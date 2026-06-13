JEE ordena fiscalizar a Ipsos por declaración de Alfredo Torres dando como ganadora a Keiko Fujimori

El Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2 ordenó que se elabore un informe de fiscalización contra la encuestadora Ipsos a raíz de la declaración de su presidente ejecutivo Alfredo Torres donde dio como ganadora de la segunda vuelta a Keiko Fujimori.
Así lo dispuso el JEE a pedido de Juntos por el Perú, que había denunciado que Torres hizo esa afirmación sin que se publicara el respectivo informe de Ipsos que lo sustentara.
“La verdad es que, en la mayor parte de los escenarios, gana Fujimori, pero ajustado. El porcentaje que estamos viendo ahora, que no incluye casi nada del voto en el extranjero, ni algunas zonas remotas del sur rural, ni las actas impugnadas, da una ligera ventaja a Sánchez. Sin embargo, los modelos que se han desarrollado, en la mayor parte de los casos, ponen a Fujimori ligeramente adelante”, es la declaración del presidente ejecutivo de la encuestadora.
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Según el fallo del JEE, la afirmación de Alfredo Torres revelaría que hay una encuesta de intención de voto “que favorecería a la candidata de Fuerza Popular, señora Keiko Fujimori”. Sin embargo, este estudio “no se encontraría publicado en la página web de la encuestadora Ipsos, (...) ni habría sido remitido a este Jurado Electoral Especial el informe correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 18 del Reglamento”.
“Corresponde, en consecuencia, determinar si dicho hecho constituye infracción al Reglamento, a fin de que sea evaluado en el marco de la fiscalización integral a que se refiere el artículo 28 del Reglamento”, sostiene el Jurado.
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Por ello, el JEE ordenó que el Fiscalizador adscrito al tribunal elabore el informe sobre el “presunto incumplimiento” por parte de Ipsos, “verificando el cumplimiento de las disposiciones que regulan la publicación y difusión de encuestas electorales, simulacros de votación y sondeos de opinión electoral”.
El plazo para que se presente el informe de fiscalización es de 3 días hábiles.
Alfredo Torres aclara
En entrevista con La Encerrona, Alfredo Torres explicó el origen de la declaración donde dio como ganadora a Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez. Ahí, Torres indicó que no tomó como base un estudio realizado por Ipsos, sino por algunos de sus trabajadores y expertos en redes sociales.
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“Cuándo se empiezan a hacer cálculos, empiezan algunos científicos de datos (programadores, estadísticos, acá hay de todo) y mi propio equipo dentro de Ipsos —varias personas en realidad, en paralelo, no es un trabajo de la empresa, es un trabajo de las personas— a decir el empate podría terminar inclinándose más hacia esta candidata que a este otro candidato. Entonces, cuando me preguntan a mí, yo lo único que hago es contar lo que estamos viendo todos. Que esto podría pasar”, señaló.
En esa línea, Torres sostuvo que en Ipsos “muchos de sus 200 trabajadores son estadísticos” y “espontáneamente varios de ellos han estado haciendo ejercicios” que se compartieron de manera interna, con “la misma espontaneidad que se han compartido en las redes sociales”.
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“A partir de eso es que yo hice ese comentario. Son cálculos en Excel, por decirlo de manera simple, no tiene nada más. No son modelos desarrollados de predicción ni mucho menos”, apuntó.
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