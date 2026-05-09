Perú

Minsa intensifica vigilancia en colegios para contener el virus Coxsackie y evitar suspensión masiva de clases

El Ministerio de Salud refuerza los controles en instituciones educativas ante el aumento de casos de la enfermedad mano, pie y boca, y descarta por ahora el cierre generalizado de escuelas

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Niña llorando con erupciones rojas en manos y boca es examinada por un médico con guantes. Hay carteles informativos sobre la alerta sanitaria por Coxsackie de Perú.
Una niña llora mientras un profesional médico examina las erupciones en sus manos y boca, síntomas del virus Coxsackie, en medio de una alerta sanitaria por brote en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), desplegó un plan de acción nacional para enfrentar la propagación del virus Coxsackie en el país.

El objetivo central de la estrategia es prevenir brotes de la enfermedad mano, pie y boca en colegios y evitar medidas extremas como la suspensión generalizada de clases presenciales.

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El equipo de Digesa inició inspecciones técnicas en instituciones educativas emblemáticas de Lima, como el Liceo Naval, Elvira García y García, Teresa González de Fanning y Santa Rosa de Lima.

Durante las visitas, los especialistas verificaron condiciones de limpieza, disposición de agua segura en servicios higiénicos y medidas de inocuidad alimentaria en quioscos y comedores escolares.

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El personal sanitario revisó el manejo de residuos sólidos y la existencia de espacios adecuados para útiles escolares. La vigilancia continuará de manera rutinaria en colegios a nivel nacional, con el apoyo de redes regionales de salud.

El virus Coxsackie afecta principalmente a niños en edad escolar y preescolar, propagándose por contacto con secreciones respiratorias o superficies contaminadas. La proliferación del virus en entornos escolares llevó a la suspensión breve de clases en algunos centros educativos, como parte de las acciones para cortar la cadena de transmisión.

Marco Almerí, médico de EsSalud, explicó que el plazo de siete días para la suspensión de clases ayuda a interrumpir el ciclo biológico del virus. Durante ese intervalo, los establecimientos deben realizar una limpieza profunda de superficies como mesas, juguetes y barandas, ya que el virus permanece activo hasta una semana fuera del cuerpo.

Una médica examina la boca de un niño sentado en una silla azul, mientras una mujer sostiene a otro niño con lesiones en la mano, en un consultorio médico.
Una médica examina a un niño mientras otro presenta lesiones cutáneas en la mano, ilustrando la atención a pacientes menores con el virus Coxsackie en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brotes localizados y medidas adaptativas

Las autoridades educativas y sanitarias descartan una emergencia nacional. César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, detalló que, aunque se observa un incremento en los casos respecto a años anteriores, la mayoría de brotes se concentra en áreas urbanas densamente pobladas.

Por el momento, la suspensión de clases presenciales se aplica solo en centros con casos confirmados y no existe una directiva para migrar al sistema remoto a nivel nacional.

El antecedente inmediato de suspensión de clases a nivel nacional corresponde a la emergencia por COVID-19 en 2020, cuando el gobierno implementó la educación virtual ante la transmisión comunitaria del coronavirus.

En contraste, la coyuntura del virus Coxsackie se caracteriza por brotes localizados y no por una transmisión sostenida en toda la comunidad educativa.

Los protocolos actuales establecen que solo se recomienda la suspensión de clases presenciales cuando se detectan varios casos en un mismo grupo.

Durante el periodo de interrupción, resulta clave la limpieza exhaustiva de las instalaciones. La educación a distancia solo se contempla como último recurso, ya que el impacto sobre la socialización y el aprendizaje preocupa a las familias y docentes.

El Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) insisten en la necesidad de reforzar medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos, desinfección de superficies y ventilación adecuada en las aulas.

Los síntomas más comunes de la enfermedad incluyen fiebre, lesiones en la boca y erupciones en manos y pies. Ante la aparición de estos cuadros, se aconseja que los estudiantes permanezcan en casa y que las autoridades escolares sean notificadas de inmediato.

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