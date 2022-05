Vania Bludau y la vez que confesó haber sido agredida por sus exparejas: “Pensé que era mi culpa”

Vania Bludau confesó en el 2016 haber sido víctima de agresión física por parte de sus exparejas. (Foto: Instagram/@vaniabludau)

Un difícil momento para Vania Bludau. Luego de anunciar que su relación amorosa con Mario Irivarren había llegado a su fin, se especuló que la modelo peruana habría sido víctima de maltrato físico por parte de su expareja. Aunque ella jamás ha acusado al exchico reality de manera directa, Magaly Medina se encargó de hacer pública una confesión que le hizo al productor periodístico de su programa de espectáculos.

“Vania Bludau se entrevistó con mi director periodístico, José Luis García. A él le dijo que Mario la había agredido y lo había hecho, la última vez, públicamente en un sitio del sur. Que la había agarrado del cuello, pero ella no quiere contarlo porque espera que él lo haga . Dice que a él le da pena porque que ella lo cuente sería un juicio popular”, manifestó la ‘Urraca’.

Sobre estas acusaciones, el exintegrante de Combate y Esto es Guerra ha preferido guardar silencio. Vania tampoco ha querido hablar al respecto, pues tiene la esperanza de que su expareja tenga el valor de contar la verdad pronto. “Siempre ha sido el chico bueno en la tele, por eso apelo su buen juicio y espero que sea honesto con eso. Me daría mucho pena si me desmiente”, dijo.

DURAS CONFESIÓN

Lamentablemente, Vania Bludau ya ha admitido en el pasado haber sido víctima de agresiones físicas en sus anteriores relaciones amorosas. Esta revelación la hizo en el 2016, cuando participó en el extinto programa El Valor de la Verdad, conducido en aquel entonces por el periodista Beto Ortiz.

“Vania, ¿te ha golpeado alguna de tus parejas?”, fue la pregunta número 17 que le hicieron. La modelo respondió que sí fue agredida y por más de una. Aunque no quiso revelar nombres, relató que la primera vez que fue agredida ocurrió cuando estaba discutiendo con uno de sus exenamorados.

Vania Bludau en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

“Continúe con esa persona porque no pensé que fuera agresión, pensé que era mi culpa. Estaba reclamándole, hacía preguntas sobre cosas que me había enterado de una infidelidad. Y porque no le creía me forcejeó de los hombros, me dijo que me vaya y yo no quería. Me agarró como paquete, abrió la puerta y me tiró al piso, me quedé llorando en la vereda ”, relató Bludau, quien no llegó a denunciar el hecho.

Cuando Beto Ortiz le preguntó si su agresor fue Christian Domínguez, la influencer prefirió no decir nombres. “No lo voy a mencionar, pero no es una situación bonita la que pasé”, fue lo único que dijo.

SEGUNDA AGRESIÓN FÍSICA

Por otro lado, Vania recordó que, en el 2015, vivió un episodio violento con una de sus exparejas, a quien fue a visitar a Brasil. La discusión empezó porque la modelo había salido con Melissa Paredes y otros amigos, algo que no le gustó para nada a su entonces enamorado de tan solo tres meses de relación.

“Ocurrió en una discusión dentro del carro porque era celoso, me agarró del cabello porque no le hacía caso. Esto porque yo había estado con José Victor, Melissa Paredes y otro amigo. En el carro me agarró de los pelos y manejó a toda velocidad. Yo pensaba inclusive que me iba a matar. Lo que hice fue agarrar la llave del carro y apagarlo porque era automático. Esa fue mi única reacción”, señaló.