Magaly Medina asegura que no invade la intimidad: “Nosotros conservamos una línea”

Magaly Medina señala que ahora respeta la intimidad de los artistas. (Foto: Captura de ATV)

Magaly Medina en las últimas semanas se ha convertido en tendencia por los doble ampay que realizó, el cual terminó con los matrimonios de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. Sin embargo, la polémica periodista señaló que muchos la han criticado por el contenido que hace y la han acusado de invadir la privacidad de los artistas.

La popular ‘Urraca’ señaló que ella respeta la privacidad de las diferentes personalidades de la televisión, pues aprendió que debe de respetar la intimidad luego de haber sido sentenciada por el caso de las ‘prostivedettes’.

“¿Cuando uno como periodista quiebra el derecho a la intimidad? Es cierto, una vez a mi se me condenó por violar el derecho a la intimidad y ciertamente fue así. En el caso de las prostivedettes nosotros no teníamos por qué mostrar el interior de un cuarto de hotel para demostrar que la susodicha persona ejercía la prostitución clandestina”, comentó.

Asimismo, Magaly Medina lamentó haber expuesto dichas imágenes para demostrar que algunas bailarinas ejercían la prostitución, esto pese a que no era algo necesario para dar a conocer que ellos decían la verdad.

En otro momento, la periodista indicó que sus investigadores ahora respetan la privacidad y saben perfectamente que solo deben de grabar lo que sus ojos les permiten ver, por lo que no tienen permiso para instalar cámaras dentro de establecimientos cerrados.

“ Nosotros no estamos dirigiendo teleobjetivos hacia los departamentos, hacia los cuartos de hotel. Nosotros conservamos una línea, lo que alcanza la mirada es lo único que podemos grabar, no grabamos en cuartos de hoteles, en dormitorios, grabamos en la terraza, en lo que el ojo humano puede mirar parado desde una vereda. No nos trepamos por las paredes para invadir los hogares de nadie”, añadió.

De esta manera Magaly Medina respondió lo que mucho se la ha criticado en los últimos años debido a los ampays que ha realizado. Ella precisó que tampoco se debería de normalizar la infidelidad, pues para ella es un tipo de violencia psicológica contra una pareja.

Magaly Medina señaló que su programa ahora respeta la intimidad de los personajes públicos tras ser sentenciada por el caso de las ‘prostivedettes’.

MAGALY MEDINA VOLVIÓ A CRITICAR A GISELA

Magaly Medina arremetió una vez más contra Gisela Valcárcel luego que ella se pronunciara contra los ampays que sacó en la última semana. Para la ‘Urraca’, el discurso de la ‘Señito’ es doble moral debido a que el programa América Hoy, que es de su propiedad, también toca temas de infidelidad y habla sobre los imágenes que ellos emiten un día antes en Magaly Tv: La firme.

“ Encima tiene productores que ni siquiera chambean, habrase visto. Malagradecida todavía me criticas, no pues ”, manifestó bastante molesta la polémica periodista, esto luego de pasar un informe en el que dejaba mal parada a la rubia con todos los escándalos que salieron de sus antiguos programas.

SEGUIR LEYENDO: