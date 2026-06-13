Perú

Ofrecerán mil platos de ceviche gratis por su día: ¿Conoce dónde y cuándo?

Se aconseja llegar con anticipación: el stock es finito y estos encuentros suelen registrar alta concurrencia, con colas largas en las primeras horas

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Plato blanco con ceviche peruano, mostrando trozos de pescado blanco, cebolla morada, ají amarillo en juliana, cilantro fresco, camote naranja y maíz.
Participarán cevicherías locales, que prepararán el alimento en el lugar y compartirán técnicas y recomendaciones de elaboración - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Municipalidad de Ica anunció que este sábado 27 de junio entregará de manera gratuita 1.000 platos de ceviche en el Campo Ferial “Alfredo Elías Vargas”, ubicado en la avenida Cutervo s/n. La actividad se realizará como antesala del Día Nacional del Ceviche, que se celebra cada 28 de junio en todo el Perú.

El evento está programado para iniciar a las 10 a. m. y busca convocar a vecinos y visitantes en torno a una de las preparaciones más representativas de la gastronomía peruana. De acuerdo con el municipio, la entrega tendrá un cupo limitado y se desarrollará hasta agotar existencias.

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La propuesta contará con la participación de diversas cevicherías de la zona, que se encargarán de elaborar el plato en el lugar. La comuna indicó que los establecimientos invitados compartirán parte de sus técnicas y recomendaciones para la preparación, con el objetivo de difundir prácticas y detalles asociados a esta receta tradicional.

El ceviche se ha convertido en el plato bandera del país - Créditos: Municipalidad de Ica.
El ceviche se ha convertido en el plato bandera del país - Créditos: Municipalidad de Ica.

Se recomienda acudir con anticipación debido a que la cantidad anunciada es limitada y, en experiencias previas, estos encuentros suelen concentrar una alta afluencia de público. En ese sentido, se pide a los asistentes considerar que podrían formarse largas colas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

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Además, la organización recordó que la entrega se realizará hasta agotar el stock disponible. Por ese motivo, exhortó a la ciudadanía a planificar su visita con tiempo, seguir las indicaciones del personal en el recinto y mantener el orden durante la jornada.

Día Nacional del Ceviche

El Día Nacional del Ceviche se conmemora cada 28 de junio en Perú y destaca una preparación que reúne producto marino, técnica y herencia cultural. La fecha convoca a ferias, degustaciones y actividades públicas que buscan revalorar un plato elaborado, por lo general, con pescado fresco, jugo de limón, ají, sal y cebolla, acompañado con camote y maíz.

La jornada comenzará a las 10 a. m. y busca reunir a vecinos y visitantes alrededor de una preparación central de la gastronomía peruana - Créditos: Andina.
La jornada comenzará a las 10 a. m. y busca reunir a vecinos y visitantes alrededor de una preparación central de la gastronomía peruana - Créditos: Andina.

La elección del 28 de junio no fue casual. En 2008, el Ministerio de la Producción oficializó la conmemoración mediante la Resolución Ministerial N.º 708-2008-PRODUCE, con el objetivo de impulsar el consumo de productos hidrobiológicos durante la temporada de invierno, una etapa en la que la pesca suele disminuir.

El homenaje también responde al reconocimiento del ceviche como un emblema de identidad nacional. Cuatro años antes, en 2004, el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, declaró esta preparación Patrimonio Cultural de la Nación, al valorar su peso en la historia y en las costumbres culinarias del país.

Raíces históricas del plato

El ceviche tiene orígenes ancestrales en la costa norte peruana. Diversos estudios arqueológicos sostienen que, en tiempos de la cultura Moche (siglos II–VII d.C.), ya se consumía pescado crudo marinado con jugos ácidos de frutas como el tumbo, junto con ají y sal. Con la llegada de los españoles, se incorporaron ingredientes como el limón y la cebolla, que terminaron por perfilar la receta tradicional que hoy predomina.

Más allá de la receta, la jornada funciona como vitrina para pescadores, comerciantes y cocineros, que sostienen la cadena de abastecimiento y la difusión de sabores regionales. Por eso, cada 28 de junio se convierte en una oportunidad para reafirmar una tradición que atraviesa mercados, hogares y restaurantes, y que mantiene vigente una parte central del patrimonio alimentario peruano.

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