Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado de plata está?”

Magaly Medina respondió sin filtros a Jefferson Farfán tras su pedido de pago por la sentencia judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina no se quedó callada y respondió contundente a Jefferson Farfán, tras ser etiquetada en un post donde el exfutbolista le exigía el pago correspondiente a la sentencia por difamación.

La conductora de ATV, fiel a su estilo frontal, no solo aclaró la situación del pago, sino que puso en duda la estabilidad financiera del “10 de la calle” y lo acusó de obsesionarse con verla tras las rejas.

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La polémica comenzó cuando Farfán escribió en redes: “Señora @MagalyMedinaV no se olvide de mi pago, por favor”, generando una ola de reacciones y la inmediata respuesta de la popular “Urraca”.

Jefferson Farfán utiliza sus redes sociales para recordarle a Magaly Medina el pago pendiente tras un juicio anterior.

Magaly Medina: “Que chambee en lugar de mendigar plata”

En una entrevista con Trome, Magaly Medina no dudó en señalar que Farfán atraviesa problemas económicos por sus malas inversiones.

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“Supongo que está necesitado porque su mall está mosqueándose. He leído que es un fracaso. Y su inversión en ‘La Manada’ (podcast) se está yendo al agua porque sus contratados pierden marcas todos los días”, afirmó.

Medina recomendó al exfutbolista trabajar y dejar de mendigar: “Que chambee en lugar de mendigar plata. Yo no le estoy haciendo juicios a nadie ni pidiéndole plata a nadie para ganarme unas cuantas monedas. No soy ese tipo de angurrienta, jamás lo he hecho”.

Jefferson Farfán quiere cárcel efectiva para Magaly Medina

“ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado de plata está?”

La conductora reveló que el canal ATV, responsable junto a ella del pago de la indemnización, ya ha abonado casi la mitad de los S/350 mil soles fijados por la justicia.

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“El canal ya pagó casi la mitad. ¿De qué se queja? ¿Tan necesitado está de unas cuantas monedas?”, cuestionó.

Magaly también ironizó sobre el interés de Farfán en su patrimonio: “Anda presentando su abogado fotos de mi construcción, de videos que subo a TikTok y reels de Instagram donde muestro algo pequeñito de mi nueva casa. Pero lo que él no sabe es que mi mansión es hecha con el fruto del trabajo decente de mi esposo y el mío, que nada tiene que ver con mi trabajo”.

Magaly Medina acusa de acoso a Farfán

La presentadora fue más allá y acusó a Farfán de acoso judicial. “Anda amenazando con que, si no pagamos, todas las semanas le pide al juez que me envíe a la cárcel, que haga efectiva la prisión. Imagínate qué alma tan vengativa tiene este hombre. No sabes la cantidad de solicitudes que el juez tiene que absolver de parte de Farfán y sus abogados que todas las semanas le mandan”, denunció Medina.

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Incluso advirtió que evalúa denunciarlo por acoso: “Por eso estamos pensando con mi abogado denunciarlo por acoso, porque cuando alguien no te deja vivir en paz y trata de importunarte de esa manera, eso es acoso”.

La conductora arremetió contra el exfutbolista y lo acusó de mendigar dinero y de estar obsesionado con verla en la cárcel . ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly critica las finanzas y el estilo de vida de Farfán

La “Urraca” también sugirió que Farfán envidia su nivel de vida y lo instó a resolver sus problemas económicos.

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“Parece que él me tiene mucha envidia de que me construya una casa como la mía y tenga el nivel de vida que tengo y que él no tiene. Que se construya una casa, que gaste sus millones ahí. Una casa como la que tengo sabe que no vale 100 soles, pero de ahí no va a salir absolutamente nada para él”, arremetió.

Sobre el monto a pagar, aclaró: “El canal está pagando en partes, mensualmente. Acaban de pagar un poco más para llegar a la mitad de los 350 mil. Se está cumpliendo lo que el juzgado de ejecución ha dicho”.

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El trasfondo judicial: ¿venganza o justicia?

El conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se remonta a la demanda por difamación interpuesta por el exfutbolista, que resultó en una condena a pagar S/350 mil soles. Sin embargo, la conductora denunció que Farfán está obsesionado con verla en la cárcel y que cada semana presiona al juez para que haga efectiva la prisión en caso de impago.

“Imagínate qué alma tan vengativa tiene este hombre. Yo nunca odio a nadie, ni a mis entrevistados ni a mis criticados, pero este quiere verme en la cárcel”, enfatizó Medina.

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La respuesta de Magaly Medina fue respaldada por muchos de sus seguidores, quienes criticaron la insistencia de Farfán y defendieron la transparencia y el trabajo de la conductora. Otros, en cambio, consideran que la sentencia debe cumplirse en su totalidad y que la justicia debe ser igual para todos.

Magaly Medina y Jefferson Farfán se verán las caras este viernes 14 de julio.