en la mansión y viajar junto a sus hermanos a destinos caribeños. “Con el premio, me daré un caprichito que otro, un viajecito porque lo necesito. Necesito una desconexión. Quiero ir a Puerto Rico y a República Dominicana y a las playas con mis hermanos. Necesito playa, yo soy isleño y me han dicho que hay playas increíbles”, relató el español, quien remarcó la importancia de compartir el logro con su familia.

Además del merecido descanso, Agostini anunció que planea invertir una parte significativa del dinero en activos que le permitan generar más ingresos a largo plazo.

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Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.