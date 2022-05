Mario Irivarren niega agresión a Vania Bludau: “Nunca le he pegado”

Mario Irivarren niega rotundamente haber agredido a Vania Bludau. (Foto: Captura de Willax e Instagram)

Rompió su silencio. Mario Irivarren se pronunció luego que fuera acusado por la misma Vania Bludau de tener una actitud violenta con ella. Además, Magaly Medina reveló que en una ocasión el exchico reality ‘agarró del cuello’ a la modelo cuando tenían una pelea dentro de una discoteca.

En una entrevista con Amor y Fuego, el exchico reality reconoció que fue su expareja la que decidió terminar con él debido a las constantes peleas que tenían y por la manera en que él la trataba cada vez que discutían.

Asimismo, Mario Irivarren contó que la mayoría de sus peleas sucedían los fines de semana, especialmente cuando acudían a discotecas al lado de amigos en común. La razón de sus constantes conflictos se debían a que él no le prestaba mucha atención.

En otro momento, el exintegrante de Esto es Guerra admitió que su trato con Vania Bludau no ha sido el mejor, pues cuando se molestaba mucho llegaba a exaltarse y no dudaba en gritarle a su entonces pareja.

“ Yo cuando me molesto, cuando traspaso esa barrera del autocontrol, grito, me pongo colérico, algo está mal, por eso es que ahora voy a terapia ”, indicó el modelo para Rodrigo González y Gigi Mitre.

Sobre el comentado momento en el que agarró del cuello a Vania Bludau, Mario relató que esto lo hizo para evitar que su entonces pareja se vaya molesta de la discoteca. “Yo he ido por atrás y le he apretado la nuca y luego he soltado”, explicó.

Al ser consultado si el alcohol lo pone agresivo, el influencer señaló que no se iba a intentar justificar y asumía toda la culpa de sus acciones que lo han puesto en medio de la polémica.

Finalmente Mario Irivarren negó tajantemente haber agredido físicamente a su expareja, indicando que sus formas fueron bastante toscas, pero nunca llegó a ponerle un dedo encima a Vania.

“ No le voy a echar la culpa al alcohol, nunca le he pegado a Vania, nunca le he metido una cachetada, un puñete, una patada. Las formas han sido toscas ”, admitió el exchico reality.

Mario Irivarren admitió que trató de manera tosca a Vania Bludau dentro de discoteca, pero aseguró que jamás le puso un dedo encima.

MARIO IRIVARREN SE QUEBRÓ ANTES DE ENTREVISTA

El programa Amor y Fuego pasó unas imágenes antes de la entrevista a Mario Irivarren, donde aparece el exchico reality con lágrimas en los ojos antes de ser entrevistado por los conductores del magazine. Además, una reportera se le acerca para consultarle por el difícil momento que atraviesa.

“Creo que te estás quebrando porque creo que has callado mucho, siento que callas, que siempre te pones una coraza... ¿qué es lo que más te duele? ¿esas lágrimas son de impotencia, de dolor? ”, le preguntó la periodista.

“A esto no quería llegar”, fue la única respuesta que dio el modelo antes de levantarse de su sitio para retirarse a otro ambiente.

