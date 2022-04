Vanessa Terkes se pone nerviosa en vivo cuando le preguntan por Juan Sheput: “Estamos contentos”

Vanessa Terkes dice estar muy contenta con Juan Sheput. (Foto: Captura TV / Instagram)

Los coqueteos entre Vanessa Terkes y Juan Sheput continúan, pese a que ninguno de los dos se anima a confirmar que están saliendo o en una relación formal. Durante la edición de este jueves 14 de abril del programa En Boca de Todos, la actriz estuvo como invitada y no pudo esquivar las preguntas sobre el exministro.

A pesar de que la locutora radial sigue jugando al misterio sobre si mantiene o no un romance con el político, las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla no perdieron la oportunidad de su presencia en el magazine para consultarle si actualmente estaba enamorada.

“¿Estás enamorada o no amiga?” dijo la exvedette y a lo que Vanessa contestó que estaba contenta. “Estoy feliz, hermana. ¿Cómo me ven ustedes que me conocen?”, contestó pero su respuesta no fue suficiente para la exreina de belleza, quien quiso saber más.

“¿Sientes que ya lo estás conociendo mejor y te está atrayendo más?”, preguntó Maju causando un silencio en el set y posteriormente un grito de nerviosismo por parte de la excandidata al congreso.

En ese momento fue Ricardo Rondón quien le siguió consultando sobre el político. “¿En qué momento estás con él?”. Rápidamente, Vanessa Terkes dijo: “En el momento en el que estamos muy contentos”.

Finalmente, aseguró que no sabe lo que pueda pasar en el futuro; sin embargo, señaló que su presente está lleno de cosas buenas que la mantienen feliz.

“El futuro no lo puedo predecir. Mi presente está lleno de felicidad, de cariño, amor, de conocimiento, aprendizaje, de brillo”, expresó con una sonrisa en el rostro.

Recordemos que los rumores de un posible romance comenzaron cuando el programa Amor y Fuego presentó unos vídeos en agosto del 2021 donde ambos salían caminando juntos y luego compartiendo tiempo hasta altas horas de la noche.

Asimismo, el magazine de Willax TV comenzó a difundir algunas imágenes que podrían relacionar a la actriz y al político. Sin embargo, todo parece indicar que hasta el momento se estarían conociendo y ambos no dudan en elogiarse cuando se les pregunta por su acercamiento.

Vanessa Terkes se pone nerviosa en vivo cuando le preguntan por Juan Sheput. VIDEO: América TV

JUAN SHEPUT ELOGIA A VANESSA TERKES

Juan Sheput se sentó en el programa Amor y Fuego para que de su opinión sobre la coyuntura política y social que vivió nuestro país debido al se sentó en el programa Amor y Fuego para que de su opinión sobre la coyuntura política y social que vivió nuestro país debido al paro de transportistas y a las medidas tomadas por Pedro Castillo el último 5 de abril.

Sin embargo, los conductores del magazine aprovecharon su presencia para consultarle sobre su acercamiento con la actriz, pues en más de una ocasión han sido vistos juntos. Ante ello, el exministro solo tuvo palabras de elogio hacia ella.

“Vanessa es una persona extraordinaria, nosotros tenemos una amistad muy elocuente. Es una persona que tiene un gran apego por las causas sociales, consume gran parte de su vida, tiene un gran afán por aprender, de verdad que es una experiencia maravillosa”, dijo el político.

“Uno tiene que ser consciente de las decisiones que tome hacia futuro (...) Vanessa tiene un derrotero extraordinario, tanto en el ámbito de la actuación, que es una de sus pasiones, como en el ámbito de las causas sociales. Tiene una ONG y yo creo que cual sea la decisión que tome para enrumbar su vida le va a ir muy bien”, agregó.

Juan Sheput estuvo como analista político en el programa Amor y Fuego, donde le consultaron sobre su relación con Vanessa Terkes.

