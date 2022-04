Roberto Martínez y Viviana Rivasplata: ¿Cómo se conocieron y por qué se separaron tras 2 años de matrimonio?

Viviana Rivasplata y Roberto Martínez estuvieron casados poco más de 2 años. (Foto: Redes Sociales)

Roberto Martínez y Viviana Rivasplata fueron una de las parejas más polémicas de la farándula peruana entre los años 2002 y 2005 debido a la forma en cómo empezó su romance. El exfutbolista y la modelo comenzaron su relación en medio de los rumores sobre una infidelidad por parte de él a Gisela Valcárcel, quien reveló que lo botó de la casa que compartían al descubrir que él estaba saliendo con la exreina de belleza.

Sin embargo, años más tarde, la popular ‘Señito’ y la empresaria tuvieron su primer encuentro en “Gisela, el Gran Show”. Ambas, no tuvieron reparo en conversar en torno a la relación que tuvieron con el excapitán de Universitario de Deportes.

En aquel entonces, Rivasplata aprovechó el momento para aclarar que ella nunca se metió entre el matrimonio de ellos y contó cómo conoció a Roberto Martínez. Según lo que relató, ella tenía 19 años cuando vio por primera vez al expelotero.

“Yo lo conocí en la casa de la esposa de la “Pepa” Baldessari. Estábamos ella, sus hijos y yo, mientras esperábamos un reportaje que iba a salir sobre mí. Betty salió a fumar un cigarro, entonces con señas llamó a Roberto, que estaba en un hotel frente a su casa. Subió pero no cruzamos palabras”, dijo en el 2014.

Asimismo, recordó la forma en cómo el exdeportista llegó a conquistar su corazón. “Me llegó a conquistar con muchísimos detalles. Nunca me pareció un hombre guapo. Fue maravilloso, me trataba bien. Yo vivía en mi burbuja, hasta supo ganarse a mi familia. Él es súper entrador, encantador, era muy cariñoso (...) Yo sabía que él estaba casado contigo y nuestra relación comenzó después que ustedes se separaron ”, agregó.

Roberto Martínez y Viviana Rivasplata. (Foto: Redes Sociales)

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON?

Roberto Martínez y Viviana Rivasplata se casaron el 18 de mayo de 2002 en una boda que se llevó a cabo en Chiclayo en compañía de sus familiares y amigos cercanos. A pesar del amor que proliferaban, la pareja no duró mucho tiempo pues se separaron en el 2004 y se divorciaron legalmente en el 2005.

Según contó Rivasplata en su encuentro con Valcárcel, ella también sufrió de una infidelidad por parte de Martínez, la cual llevó a culminar con su matrimonio.

“Me fue infiel ‘como mil veces’. A mi nunca me admitió que me estaba engañando (...) En su momento fui feliz, engañada pero feliz. Me costó decir acá se acabó esto. Me quedé muy golpeada y muy decepcionada”, señaló la rubia empresaria.

LA VERSIÓN DE ROBERTO MARTÍNEZ

Roberto Martínez se presentó en el año 2014 en el ‘El Valor de la Verdad’ donde confesó que efectivamente había sido infiel a Viviana Rivasplata, ya que se había besado con otras mujeres. Sin embargo, en el 2011 el hincha de la ‘U’ dio una versión diferente, puesto que aún no se conocía su engaño.

En una entrevista con Laura Huarcayo para el recordado programa Lima Limón, Martínez señaló que su matrimonio se había enfriado por la distancia debido a que él viajaba mucho debido a su trabajo.

“Decidí irme a trabajar a provincia, primero a Ica y después a Piura. Para ella era súper complicado acompañarme. Me fui 6 meses, venía muy poco a Lima y se empezó a desgastar la relación, a enfriar bastante”, dijo en aquel entonces.

Roberto Martínez cuenta por qué se separó de Viviana Rivasplata. Video: YouTube

