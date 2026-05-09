Luces y sombras del paso de Ignacio Buse por el Masters 1000 de Roma tras su eliminación en segunda ronda a manos de Frances Tiafoe

Ignacio Buse jugó un gran primer set en su partido ante Frances Tiafoe por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. Crédito: ESPN Tenis.

Ignacio Buse vivió en Roma una de esas jornadas que dejan huella en el recorrido profesional de un tenista joven. El peruano, de apenas 20 años, se despidió del Masters 1000 tras caer en la segunda ronda frente al estadounidense Frances Tiafoe, pero lo hizo dejando una imagen positiva, especialmente en el primer set, donde exhibió una defensa férrea y una resiliencia que recordó a la de grandes figuras como Novak Djokovic, con quien compartió entrenamiento días antes del torneo.

El partido ante Tiafoe mostró lo mejor del repertorio de Buse, sobre todo en los compases iniciales. Cuando parecía sentenciado, con un 5-2 en contra en el primer set, el limeño se aferró a la pista y logró revertir la situación gracias a una defensa magistral, salvando bolas imposibles y forzando a su rival a cometer errores no forzados.

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En cuanto a su juego, el peruano ha mostrado una progresiva mejora en su servicio, que le permitió no solo sostenerse en los momentos críticos, sino también sumar puntos directos en instancias de presión. Este avance técnico es resultado del trabajo realizado en los últimos meses, y aunque aún tiene margen de crecimiento, se perfila como una de sus mejores armas de cara al futuro inmediato. La capacidad de Buse para mantenerse firme desde el fondo de la cancha y construir los puntos con paciencia le permitió poner contra las cuerdas a un rival con amplia experiencia en el circuito ATP.

Ignacio Buse se impone 7-6 en el primer set ante Frances Tiafoe tras ganar el tiebreak, y pone en ventaja a Perú en el Masters de Roma.

Sin embargo, el Masters 1000 de Roma también expuso las áreas pendientes de desarrollo en el juego del peruano. La falta de rodaje y experiencia en partidos de máxima exigencia volvió a hacerse evidente, especialmente en el segundo set. Al igual que en torneos recientes como Miami y Madrid, Buse no consiguió sostener la ventaja y terminó cediendo ante la reacción de su rival. El segundo parcial se transformó en su talón de Aquiles: la concentración y la gestión emocional en los momentos decisivos aún requieren maduración, y la estadística evidencia que esta temporada ha sufrido remontadas en encuentros clave.

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Para Buse, el aprendizaje radica en la necesidad de fortalecer el aspecto mental y físico a la hora de cerrar partidos importantes. Si bien la calidad y el talento son innegables, el salto de nivel en el circuito ATP exige un plus de experiencia para manejar la presión y evitar que los duelos se escapen en los tramos finales. Es fundamental recordar que el peruano está transitando su primera temporada completa instalado en los grandes escenarios, por lo que las exigencias deben ser proporcionales a su proceso de crecimiento. La sensación general es que tiene el potencial necesario, pero aún le falta la puntada final para dar el salto definitivo.

El saludo entre Frances Tiafoe e Ignacio Buse tras el partido en Roma. Crédito: REUTERS/Ciro De Luca

¿Qué viene para Ignacio Buse ahora?

Tras su eliminación en Roma, Ignacio Buse no ha confirmado su participación en torneos durante las próximas dos semanas, por lo que todo apunta a que su siguiente desafío será Roland Garros. Esta será su segunda presencia en el cuadro principal de un Grand Slam, después de acceder el año pasado al US Open a través de la clasificación, aunque en esta ocasión ingresará de manera directa gracias a su progresión en el ranking. Las expectativas son altas entre los aficionados peruanos, pero el contexto exige cautela: el proceso de adaptación al máximo nivel es gradual y requiere tiempo.

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En la fase de clasificación del Grand Slam francés también figura Gonzalo Bueno, la segunda raqueta nacional, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión, aunque se espera que llegue en condiciones para competir. El horizonte inmediato de Buse invita al optimismo, pero subraya la importancia de mantener los pies sobre la tierra y acompañar su desarrollo con perspectiva. El tenis peruano celebra la aparición de nuevos talentos, conscientes de que el verdadero salto llegará cuando el trabajo físico y mental se traduzca en victorias ante los grandes del circuito.

Ignacio Buse no pudo con Ben Shelton y cayó en el US Open 2025 | ESPN