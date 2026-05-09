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Adrián Ugarriza atrae la atención de clubes de la Superliga China, Superliga de Grecia y Liga MX por su rol goleador con Ironi Kiryat Shmona

El delantero de la selección peruana se ha destapado como un artillero revelación en la Ligat ha’Al. De momento suma 16 dianas y es, por largo, el mejor futbolista del ejercicio liguero

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Adrián Ugarriza registra 16 goles con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza registra 16 goles con Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

Adrián Ugarriza arrasa. Llegó como un completo desconocido a la Ligat ha’Al y tan solo le bastó una solo temporada para posicionarse como el máximo goleador del periodo. Vistiendo la camiseta del Ironi Kiryat Shmona ha destruido los esquemas hasta el punto de transformarse en el futbolista más deseado.

Y no solo en Israel. La figura del delantero de la selección traspasa fronteras. Según ha podido conocer Infobae Perú, clubes de la Liga MX, Superliga de Grecia y Super Liga de Turquía se encuentran muy interesados en establecer contactos oficiales con el club y el entorno del futbolista para dar pie a negociaciones.

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De hecho, desde la Superliga China se ha dado un paso concreto por Ugarriza a través del acercamiento del Shanghai Shenhua, de acuerdo con el reporte difundido por el periodista Gerson Cuba. En cualquier caso, todos los sondeos no han pasado a la línea de operación, aunque para Adrián ya es un claro avance que su ficha se expanda hacia otros territorios que, presumiblemente, le llaman mucho la atención.

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