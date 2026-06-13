Dónde ver Brasil vs Marruecos HOY: Canal TV en Perú del duelo por la fecha 1 del Grupo C, Mundial 2026

Los equipos de Brasil y Marruecos se preparan para su debut en el Grupo C del Mundial 2026, anticipando un intenso enfrentamiento.

El Mundial 2026 tiene un plato de lujo en su primera jornada y los peruanos podrán verlo completamente gratis. Brasil y Marruecos y Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el debut de ambas selecciones en el grupo C del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. El partido será transmitido en señal abierta por América TV (canal 4), que incluyó este encuentro entre los 40 partidos del Mundial que emitirá de manera gratuita para todos los hogares del Perú.

Marruecos sorprendió y ganó 2-1 a Brasil en amistoso por fecha FIFA.

Dónde y cómo ver el partido en Perú

América TV (canal 4) es la opción gratuita para seguir el Brasil vs Marruecos desde cualquier televisor con señal abierta en el Perú. El canal confirmó que transmitirá este partido como parte de su cobertura del Mundial 2026, que incluye 40 encuentros seleccionados del torneo, entre ellos el duelo inaugural, los partidos de las selecciones candidatas al título y los encuentros de las fases decisivas.

PUBLICIDAD

Para quienes prefieren el cable, DSports (antes DirecTV Sports) ofrece la cobertura completa del torneo. En streaming, las opciones disponibles son DGO (la plataforma digital de DirecTV), América TVGO (la aplicación de América TV) y Disney+ en su Plan Premium.

El resumen de opciones para ver el partido en Perú es el siguiente:

Señal abierta gratuita: América TV (canal 4)

Cable: DSports

Streaming: DGO, América TVGO, Disney+ (Plan Premium)

El partido comienza a las 17:00 hora peruana, que equivale a las 18:00 en Colombia y Ecuador, las 19:00 en Argentina y Uruguay, las 18:00 en Chile y las 16:00 en México. En Estados Unidos, el horario es las 18:00 del Este (ET) o las 15:00 del Pacífico (PT). La transmisión en Estados Unidos corre a cargo de FOX, Telemundo y Peacock.

PUBLICIDAD

Una persona organiza su agenda digital en el celular mientras disfruta de un emocionante partido de fútbol entre Argentina y Brasil en la comodidad de su living. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es el partido más fuerte de la primera ronda del Mundial?

Hay un dato que convierte este Brasil vs Marruecos en el encuentro más atractivo de toda la primera jornada del Mundial 2026: es el único duelo de la primera ronda entre dos selecciones del top 10 del ranking FIFA. Brasil ocupa el sexto lugar y Marruecos el séptimo en la clasificación mundial, lo que hace de este partido un choque de potencias que en condiciones normales solo se daría en cuartos de final o en semifinales de un torneo de esta magnitud.

El grupo C lo completan Haití y Escocia, selecciones con un nivel competitivo significativamente inferior al de los dos protagonistas de este sábado. Eso significa que, en la práctica, el Brasil vs Marruecos puede definir desde la primera jornada cuál de los dos equipos liderará el grupo y quién llegará con más comodidad a los octavos de final. Una derrota en este partido no elimina a ninguno de los dos, pero los obliga a sumar en los siguientes encuentros sin margen de error.

PUBLICIDAD

Brasil y Marruecos se enfrentan este 13 de junio en el Grupo C del Mundial 2026. (Composición Infobae)

Cómo llegan Brasil y Marruecos a este debut en el Mundial 2026

La memoria de Qatar 2022 añade un ingrediente histórico a este enfrentamiento. En ese torneo, Marruecos se convirtió en la primera selección africana en llegar a las semifinales de un Mundial, derrotando en el camino a selecciones como España y Portugal. Brasil, por su parte, fue eliminado en cuartos de final por Croacia en los penales, en lo que fue una de las mayores decepciones de la historia reciente de la Canarinha.

Aunque ambas selecciones no se enfrentaron directamente en Qatar, la actuación de los Leones del Atlas en ese torneo cambió para siempre la percepción sobre el fútbol africano y sobre Marruecos en particular. El técnico marroquí construyó un equipo con una solidez defensiva extraordinaria y una capacidad de transición rápida que desconcertó a rivales de mayor tradición. Esa misma estructura llega al Mundial 2026, reforzada con la experiencia acumulada y con jugadores que han madurado en los mejores clubes de Europa.

PUBLICIDAD

Jugadores de Brasil y Marruecos aparecen en un montaje que anticipa su enfrentamiento en la previa del Mundial, mostrando la intensidad y emoción de ambos equipos.

Brasil, en cambio, llega con la presión de una nación que lleva 24 años sin ganar un Mundial y que ve en este torneo —disputado en el continente americano, con una fase de grupos que pasa por Nueva York, Philadelphia y Miami— una oportunidad histórica. El técnico Ancelotti tiene a su disposición una generación de talentos encabezada por Vinicius Jr., Raphinha y Lucas Paquetá, con la experiencia de Casemiro y Marquinhos como columna vertebral.

El partido que puede marcar el torneo

Los analistas coinciden en que el Brasil vs Marruecos no es solo el partido más atractivo de la primera jornada: es uno de los duelos más interesantes de toda la fase de grupos del Mundial 2026. La combinación de estilos —el juego vistoso, técnico y ofensivo de Brasil contra la organización defensiva, la intensidad y las transiciones rápidas de Marruecos— promete un espectáculo de alto nivel en el MetLife Stadium, uno de los recintos más imponentes del torneo con capacidad para 82.500 espectadores.

PUBLICIDAD