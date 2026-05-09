Perú

Tragedia en Juliaca en vísperas del Día de la Madre: niño murió tras caer de colectivo donde trabajaba su madre como cobradora

El fallecimiento de un menor de nueve años tras caer de un vehículo urbano en la avenida Tacna movilizó a autoridades y conmocionó a la comunidad, que exige esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho

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Un niño de 9 años murió tras caer de un colectivo en movimiento en Juliaca, donde su madre trabajaba como cobradora. El menor cayó a la pista luego de que la unidad se balanceara por un desnivel en la avenida Tacna. La Policía y el Ministerio Público investigan las causas y posibles responsabilidades del fatal accidente. Fuente: Exitosa Noticias

Una tragedia enluta la ciudad de Juliaca a tan solo horas del Día de la Madre. Una mujer, quien se desempeñaba como cobradora en una microbús de servicio urbano, sufrió la pérdida de su hijo de nueve años, quien falleció tras caer del vehículo en el que ella trabajaba. El accidente ocurrió la mañana del sábado.

El menor, identificado por las iniciales L.A.V., cursaba el cuarto grado de primaria en una institución educativa del distrito de San Miguel. Según testigos, el vehículo de la empresa Línea Naranja transitaba la av. Tacna cuando, debido a un desnivel en la pista, el niño perdió el equilibrio y cayó al asfalto. El impacto fue letal, ya que la propia unidad le pasó por encima, dejando a los presentes sin posibilidad de auxiliarlo a tiempo.

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De acuerdo con personal de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, el accidente ocurrió mientras la microbús cubría su ruta hacia la salida a Puno. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar, donde constataron el fallecimiento del niño e iniciaron las diligencias para determinar responsabilidades. La intervención inmediata de agentes de serenazgo, policías y fiscales permitió asegurar la zona y recolectar pruebas.

Imagen de una calle en Juliaca donde se observa a varios policías y civiles congregados alrededor de un incidente, con un autobús y un camión al fondo y un paquete cubriendo el asfalto
Agentes de la Policía Nacional del Perú y serenos acudieron al lugar de un trágico accidente en Juliaca, donde un niño de nueve años falleció tras caer de una microbús de servicio urbano. (Foto: Facebook / Radio Onda Azul A.C. )

Niño murió tras caer de cúster en movimiento ante la mirada de su madre

El suceso se registró en una microbús de la empresa Línea Naranja, reconocida en Juliaca por su servicio urbano. La madre del menor, quien laboraba como cobradora en el mismo vehículo, presenció el accidente mientras atendía sus funciones. El menor viajaba junto a ella en el transporte cuando, en un tramo de la av. Tacna, el vehículo se balanceó por un desnivel y el niño cayó al pavimento.

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La víctima cayó directamente sobre la pista asfáltica, y la unidad, que continuó en movimiento, le pasó por encima causándole lesiones mortales inmediatas. Pese a los intentos de los pobladores por auxiliarlo, nada pudo hacerse para salvar su vida. El hecho ocurrió en horas de la mañana, en una jornada laboral habitual para la madre.

El vehículo involucrado pertenece a la empresa Línea Naranja, donde la progenitora del menor trabajaba diariamente. Según constató la Policía Nacional del Perú, el niño acompañaba a su madre, como en otras ocasiones, debido a que no contaba con alguien que lo cuidara durante su jornada.

Una mujer con la mano sobre la boca en un círculo naranja superpuesto a un microbús rojo y blanco detenido en una calle soleada
La madre de un niño de nueve años, cobradora de una microbús, lamenta la trágica muerte de su hijo tras caer del vehículo en Juliaca. (Composición: Infobae Perú)

Policía y Ministerio Público iniciaron diligencias tras el accidente

Tras el accidente, agentes de serenazgo de Juliaca fueron los primeros en llegar al lugar y coordinar la asistencia inicial. Poco después, efectivos de la unidad UPIAT de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público se presentaron para iniciar las investigaciones correspondientes.

El Ministerio Público supervisó el levantamiento del cuerpo del infante y la recolección de pruebas, siguiendo los protocolos legales establecidos para estos casos. Los peritos examinaron el vehículo y el área inmediata para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si hubo negligencia por parte del conductor o incidieron factores externos, como el estado de la vía.

La Fiscalía abrió un proceso formal para analizar la responsabilidad civil y penal derivada del hecho. Las autoridades tomaron declaraciones a testigos, entre ellos a la madre del menor y a los pasajeros presentes en la unidad en el momento del accidente. La investigación abarcará el estado técnico del vehículo y la regulación del transporte urbano en la zona.

Vecinos y transeúntes que presenciaron la escena presionan para que se determinen las causas exactas del accidente y así evitar que hechos similares se repitan en el transporte público local.

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