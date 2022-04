Magaly Medina le recuerda a Gisela Valcárcel sus escándalos mediáticos en El Gran Show

Gisela Valcárcel y sus escándalos mediáticos en El Gran Show. (Foto: Composición Infobae)

El enfrentamiento entre Gisela Valcárcel y Magaly Medina parece no tener fin. La ‘Urraca’ quiso dejar en claro que la conductora de América Televisión no hace contenido “blanco” como así jura en redes sociales. Mediante un informe, le recordó las veces que El Gran Show, reality de baile y canto de GV Producciones, estuvo envuelto en la polémica, lo que ayudó a levantar el rating del programa.

En el 2017, la ‘Señito’ invitó a su programa a Viviana Rivasplata, con quien estaba mediáticamente enfrentada por su pasado junto a Roberto Martínez. En dicha edición, ambas se abrazaron y no dudaron en hablar sobre el exfutbolista peruano. “Algunos podrán decir que Gisela utiliza su vida privada, y sí. Hablaremos del esposo que en su momento compartidos”, dijo.

El espacio de Magaly resaltó que Valcárcel también contrató a Vanessa Terkes y a Melissa Loza, quienes mantuvieron un romance con su exesposo. Pero no solo esto, puesto que invitó a la esposa del ‘Puma’ Carranza, Carmen Rodríguez, cuando estaban atravesando por una crisis matrimonial. En aquella oportunidad, la mujer acusó al exjugador de Universitario de Deportes de agresivo e infiel.

Florcita Polo y Néstor Villanueva, actualmente en proceso de divorcio, pisaron El Gran Show en medio del escándalo de infidelidad de la hija de Susy con Paolo Trujillo, ‘el vecino del 301′. “Ella ha terminado tirándole las cosas de Néstor por la ventana. Ella ha llegado a dudar que su hijo sea de él. Esta noche se juntarán”, así los presentó Gisela Valcárcel en su espacio sabatino.

Otro momento polémico fue cuando Edwin Sierra se sentó en su programa, en el 2014, luego que Milena Zárate confesara en El Valor de la Verdad que le fue infiel con su propia hermana. También invitó a Poly Ávila a su set tras denunciar haber sido drogada cuando se encontraba en una fiesta que se realizó en la popular playa de Asia, donde asistieron varios chicos reality.

Sin embargo, Magaly Medina resaltó sobre todas las cosas que Christian Domínguez engañó a Karla Tarazona con su bailarina Isabel Acevedo en El Gran Show, en su formato Reyes del Show. Cuando se descubrió la infidelidad, la ‘Señito’ los volvió a convocar a la temporada siguiente. Este 2022, Ethel Pozo aseguró haber sido testigo de este romance clandestino, al igual que otros miembros del canal.

Tras el recuento, Magaly Medina consideró que el programa Gisela Valcárcel ha estado envuelto en varios escándalos, que no pudo mencionar por falta de tiempo. “Nos quedamos cortos porque si no haríamos 40 minutos de todo lo que hizo ella en televisión. Solo hemos hecho un salpicadito porque ella es precursora del circo romano”, sostuvo

Además, le recordó que América Hoy, programa de su productora donde Ethel Pozo es conductora, suele copiar el contenido que ella lanza en Magaly TV La Firme, por lo que la llamó “malagradecida”. “El tema principal que yo trato, mañana es el tema de su programa. Sus productores no chambean. Y todavía me criticas, malagradecida”.

“ La televisión es un negocio y ni que estuviéramos locas para no invitar a gente que es atractiva para el público. Así es, eso no está mal. Lo que está mal es que te hagas golpes en el pecho y digas que no haces eso. No pues. ¿Te vas a lavar la cara con tus auspiciadores? No, no”, añadió a su comentario.

