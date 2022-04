Melissa Loza aprueba a Sergio Peña como pareja de Tepha Loza: “Qué lindo que la haga feliz”

Melissa Loza se mostró contenta por la relación de su hermana Tepha Loza con Sergio Peña. (Foto: Composición Infobae)

Melissa Loza no es ajena a la felicidad de su hermana Tepha Loza, quien anunció en Esto es Guerra que tiene un nuevo galán en su vida. Aunque en esa edición no quiso revelar que se trataba de Sergio Peña, futbolista de la selección peruana, la chica reality terminó por confirmar que mantiene un romance con el deportista a través de sus redes sociales. ¿Qué opina su hermana mayor al respecto?

En entrevista para América Espectáculos, la chica reality comprendió a su hermana por no anunciar en el reality de competencia que se encontraba en una relación amorosa con el seleccionado nacional. “Es complicado para una persona pública, pero se puede separar la vida privada con lo que uno da para el público”, sostuvo.

Asimismo, Melissa Loza se mostró feliz por la felicidad de su hermana y aprobó a Sergio Peña-aunque en ese momento no dijo su nombre-como cuñado oficial. “Es lo importante, que tiene una sonrisa y esa sonrisa, como dije, tiene nombre y apellido, y qué lindo que la haga feliz y que esté pasando por un buen momento” , dijo.

Como toda hermana mayor, Melissa se unió al pedido de Johanna San Miguel. Recordemos que durante la transmisión de Esto es Guerra, la conductora le envió un mensaje al futbolista: “O cuidas a Tepha, o te las vas a ver conmigo. A mis guerreras y mis combatientes las cuido como oro. O te portas bien sin sacar los pies del plato, o si no te la vas a ver conmigo. Y te aseguro que no te va a ir nadita bien”, dijo la ‘mama leona’.

Al respecto, Loza lanzó una advertencia muy parecida: “Ya está, ha sido amenazado por la mamá mayor, por la ‘chata’, así que ya sabe, a portarse bien, a cuidarse mucho, a portarse bien, a cuidarse y a crecer juntos, chévere” .

Melissa Loza aprueba a Sergio Peña como pareja de Tepha Loza | VIDEO: América TV / América Espectáculos

TEPHA LOZA LLAMA “MI AMOR” A SERGIO PEÑA

Ya no se ocultan. A pesar de haber dicho en un inicio que no deseaba hacer pública su relación con Sergio Peña, Tepha Loza no aguantó la emoción cuando vio que su pareja comentó una publicación suya en Instagram.

Luego que la hermana menor de Melissa Loza publicara una fotografía suya frente a un espejo, el mediocampista comentó un emoji de corazón y otra de carita enamorada. De inmediato, la competidora de Esto es Guerra replicó emocionada: “Mi amor”.

Fue así que la pareja anunció oficialmente su relación al público. Los seguidores de la modelo y del futbolista los felicitaron por esta nueva etapa en sus vidas.

Tepha Loza y Sergio Peña confirman su relación. (Foto: Instagram)

SERGIO PEÑA SIGUE CASADO

El futbolista peruana sigue casado con Valery Revello, madre de su única hija. La pareja recién hizo pública su separación, luego que la influencer fuera captada por las cámaras de Amor y Fuego ingresando a un hotel en compañía de Sebastián Bernos Parodi. Debido a ello, muchos usuarios aseguraron que Sergio Peña habría sido víctima de una infidelidad.

No obstante, el mediocampista aseguró, mediante un comunicado, que ya estaba separado de Valery desde hace meses. “Esto es de conocimiento en todos nuestros círculos cercanos y familiares. Mantengo un vínculo cordial y cercano con Valery”, sostuvo en el documento.

A pesar de ello, Revello recibió fuertes calificativos en redes sociales. Hasta la fecha, la modelo asegura que jamás le fue infiel a Sergio Peña y que, de hecho, ella hizo todo lo posible para salvar su matrimonio, algo que no resultó funcionando. “Me molesta todo lo que se dice de mí, que no es verdad. Todo el mundo sabe que soy una persona digna, y que he sido fiel TODO el tiempo. Nada más ”, señaló durante una transmisión en vivo.